Російській владі все важче приховувати рівень втрат на війні, ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, - ГУР МО

Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня російська пропаганда, дедалі частіше викликає у  населення РФ втому й невдоволення, а не захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", - ідеться у повідомленні.

Як інформує ГУР, згідно із планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більш як 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток збільшиться з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рр.

Також невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків. Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.

Як наголошують у ГУР, "служителі Путіна з Москви, зокрема партійці, послані "в народ" для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроєктів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів".

"Окреме місце тут посідає "підтримка" інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Зокрема для покалічених під час бойових дій окупантів російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%", - зазначають у ГУР.

Також у Росії розпорядились виділяти учасникам війни проти України так звані "верещагінські карти" - ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

"Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у квітні та травні 2024 року середньодобові бойові втрати російської армії зросли до максимального рівня за весь період війни.

Топ коментарі
Ресурсів у Рашки залишилося на 2 - 3 пуски? Десь я це вже чув.
13.07.2024 10:07 Відповісти
(з полегшенням):
Слава богу, у нас не так!
13.07.2024 10:01 Відповісти
А як на рахунок українських втрат ? Може хтось повірив в число 30.000 , яке озвучував клоун ?
13.07.2024 10:02 Відповісти
70 тисяч фактично ( разом з зниклими безвісти) загиблих. У сосії разом з гоблінами днр 200 тисяч+.
13.07.2024 10:37 Відповісти
Один до трьох. Вчись рахувати. На кінець весни були саме такі втрати як я казав.
13.07.2024 10:43 Відповісти
І що? Там полонених з початку війни багато. Серед них багато цівільних. У соссії тільки за офіційними некрологами 60 тисяч здохляків. Гоблінів днровскіх ніхто не рахує. Соссія велика, там заховати дохлий непотріб дуже легко. Не моніторити же кожне село Верхні ******* на кількість дохлих орків.
13.07.2024 10:56 Відповісти
Це тіки у зрадойопів можуть бути рівні втрати в наступаючої і обороняючоїся сторін, причому наступаючі пруть хвиля за хвилею, похер на втрати
13.07.2024 10:48 Відповісти
Звичайні люди це хто? Твій сусід Валєра?
13.07.2024 10:59 Відповісти
МО краще б о своїх ресурсах піклувалось....
13.07.2024 10:04 Відповісти
взагалі-то, ці дослідження важливі, бо надають можливість прогнозувати подальші дії ворога, а також планувати поповнення особового складу власних військ
13.07.2024 10:13 Відповісти
Вже були дослідження ГУР про ракети. Діти з Охматдиту передають буданову привіт.
13.07.2024 10:41 Відповісти
питання стояло не про якість досліджень, а про "нафік вони потрібні"
13.07.2024 10:48 Відповісти
Ресурсів у Рашки залишилося на 2 - 3 пуски? Десь я це вже чув.
13.07.2024 10:07 Відповісти
Біосміття ніколи не вичерпується ...
13.07.2024 10:09 Відповісти
Що знову в Крим?))
13.07.2024 10:11 Відповісти
Ага, знову кава в Ялті або шашлик на Ай-Петрі, а може новий заколот у *****?!
13.07.2024 10:31 Відповісти
Обмилок прутін, потягнув за собою у могилу уже більше 500000 рашистів!! Але він і в Україну приніс смерть та кров! РигоАНАЛИ, слуги та інші перевертні проплочені рашистами, сидячи у ВРУ, тепер мабуть, радіють, таким своїм «здобуткам» для своїх виборців!!! Для них, МОВА! АРМІЯ! ВІРА! - це кінець їх жируванням на дурнях зкацаплених в Україні!
Вони ж волали, літаючи з мертвечуком до ******, щотижня, прутін ввєді…. Готували на московії, смерть та кров для Українців! Так і по сьогодні, лупають очима і плямкають губами у крові, сидячи у ВРУ!!
Бойко із оточенням, цьому підтвердження !!!
Люстрація, повинна бути, не довше 3 метрів! Усе інше то політична діарея!! ЖДУНИ, що убивають Українців, цьому ПРИКЛАД кривавий!
13.07.2024 10:19 Відповісти
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
13.07.2024 10:40 Відповісти
Це дуже цікаве питання куди "примостять" пуйла після смерті
Не в мавзолеї - то точно - лежання в мавзолеї залежить від кон'юктури політічної влади.
Скоріш за все дочки пуцла заберуть тіло папашки десь в Германі., Францію чи навіть США.
Думаю в США - там можна поставити ХОРОР-МАВЗОЛЕЙ типу дісней ПУТІНО-ЛЕНДА і заробляти нехілі бабки на єкстремалах...
13.07.2024 12:17 Відповісти
оце у людей цікаві питання.... та хай вже сдохне чим скоріш, а де і хто поховає - по фігу
13.07.2024 17:27 Відповісти
А не скажи - могила путіна це буде сакральне місце для сатаністів-веліковелічніков.
Тому царю ПІСЛЯ путіна - могила папередніка сильно підпортить настрій.
Оптимальний варіан - креміровати путіна а прах розсіяти десь над Уральскими горами.
14.07.2024 13:55 Відповісти
13.07.2024 10:44 Відповісти
13.07.2024 12:18 Відповісти
13.07.2024 10:47 Відповісти
Ну Гаазкий педофил владімір путін - ізвестний сказочнік
13.07.2024 12:21 Відповісти
Ось тут про шапіто гур: 😈Roman Zaitsev

