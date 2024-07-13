За добу на півдні знищено 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.
Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 16 гармат;
- 3 міномети;
- 20 одиниць автобронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 2 супутникові термінали "Starlink";
- 1 камера відеоспостереження;
- 1 човен;
- 1 квадроцикл.
Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 557 770 російських загарбників.
