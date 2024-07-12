Координаційне командування Україна-НАТО почало роботу в Німеччині
Нове командування Україна-НАТО у німецькому Вісбадені офіційно розпочинає роботу 12 липня, але для налагодження повноцінної роботи знадобиться ще не один місяць.
Днем початку роботи центру з координації поставок озброєнь і тренувань Збройних сил України (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) є п’ятниця, повідомили представники альянсу на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Однак головнокомандувачу в Європі, ймовірно, знадобиться ще кілька місяців, поки він не сформує командування, щоб воно могло виконувати всі заплановані завдання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
До того часу збройні сили США продовжуватимуть виконувати завдання з координації постачання зброї та тренування українських військових.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року в європейському штабі збройних сил США у Вісбадені було створено підрозділ у складі близько 300 військовослужбовців під назвою Група сприяння безпеці України (SAG-U). Очікується, що в новому центрі працюватиме близько 700 співробітників, у тому числі близько 40 – з Німеччини.
Крім штаб-квартири НАТО у Вісбадені, планується також відкрити філії в Польщі, Румунії та Словаччині, а також командування в Монсі (Бельгія).
Представники НАТО наголосили у четвер у Вашингтоні, що нове командування НАТО під назвою NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) не має замінити собою Контактну групу (формат "Рамштайн").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А московське лайно, зашумувало одразу… видно хто гадить Україні!!
Спочатку двері замінили на міст. Тепер одне замінили іншим. Веселий ми прийняли курс не в НАТО, а до замінників.