Более 25 образцов пулеметов допущены к эксплуатации в силах обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
С начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны Украины более 25 образцов пулеметов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны рассказали, что допущены к эксплуатации пулеметы как украинского, так и иностранного производства.
Отмечается, что кодифицированные пулеметы имеют калибр:
- 5,56 мм;
- 7,62 мм;
- 12,7 мм;
- 14,5 мм.
Среди стран-производителей этих пулеметов:
- Украина;
- США;
- Германия;
- Бельгия;
- Италия;
- Сербия;
- Чехия;
- Турция.
"Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней", - добавили в Минобороны.
Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.
Сколько и какой техники допущено к эксплуатации в ВСУ?
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины:
- около 40 образцов средств инженерного вооружения. Более 20 образцов - продукция украинских предприятий,
- почти 40 образцов бронетехники,
- более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства. В частности, 60 из них были приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев,
- более 25 образцов минометов и гранатометов,
- более 60 образцов стрелкового оружия, большинство из которых иностранного производства.
- более 60 образцов боеприпасов различных типов.
