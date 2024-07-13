Російській владі все важче приховувати рівень втрат на війні, ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, - ГУР МО

Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня російська пропаганда, дедалі частіше викликає у населення РФ втому й невдоволення, а не захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", - ідеться у повідомленні.

Як інформує ГУР, згідно із планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більш як 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток збільшиться з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рр.

Також невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків. Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.

Як наголошують у ГУР, "служителі Путіна з Москви, зокрема партійці, послані "в народ" для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроєктів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів".

"Окреме місце тут посідає "підтримка" інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Зокрема для покалічених під час бойових дій окупантів російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%", - зазначають у ГУР.

Також у Росії розпорядились виділяти учасникам війни проти України так звані "верещагінські карти" - ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

"Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у квітні та травні 2024 року середньодобові бойові втрати російської армії зросли до максимального рівня за весь період війни.