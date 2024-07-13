УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4343 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 123 41

Буданов про загрозу наступу військ РФ з Півночі: Проблеми є, вони загострюються

буданов

Наразі загроза наступу військ РФ на Півночі дійсно існує, ситуація має тенденцію до загострення. 

Про це в інтерв'ю виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Він зауважив, що наступ з півночі вже триває, однак не уточнив, на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку.

Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?" - зазначив очільник ГУР.

Буданов додав, що проблеми є, і вони загострюються. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде.

Також читайте: Росія не скористалася дефіцитом зброї в України та змогла досягти лише обмеженого прогресу на полю бою, - Bloomberg

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - каже Буданов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни планували атакувати на стику Сумщини та Харківщини, однак вперлись в українську оборону поблизу Вовчанська та Липців

Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Автор: 

Буданов Кирило (525) Сумська область (4246) Чернігівщина (1585) наступ (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Став більш помірковании - після "взяття" Криму
показати весь коментар
13.07.2024 13:18 Відповісти
+18
Січень'22.
Не провокуємо паніку! CNN гірше за RT! Всі на шашлики!
показати весь коментар
13.07.2024 13:09 Відповісти
+15
Про кавусю в Ялтi вже нI cлова? Допатякалися з подляком про "каву в Ялтi", хвалилися друг перед другом про контрнаступ, про Крим неначе маленькI дiти, а тепер принишкли???😡
показати весь коментар
13.07.2024 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нема в українській мові слова "жидкий" зате є запозичені - з кацапського - мокша, меря, чудь
показати весь коментар
13.07.2024 13:14 Відповісти
"однак не уточнив, на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку." Джерело: https://censor.net/ua/n3499509
Тобто, здамо ще процентів 10 території, але "без паніки".
показати весь коментар
13.07.2024 13:03 Відповісти
Січень'22.
Не провокуємо паніку! CNN гірше за RT! Всі на шашлики!
показати весь коментар
13.07.2024 13:09 Відповісти
і що ви думаєте ? на днях зчепився із "свідєтєлєм ЗЄлі" - перфокарта "не треба було сіяти паніку перед війною" у нього із голови стирчала і працювала як новенька
показати весь коментар
13.07.2024 14:32 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 14:44 Відповісти
Це в тому самому інтерв'ю, де він розказував про проблеми з ресурсами на Московії?
показати весь коментар
13.07.2024 13:07 Відповісти
Какие проблемы? Бсср раком стоит перед рашными силовиками. И прямо сейчас учения с "народными китайскими добровольцами" .
Эти мрази (комунисты) волнами мяса и оружия помогли атаковать защитников Вьетнама так что Нато бросило затею... И совковые "зеленые человечки" (летчик ЛиСи цЫн) тоже там было...
показати весь коментар
13.07.2024 13:23 Відповісти
Поэтому, сейчас, этот мамин стратег, перебросит все войска с юга на север, чтоб кацапам было удобнее захватывать юг...
показати весь коментар
13.07.2024 13:15 Відповісти
"Адеса рускій ґорат" та "калідор на пмр" ніхто не відміняв...
показати весь коментар
13.07.2024 13:32 Відповісти
кто перебросит? Буданов? какие войска? зачем дичь писать?
показати весь коментар
13.07.2024 14:35 Відповісти
А ты ответсвенно можешь заявить ,что к мнению буданова не прислушаются при принятии стратегическиих военных решений? Ты, можешь это утверждать? Я думаю- что нет. А значит, совершенно не важно, сам буданов примет решение, или вонючий жидок под влиянием буданова примет такое решение. Улавливаешь нить, или мне тебе по нотам все рассписать с февраля 22 года (хотя нет, нужно бы немного с более раннего срока, хотя бы с вагнеровцев или с Бурбы...)
показати весь коментар
13.07.2024 15:30 Відповісти
Буданов -первый претендент на пост сырского когда Зеля в том розачаруется.
показати весь коментар
13.07.2024 15:48 Відповісти
может быть, но сегодня он никакие войска "перебрасывать с юга на север" не в состоянии, тож ******* об этом нет смысла, это обычный бабский треп... и как по мне, выглядит как попытка отвлечь внимание от существующих проблем, которых овер до ***
показати весь коментар
13.07.2024 19:58 Відповісти
Якби буданга ні на що не впливав у генштабі, йому б це пиз.іти не дозволили
показати весь коментар
13.07.2024 16:10 Відповісти
питання не в факті впливу, а в розмірі впливу...казати що керівник ГУР перекине війська...це просто тупість
показати весь коментар
13.07.2024 20:01 Відповісти
Став більш помірковании - після "взяття" Криму
показати весь коментар
13.07.2024 13:18 Відповісти
Про кавусю в Ялтi вже нI cлова? Допатякалися з подляком про "каву в Ялтi", хвалилися друг перед другом про контрнаступ, про Крим неначе маленькI дiти, а тепер принишкли???😡
показати весь коментар
13.07.2024 13:18 Відповісти
Вони і є маленькі діти, силою обставин яких закинуло до великої пісочниці світової політики. Тепер вони жалібно кричать "мамааа, рятуй...", але, як у "С льогкім паром..." - мама ушла
показати весь коментар
13.07.2024 15:17 Відповісти
Ну если буданга признала что "проблемы есть". То это не шутки.
Может попросить ЦРУ инспектировать "линию укреплений" на севере, а? Бо зелегнидам-лидорам веры нет.
показати весь коментар
13.07.2024 13:20 Відповісти
Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?" - зазначив очільник ГУР. Це та сама куйня.коли зрадникам кульобі і агенту єрмаку за пів року в США американські дядьки казали копати транщеї .бо рашист буде нападати.а про напад на Україну "буданга" довідався за 13 годин перед нападом...
показати весь коментар
13.07.2024 13:21 Відповісти
Київ..Буданов..окопи..передова лінія
показати весь коментар
13.07.2024 13:21 Відповісти
Тільки перемоги...тільки знищення кацапів..Україна перемагає
Про інше,неможна.тсссс
показати весь коментар
13.07.2024 13:27 Відповісти
Пока зермак у власти, интересуйтесь как там ТРО. Если им оружия не дают то хапасайтесь сами или держите пож рукой тревожный чемоданчик, запас сухпая и полный бак бензина.
Нас так сдали нафик, 2022р., многие отряды ТрО тупо бухали вместо нормальной тактики на полигонах и ставили галочку что начальство ведет работу а в фотоотчетах все было бодро, пристраивали своих дружков , безполезный "военных пенсионеров"-бездельников шоб пилить зарплату и на шашлыки ездить.
показати весь коментар
13.07.2024 13:28 Відповісти
Буданга почав нову кампанію від ОПЗЄ.

