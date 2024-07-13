Російській владі все важче приховувати рівень втрат на війні, ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, - ГУР МО
Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня російська пропаганда, дедалі частіше викликає у населення РФ втому й невдоволення, а не захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", - ідеться у повідомленні.
Як інформує ГУР, згідно із планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більш як 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток збільшиться з 20% до 25%.
За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рр.
Також невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків. Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.
Як наголошують у ГУР, "служителі Путіна з Москви, зокрема партійці, послані "в народ" для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроєктів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів".
"Окреме місце тут посідає "підтримка" інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Зокрема для покалічених під час бойових дій окупантів російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%", - зазначають у ГУР.
Також у Росії розпорядились виділяти учасникам війни проти України так звані "верещагінські карти" - ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.
"Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - наголосили в ГУР.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, у квітні та травні 2024 року середньодобові бойові втрати російської армії зросли до максимального рівня за весь період війни.
Слава богу, у нас не так!
Вони ж волали, літаючи з мертвечуком до ******, щотижня, прутін ввєді…. Готували на московії, смерть та кров для Українців! Так і по сьогодні, лупають очима і плямкають губами у крові, сидячи у ВРУ!!
Бойко із оточенням, цьому підтвердження !!!
Люстрація, повинна бути, не довше 3 метрів! Усе інше то політична діарея!! ЖДУНИ, що убивають Українців, цьому ПРИКЛАД кривавий!
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
Не в мавзолеї - то точно - лежання в мавзолеї залежить від кон'юктури політічної влади.
Скоріш за все дочки пуцла заберуть тіло папашки десь в Германі., Францію чи навіть США.
Думаю в США - там можна поставити ХОРОР-МАВЗОЛЕЙ типу
діснейПУТІНО-ЛЕНДА і заробляти нехілі бабки на єкстремалах...
Тому царю ПІСЛЯ путіна - могила папередніка сильно підпортить настрій.
Оптимальний варіан - креміровати путіна а прах розсіяти десь над Уральскими горами.
Кароче: баян то був про льотчіка-вбивцю, який бомбив, вбивав та знищував, а потім розплакавсь і написав листа Буданову.
Ця історія так тхне брехнею, що вирішили прогнати той список через Чистилище і (це просто диво-дивне) виявилося, що всі ті льотчики-бомбісти там є крім одного покидька - Стрючкова.
Але і не це цікаво. Цікаво те, що абревіатури, порядок написання посад, скорочень та звань в оприлюдненому списку ГУР такі самі, як і в нас у Чистилищі. Навіть 2 опечаnки, які є в Миротворці, присутні в даних, які ГУР каже, що отримав від пілота-фашиста от прям тіки що.
Все це означає, що ці відомості з одного документа, а забиті покидьки були до Чистилища у травні, а зараз липень.
Тож, казка про розкаявшувогося льотчика-вбивцю красива, але розрахована на дебілів.
От навіщо ви, гівнюки, так примітивно часом працюєте, що ще і ваш офіційний примітив треба перевіряти?
Так що сприймайте їхню інфо як негатив світлини.
Наемник РФ Евгений Скрипник, который в 2014 году разжигал войну на Донбассе вместе с чекистом Игорем Стрелковым (Гиркиным), впал в уныние.
Он пожаловался на огромные потери российской армии в Украине и призвал к отставке диктатора Владимира Путина.
Дерзкие заявление Скрипник сделал в интервью жене Стрелкова .
Наемник отметил, что нынешняя ситуация на фронте сильно отличается от того, что было в 2014 году.
Российская армия сегодня несет колоссальные потери, и при этом не имеет шансов на победу. Скрипник призвал к немедленной отставке диктатора РФ Владимира Путина и всего руководства страны за проигранную войну.
«Славянск по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас, это детский сад… Сейчас говорить, что в Славянске было тяжело, зная, что сейчас творится на фронте, мне стыдно. Апокалипсис! Нас ждет катастрофа… Аэродром под Киевом залит кровью нашего спецназа? Где Чернигов, где Сумы, где Харьков, где Херсон? Все это отдали! (...) Немедленно должны все сниматься и ставиться другие люди, в том числе, во главе страны. Другой человек! Все! Не может, не показывает результата… Идет на поклон сначала к турку, а потом к венгру, вымаливая переговоры… Это же позорище для нашей страны. Нет шансов сейчас (на победу - ред.)! Нет! (...) Мы должны зайти в Киев… Этого не произойдет. Нет ни решимости, ни сил», - заявил наемник.
Он призвал российских мужчин не идти сейчас в оккупационную армию РФ, а оставаться в России и готовиться к грядущим потрясениям.
«Впереди нас ждут большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт, не буду грех на душу брать. Я бы своего сына не послал сейчас на фронт, и других детей тоже не буду посылать», - сказал Скрипник.
У кацапських військових які ведуть блоги іноді зриває дах і вони ріжуть в мережах правду-матку , яку потім їх змушують видаляти , і за яку вони отримують - на горіхи від фсб .
А дехто з вельми язикатих блогерів зараз і взагалі - сидить разом з гіркіним , як от власник тєлєги Moscow Calling - Андрій Куршин . Добалакався .