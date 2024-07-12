УКР
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!", - попередили у ПС.

21:43 відбій загрози. Тривога тривала 19 хвилин.

Відбій !!
12.07.2024 21:49 Відповісти
12.07.2024 22:03 Відповісти
как только ЗЕ-плесень покидает Украину кацапы сразу начинают бомбить или запускать шахеды
13.07.2024 00:22 Відповісти
 
 