"Кава у Ялті" змінилася на "Хороших новин не буде".

Наступна ітерація: "Нада міріца бо хуже будєт".
показати весь коментар
13.07.2024 13:33 Відповісти
кругом женский половой орган-ВЕЗДЕ и на фронте и в быту и в тылу
показати весь коментар
13.07.2024 13:38 Відповісти
Вже давно зрозуміло що все що говорить буданов це піздьож з метою його самопіару. Він постійно "обтікає" після своїх "прогнозів", але це повністю влаштовує єрмака. За це його і тримають як "корисного ідіота".
показати весь коментар
13.07.2024 13:51 Відповісти
після звільнення Залужного та півтора десятка його досвідчених генералів офісом реЗЕдента проблеми лише загострюються і гарних новин не буде. Проте буде й надалі огидна пика хрипатого 24/7 з кожної розетки, який буде звинувачувати у всьому "плахой Запад" і розповідати про "потужне" приєднання Бєрєга слоновой кості до "мєжгалактічєскава саміту миру", буде безкарне мародерство України зе-єрмачньой та будуть спроби ще раз "заглянуть в глаза путіну" щоб підписати з ним "мір" на його умовах, загнавши Україну в глухий кут руками 5-6 ефективних менеджерів на чолі з найвеличнішим лідОром. ...
показати весь коментар
13.07.2024 14:37 Відповісти
Ванную, що тільки вечірні гундосики - бобік здихає...
показати весь коментар
13.07.2024 15:21 Відповісти
Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - каже Буданов. Джерело: буданов перетворив ГУР в агенцію новин?
показати весь коментар
13.07.2024 15:04 Відповісти
- у путіна краб

- замість путіна виступають двійники: банкєтний, удмурт, ...

- росія розпадеться на частини

- у росіян ракет на 2-3 атаки

- у травні 2023 буде кава в Криму

- наступ росіян на півночі вже триває (ми зараз тут)

далі буде...
показати весь коментар
13.07.2024 15:13 Відповісти
95-й квартал must go on (і такий рефрен від Queen та Фредді).
показати весь коментар
13.07.2024 15:19 Відповісти
Ходять слухи,що в Буданги пропала робоча колода карт ТАРО,коли він ходив до Наташі Мосейчук на інтерв'ю,тепер ми не зможем дізнатись точної дати закінчення спецоперації "Ялтинська кава"
показати весь коментар
13.07.2024 15:31 Відповісти
А що з цього приводу думає жінка Гогілашвілі ?
показати весь коментар
13.07.2024 15:50 Відповісти
🤡 підсів кріпенько на ко*с ...всі починають горячка пускати ...страшно ,залежні в ОПі всі , а головне від кремля ...шось , чи хтось не дає їм, відтанцювати з України ...
показати весь коментар
13.07.2024 15:51 Відповісти
ніхто в сумський з оборонними спорудами не займається а тих що щось робить наказують
показати весь коментар
13.07.2024 16:00 Відповісти
це він натякає що на нас нападуть білоруси з китайцями?
показати весь коментар
13.07.2024 17:18 Відповісти
Да...схоже останніми хорошими новинами Кірюші Буланової для наріду були про те,що війни не буде і про пиття кави в Ялті (2 рази в 22 році,2 рази в 23).
показати весь коментар
13.07.2024 19:23 Відповісти
як завжди пішли заяви після ганебного https://biz.censor.net/news/3499409/nabu_povidomylo_pro_pidozru_sluzi_narodu_trubitsynu
вчинку
показати весь коментар
14.07.2024 00:17 Відповісти
 
 