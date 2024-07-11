Более 25 образцов пулеметов допущены к эксплуатации в силах обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны Украины более 25 образцов пулеметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны рассказали, что допущены к эксплуатации пулеметы как украинского, так и иностранного производства.

Отмечается, что кодифицированные пулеметы имеют калибр:

5,56 мм;

7,62 мм;

12,7 мм;

14,5 мм.

Среди стран-производителей этих пулеметов:

Украина;

США;

Германия;

Бельгия;

Италия;

Сербия;

Чехия;

Турция.

"Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней", - добавили в Минобороны.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Сколько и какой техники допущено к эксплуатации в ВСУ?

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины: