За добу на півдні знищено 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

16 гармат;

3 міномети;

20 одиниць автобронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

2 супутникові термінали "Starlink";

1 камера відеоспостереження;

1 човен;

1 квадроцикл.

Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 557 770 російських загарбників.