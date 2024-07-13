Буданов про загрозу наступу військ РФ з Півночі: Проблеми є, вони загострюються

Наразі загроза наступу військ РФ на Півночі дійсно існує, ситуація має тенденцію до загострення.

Про це в інтерв'ю виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Він зауважив, що наступ з півночі вже триває, однак не уточнив, на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку.

Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?" - зазначив очільник ГУР.

Буданов додав, що проблеми є, і вони загострюються. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде.

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - каже Буданов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни планували атакувати на стику Сумщини та Харківщини, однак вперлись в українську оборону поблизу Вовчанська та Липців

Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.