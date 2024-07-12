РУС
976 11

Костин призвал МКС привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по "Охматдету"

Костін вимагає від Гааги покарати РФ за обстріл Охматдиту

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный криминальный суд в Гааге привлечь Россию к ответственности за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом он заявил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое расследование поможет установить закономерность атак России и доказать то, что РФ совершает преступления против человечности в Украине.

Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве, следует передавать в МКС", - подчеркнул Костин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это еще один шаг к обеспечению полной ответственности агрессора, - Костин об ордерах МУС Шойгу и Герасимову

В то же время Reuters отметило, что суд публично не комментирует того, какие именно обвинения расследует. Однако в МКС предупреждали, что любой, кого сочтут ответственным за нападения на гражданские объекты, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Топ комментарии
+3
За знищення Каховської ГЕС вже притягли? Ні?
А що, тоді менше людей (і дітей) постраждало?
12.07.2024 13:32 Ответить
+3
А прокуратура чим займається, чому за 2,5 роки війни російські літуни на засуджені нашими судами?
12.07.2024 13:39 Ответить
+2
суд в Гаазі ?
А як на рахунок Боїнга МН17 ?
притягнули ? Хто сидить ?
12.07.2024 13:34 Ответить
Не « заклики « потрібні, а професіональни дії « влади»»!

Де пісьмо звернення Костіна до МКС? Його не мае. Бо це балачки, одні пусті слова.

А справа не готова, та нікуди не надсилалася…
12.07.2024 18:16 Ответить
МКС - я розшифрував як Міжгалактична Космічна Станція
12.07.2024 13:34 Ответить
а самому релігія не дозволяє
12.07.2024 13:40 Ответить
а за те, що по будинку, де загинули діти, не треба притягати? то вже нормально?
показать весь комментарий
Розовым пони по фиг сколько ***** убьёт украинцев.
12.07.2024 14:01 Ответить
Яке 'притягнення"?
Це ж не палестинські діти, а українські...
12.07.2024 14:11 Ответить
Прекрасно он знает схему подачи документов в суд. Призывать ген-прокурору? Для лохов. Факты, экспертиза, свидетели, под протокол всё ---тогда и примут. Другое дело когда судить будут? И кого? Формально всё.
12.07.2024 14:31 Ответить
Призначте мене генпрокурором: закликати когось до дій я вмію найкраще!
12.07.2024 14:43 Ответить
 
 