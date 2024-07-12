По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!", - попередили у ПС.
21:43 відбій загрози. Тривога тривала 19 хвилин.
