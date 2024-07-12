РУС
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!" - предупредили в ВС.

21:43 отбой угрозы. Тревога продолжалась 19 минут.

Відбій !!
12.07.2024 21:49 Ответить
12.07.2024 22:03 Ответить
как только ЗЕ-плесень покидает Украину кацапы сразу начинают бомбить или запускать шахеды
13.07.2024 00:22 Ответить
 
 