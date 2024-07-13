УКР
За добу на півдні знищено 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 16 гармат;
  • 3 міномети;
  • 20 одиниць автобронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 2 супутникові термінали "Starlink";
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 1 човен;
  • 1 квадроцикл.

Також дивіться: Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українського дрона під ковдрою. ВIДЕО

Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління БпЛА та ретранслятор управління БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 557 770 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (18780) ліквідація (4461) знищення (8285) Сили оборони півдня (466)
трускавки треба поливать, бо нічого буде везти на базар.
13.07.2024 12:44 Відповісти
Треба нищити орду на Півдні! Москалі щось дуже комфортно себе там почувають. Це підозріло!
І тактика зелених незрозуміла, схоже на згоду віддати Південь орді.
13.07.2024 13:03 Відповісти
 
 