Дания и Люксембург передали Украине сетевое оборудование на €2 млн в рамках ИТ-коалиции

Благодаря взносам Люксембурга и Дании в ИТ-коалицию Украина получила сетевое оборудование и вспомогательные лицензии на сумму более 2 миллионов евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это оборудование усилит мощность центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов. Продолжаем работать для технологического преимущества над врагом", - прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

В пресс-службе МОУ отметили, что ранее ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, передала Вооруженным силам Украины ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование стоимостью 900 тысяч евро.

Всего на нужды развития ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны Украины ИТ-коалиция уже передала помощи на более 5 млн евро в рамках взносов Великобритании, Дании, Литвы, Латвии, Люксембурга и двусторонней помощи со стороны Канады.

Справка

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга.

Целью ИТ-коалиции является построение защищенной и надежной ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и сил обороны Украины, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя, будет способствовать прозрачному управлению оборонными ресурсами и обеспечивать более эффективное применение возможностей. Общий объем перечисленных и анонсированных взносов стран-участниц ИТ-коалиции составляет около 60 млн евро.