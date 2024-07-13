Зеленський прокоментував обмовку Байдена про "президента Путіна": Ми можемо забути деякі помилки

Під час свого візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський відреагував на обмовку американського лідера Джо Байдена – той помилково назвав Зеленського "президентом Путіним".

Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ.

Прибувши до Ірландії, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з прем'єром країни Саймоном Гаррісом. Зокрема, президента запитали, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним".

"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", - відповів очільник Української держави.

Нагадаємо, що 11 липня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". Проте він швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий".