Кароче: баян то був про льотчіка-вбивцю, який бомбив, вбивав та знищував, а потім розплакавсь і написав листа Буданову.
Ця історія так тхне брехнею, що вирішили прогнати той список через Чистилище і (це просто диво-дивне) виявилося, що всі ті льотчики-бомбісти там є крім одного покидька - Стрючкова.
Але і не це цікаво. Цікаво те, що абревіатури, порядок написання посад, скорочень та звань в оприлюдненому списку ГУР такі самі, як і в нас у Чистилищі. Навіть 2 опечаnки, які є в Миротворці, присутні в даних, які ГУР каже, що отримав від пілота-фашиста от прям тіки що.
Все це означає, що ці відомості з одного документа, а забиті покидьки були до Чистилища у травні, а зараз липень.
Тож, казка про розкаявшувогося льотчика-вбивцю красива, але розрахована на дебілів.
От навіщо ви, гівнюки, так примітивно часом працюєте, що ще і ваш офіційний примітив треба перевіряти?
13.07.2024 10:52 Відповісти
це для того, щоб контррозвідка фсб кожному літуну у дупу заглянула... мож кого за яйця і візьмуть, за те що, наприклад, керосин продавав наліво ....
13.07.2024 14:57 Відповісти
Це те ГУР, яке позповідало у 22-му-33-му роках, що у кацапів ракет залишилось на 2-3 залпи? Чи це інше ГУР? 🤔
13.07.2024 10:53 Відповісти
Цк вске сонечко наше ,зелене, без нього не було б нічого
13.07.2024 10:54 Відповісти
Гур Буданов абсолютно все розповідає навпаки починаючи з операції вагнерівців. На то вони і розвідники щоб брехати ! ))))))))))
Так що сприймайте їхню інфо як негатив світлини.
13.07.2024 11:13 Відповісти
Недаремно вони сповільнили ютьюб)
13.07.2024 11:17 Відповісти
А нам від цього легше?
13.07.2024 11:19 Відповісти
ГУР МО вместе с ЦНС эту пластинку крутит с 2014 года... Увы и ах.
13.07.2024 12:01 Відповісти
Россию ждет катастрофа. https://www.youtube.com/watch?v=aR4olZmFnIo


Наемник РФ Евгений Скрипник, который в 2014 году разжигал войну на Донбассе вместе с чекистом Игорем Стрелковым (Гиркиным), впал в уныние.

Он пожаловался на огромные потери российской армии в Украине и призвал к отставке диктатора Владимира Путина.

Дерзкие заявление Скрипник сделал в интервью жене Стрелкова .

Наемник отметил, что нынешняя ситуация на фронте сильно отличается от того, что было в 2014 году.

Российская армия сегодня несет колоссальные потери, и при этом не имеет шансов на победу. Скрипник призвал к немедленной отставке диктатора РФ Владимира Путина и всего руководства страны за проигранную войну.

«Славянск по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас, это детский сад… Сейчас говорить, что в Славянске было тяжело, зная, что сейчас творится на фронте, мне стыдно. Апокалипсис! Нас ждет катастрофа… Аэродром под Киевом залит кровью нашего спецназа? Где Чернигов, где Сумы, где Харьков, где Херсон? Все это отдали! (...) Немедленно должны все сниматься и ставиться другие люди, в том числе, во главе страны. Другой человек! Все! Не может, не показывает результата… Идет на поклон сначала к турку, а потом к венгру, вымаливая переговоры… Это же позорище для нашей страны. Нет шансов сейчас (на победу - ред.)! Нет! (...) Мы должны зайти в Киев… Этого не произойдет. Нет ни решимости, ни сил», - заявил наемник.

Он призвал российских мужчин не идти сейчас в оккупационную армию РФ, а оставаться в России и готовиться к грядущим потрясениям.

«Впереди нас ждут большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт, не буду грех на душу брать. Я бы своего сына не послал сейчас на фронт, и других детей тоже не буду посылать», - сказал Скрипник.
13.07.2024 12:19 Відповісти
Гіркін вже у в'язниці, є від чого впасти в зневіру
13.07.2024 12:26 Відповісти
Це лише один з багатьох епізодів . Подібне ниття можна почути не тільки від соратників гірькіна .
У кацапських військових які ведуть блоги іноді зриває дах і вони ріжуть в мережах правду-матку , яку потім їх змушують видаляти , і за яку вони отримують - на горіхи від фсб .
А дехто з вельми язикатих блогерів зараз і взагалі - сидить разом з гіркіним , як от власник тєлєги Moscow Calling - Андрій Куршин . Добалакався .
13.07.2024 12:43 Відповісти
Я зрозумів, перемога не за горами
13.07.2024 12:51 Відповісти
Хіба тут мова про це ?
13.07.2024 13:08 Відповісти
Тепер буданова на білого коня і вперед добивати рашистів! Бо після звільнення ним Криму звільнення інших територій затяглося.
13.07.2024 15:10 Відповісти
 
 