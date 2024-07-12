РУС
Дания и Люксембург передали Украине сетевое оборудование на €2 млн в рамках ИТ-коалиции

Україна отримала від Данії та Люксембургу мережеве обладнання

Благодаря взносам Люксембурга и Дании в ИТ-коалицию Украина получила сетевое оборудование и вспомогательные лицензии на сумму более 2 миллионов евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это оборудование усилит мощность центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов. Продолжаем работать для технологического преимущества над врагом", - прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Люксембург подписали соглашение по безопасности. ВИДЕО

В пресс-службе МОУ отметили, что ранее ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, передала Вооруженным силам Украины ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование стоимостью 900 тысяч евро.

Всего на нужды развития ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны Украины ИТ-коалиция уже передала помощи на более 5 млн евро в рамках взносов Великобритании, Дании, Литвы, Латвии, Люксембурга и двусторонней помощи со стороны Канады.

Читайте также: Более 25 образцов пулеметов допущено к эксплуатации в силах обороны. ФОТОрепортаж

Справка

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга.

Целью ИТ-коалиции является построение защищенной и надежной ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и сил обороны Украины, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя, будет способствовать прозрачному управлению оборонными ресурсами и обеспечивать более эффективное применение возможностей. Общий объем перечисленных и анонсированных взносов стран-участниц ИТ-коалиции составляет около 60 млн евро.

Дания (638) Минобороны (9581) помощь (8117) Люксембург (124)
ЯК робити ІТ коли світла сьогодні не буде 17 годин?
12.07.2024 15:30 Ответить
Так мова не про громадянське ІТ. А про міністрерства. Ви собі там в зошиті пишіть свій код, при свічці.
12.07.2024 15:34 Ответить
норм,через час на OLX
12.07.2024 15:37 Ответить
Вже є. Доставка по Україні безкоштовно. Приїжджай, плати та отримуй. 😁
