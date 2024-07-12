РУС
Координационное командование Украина-НАТО начало работу в Германии

нато

Новое командование Украина-НАТО в немецком Висбадене официально начинает работу 12 июля, но для налаживания полноценной работы понадобится еще не один месяц.

Днем начала работы центра по координации поставок вооружений и тренировок Вооруженных сил Украины (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) является пятница, сообщили представители Альянса на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Однако главнокомандующему в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев, пока он не сформирует командование, чтобы оно могло выполнять все запланированные задачи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

К тому времени вооруженные силы США будут продолжать выполнять задачи по координации поставок оружия и тренировки украинских военных.

Читайте также: Страны НАТО имеют разные угрозы безопасности, но сейчас все сосредоточены на России, - посол США Смит

Напомним, в конце 2022 года в европейском штабе вооруженных сил США в Висбадене было создано подразделение в составе около 300 военнослужащих под названием Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Ожидается, что в новом центре будет работать около 700 сотрудников, в том числе около 40 - из Германии.

Кроме штаб-квартиры НАТО в Висбадене, планируется также открыть филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также командование в Монсе (Бельгия).

Читайте также: Союзники по НАТО предоставят Украине помощь, которая позволит ей победить, - генеральный секретарь НАТО Столтенберг

Представители НАТО отметили в четверг в Вашингтоне, что новое командование НАТО под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) не должно заменить собой Контактную группу (формат "Рамштайн").

Топ комментарии
+3
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!! Бо Зеленський з приблудами95, тільки барижать з 2019 року, на грошах Українців
А московське лайно, зашумувало одразу… видно хто гадить Україні!!
12.07.2024 23:12 Ответить
+3
Є надія що налагодять контроль логістики *********** і озброєння від кордону до конкретних бригад, добре було б до батів, і унеможливлять розтягування по ничках типу для "бригад наступу".
12.07.2024 23:22 Ответить
+1
Може не дадуть красти!...
12.07.2024 23:02 Ответить
12.07.2024 23:02 Ответить
Ну,якщо про нестріляння по рашці,то віддавайте 20% територіїУкраїни(((((
12.07.2024 23:06 Ответить
Ще пару генеральських посад.....
12.07.2024 23:07 Ответить
Чим ви там займаєтесь, панове?
12.07.2024 23:11 Ответить
будуть років 50 проектувати "міст"
12.07.2024 23:46 Ответить
не меньше
13.07.2024 06:33 Ответить
12.07.2024 23:12 Ответить
не має замінити собою Контактну групу (формат "Рамштайн").Джерело:
Спочатку двері замінили на міст. Тепер одне замінили іншим. Веселий ми прийняли курс не в НАТО, а до замінників.
12.07.2024 23:21 Ответить
12.07.2024 23:22 Ответить
навряд - штаткомандування всього 700 чоловік
13.07.2024 07:05 Ответить
700 досить, щоб навіть в кожну окрему вантажівку чи вагон по експедитору посадити, а не тільки контроль руху здійснювати.
13.07.2024 23:17 Ответить
 
 