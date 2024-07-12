Координационное командование Украина-НАТО начало работу в Германии

Новое командование Украина-НАТО в немецком Висбадене официально начинает работу 12 июля, но для налаживания полноценной работы понадобится еще не один месяц.

Днем начала работы центра по координации поставок вооружений и тренировок Вооруженных сил Украины (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) является пятница, сообщили представители Альянса на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Однако главнокомандующему в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев, пока он не сформирует командование, чтобы оно могло выполнять все запланированные задачи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

К тому времени вооруженные силы США будут продолжать выполнять задачи по координации поставок оружия и тренировки украинских военных.

Напомним, в конце 2022 года в европейском штабе вооруженных сил США в Висбадене было создано подразделение в составе около 300 военнослужащих под названием Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Ожидается, что в новом центре будет работать около 700 сотрудников, в том числе около 40 - из Германии.

Кроме штаб-квартиры НАТО в Висбадене, планируется также открыть филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также командование в Монсе (Бельгия).

Представители НАТО отметили в четверг в Вашингтоне, что новое командование НАТО под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) не должно заменить собой Контактную группу (формат "Рамштайн").