Координаційне командування Україна-НАТО почало роботу в Німеччині

Нове командування Україна-НАТО у німецькому Вісбадені офіційно розпочинає роботу 12 липня, але для налагодження повноцінної роботи знадобиться ще не один місяць.

Днем початку роботи центру з координації поставок озброєнь і тренувань Збройних сил України (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) є п’ятниця, повідомили представники альянсу на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Однак головнокомандувачу в Європі, ймовірно, знадобиться ще кілька місяців, поки він не сформує командування, щоб воно могло виконувати всі заплановані завдання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

До того часу збройні сили США продовжуватимуть виконувати завдання з координації постачання зброї та тренування українських військових.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в європейському штабі збройних сил США у Вісбадені було створено підрозділ у складі близько 300 військовослужбовців під назвою Група сприяння безпеці України (SAG-U). Очікується, що в новому центрі працюватиме близько 700 співробітників, у тому числі близько 40 – з Німеччини.

Крім штаб-квартири НАТО у Вісбадені, планується також відкрити філії в Польщі, Румунії та Словаччині, а також командування в Монсі (Бельгія).

Представники НАТО наголосили у четвер у Вашингтоні, що нове командування НАТО під назвою NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) не має замінити собою Контактну групу (формат "Рамштайн").

Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!! Бо Зеленський з приблудами95, тільки барижать з 2019 року, на грошах Українців
А московське лайно, зашумувало одразу… видно хто гадить Україні!!
12.07.2024 23:12 Відповісти
Є надія що налагодять контроль логістики *********** і озброєння від кордону до конкретних бригад, добре було б до батів, і унеможливлять розтягування по ничках типу для "бригад наступу".
12.07.2024 23:22 Відповісти
Може не дадуть красти!...
12.07.2024 23:02 Відповісти
Ну,якщо про нестріляння по рашці,то віддавайте 20% територіїУкраїни(((((
12.07.2024 23:06 Відповісти
Ще пару генеральських посад.....
12.07.2024 23:07 Відповісти
Чим ви там займаєтесь, панове?
12.07.2024 23:11 Відповісти
будуть років 50 проектувати "міст"
12.07.2024 23:46 Відповісти
не меньше
13.07.2024 06:33 Відповісти
Спочатку двері замінили на міст. Тепер одне замінили іншим. Веселий ми прийняли курс не в НАТО, а до замінників.
12.07.2024 23:21 Відповісти
навряд - штаткомандування всього 700 чоловік
13.07.2024 07:05 Відповісти
700 досить, щоб навіть в кожну окрему вантажівку чи вагон по експедитору посадити, а не тільки контроль руху здійснювати.
13.07.2024 23:17 Відповісти
 
 