Данія та Люксембург передали Україні мережеве обладнання на €2 млн в рамках ІТ-коаліції

Завдяки внескам Люксембургу та Данії до ІТ-коаліції Україна отримала мережеве обладнання та допоміжні ліцензії на суму понад 2 мільйони євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що це обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем — це один з наших пріоритетів. Продовжуємо працювати задля технологічної переваги над ворогом", - прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна і Люксембург підписали безпекову угоду. ВIДЕО

У пресслужбі МОУ зазначили, що раніше ІТ-коаліція, очолювана Естонією та Люксембургом, передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро.

Загалом на потреби розбудови ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони України ІТ-коаліція вже передала допомоги на понад 5 млн євро у межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та двосторонньої допомоги з боку Канади.

Читайте також: Понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у силах оборони. ФОТОрепортаж

Довідка

ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу.

Метою ІТ-коаліції є побудова захищеної та надійної ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та сил оборони України, що дозволить Україні бути ефективнішою на полі бою, сприятиме прозорому управлінню оборонними ресурсами та забезпечуватиме ефективніше застосування спроможностей. Загальний обсяг перерахованих та анонсованих внесків країн-учасниць ІТ-коаліції складає близько 60 млн євро.