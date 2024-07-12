УКР
976 11

Костін закликав МКС притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по "Охматдиту"

Костін вимагає від Гааги покарати РФ за обстріл Охматдиту

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі притягнути Росію до відповідальності за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це він заявив у коментарі Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, таке розслідування допоможе встановити закономірність атак Росії та довести те, що РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передавати до МКС", - наголосив Костін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це ще один крок до забезпечення повної відповідальності агресора, - Костін про ордери МКС Шойгу і Герасимову

Водночас Reuters зауважило, що суд публічно не коментує того, які саме звинувачення розслідує. Однак у МКС попереджали, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напади на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомиввнаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

обстріл (30978) Охматдит (252) Міжнародний кримінальний суд (333) Костін Андрій (267)
Топ коментарі
+3
За знищення Каховської ГЕС вже притягли? Ні?
А що, тоді менше людей (і дітей) постраждало?
показати весь коментар
12.07.2024 13:32 Відповісти
+3
А прокуратура чим займається, чому за 2,5 роки війни російські літуни на засуджені нашими судами?
показати весь коментар
12.07.2024 13:39 Відповісти
+2
суд в Гаазі ?
А як на рахунок Боїнга МН17 ?
притягнули ? Хто сидить ?
показати весь коментар
12.07.2024 13:34 Відповісти
Не « заклики « потрібні, а професіональни дії « влади»»!

Де пісьмо звернення Костіна до МКС? Його не мае. Бо це балачки, одні пусті слова.

А справа не готова, та нікуди не надсилалася…
показати весь коментар
12.07.2024 18:16 Відповісти
МКС - я розшифрував як Міжгалактична Космічна Станція
показати весь коментар
12.07.2024 13:34 Відповісти
а самому релігія не дозволяє
показати весь коментар
12.07.2024 13:40 Відповісти
а за те, що по будинку, де загинули діти, не треба притягати? то вже нормально?
показати весь коментар
12.07.2024 13:51 Відповісти
Розовым пони по фиг сколько ***** убьёт украинцев.
показати весь коментар
12.07.2024 14:01 Відповісти
Яке 'притягнення"?
Це ж не палестинські діти, а українські...
показати весь коментар
12.07.2024 14:11 Відповісти
Прекрасно он знает схему подачи документов в суд. Призывать ген-прокурору? Для лохов. Факты, экспертиза, свидетели, под протокол всё ---тогда и примут. Другое дело когда судить будут? И кого? Формально всё.
показати весь коментар
12.07.2024 14:31 Відповісти
Призначте мене генпрокурором: закликати когось до дій я вмію найкраще!
показати весь коментар
12.07.2024 14:43 Відповісти
 
 