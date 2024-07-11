РУС
Более 25 образцов пулеметов допущены к эксплуатации в силах обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 зразків кулеметів допущено до експлуатації в ЗСУ

С начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны Украины более 25 образцов пулеметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны рассказали, что допущены к эксплуатации пулеметы как украинского, так и иностранного производства.

Отмечается, что кодифицированные пулеметы имеют калибр:

  • 5,56 мм;
  • 7,62 мм;
  • 12,7 мм;
  • 14,5 мм.

Среди стран-производителей этих пулеметов:

  • Украина;
  • США;
  • Германия;
  • Бельгия;
  • Италия;
  • Сербия;
  • Чехия;
  • Турция.

"Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней", - добавили в Минобороны.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Сколько и какой техники допущено к эксплуатации в ВСУ?

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины:

Топ комментарии
+10
MG3 - весчь!
11.07.2024 11:53 Ответить
+3
У лапотных перед смертью появляется чувство ностальгии и дежавю..
11.07.2024 12:37 Ответить
+3
ну так !!! гарна кацапокосилка від вуйка Адіка періоду 2Світової війни ...
11.07.2024 13:18 Ответить
MG3 - весчь!
11.07.2024 11:53 Ответить
У лапотных перед смертью появляется чувство ностальгии и дежавю..
11.07.2024 12:37 Ответить
ну так !!! гарна кацапокосилка від вуйка Адіка періоду 2Світової війни ...
11.07.2024 13:18 Ответить
7,92мм знайди бк
11.07.2024 19:20 Ответить
Нема рівних з прошлого століття - ркка не дасть збрехати.
12.07.2024 14:06 Ответить
3 чи 4 зразки де взаємозаміняємість і патрони одного калібру..це ручні кулемети ...саме крутіше "косторіз" MG-42...
11.07.2024 13:07 Ответить
Не забагато? І що то за кулемет з проміжним патроном 5,56 ? Ось він, результат мифу про найкращу в світі радянську зброю. Нормальній армії б цілком вистачило ФН МАГ та ФН ФАЛ, замість вбогеньких калашей. Але мабуть проблема з набо ями?
11.07.2024 13:48 Ответить
Фотки двох найкращих у світі кулеметів в своєму калібрі.
11.07.2024 14:19 Ответить
А які є кулемети виробництва України?
12.07.2024 10:02 Ответить
5,56, як для кулемета - слабенький калібр. Хоча все залежить від кучності влучання.
12.07.2024 14:08 Ответить
 
 