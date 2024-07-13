Зеленський прокоментував обмовку Байдена про "президента Путіна": Ми можемо забути деякі помилки
Під час свого візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський відреагував на обмовку американського лідера Джо Байдена – той помилково назвав Зеленського "президентом Путіним".
Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ, інформує Цензор.НЕТ.
Прибувши до Ірландії, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з прем'єром країни Саймоном Гаррісом. Зокрема, президента запитали, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним".
"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", - відповів очільник Української держави.
Нагадаємо, що 11 липня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". Проте він швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.
Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий".
Якщо щось виглядає як качка, крякає як качка, ходить як качка, літає як качка, їсть як качка, то це і є качка...
АШІБКА- НЄ ДУМАЮ, дідусь Байден не хотів але його критично маразм сам сказав по Фрейду тіпа
Радник з економіки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Сергій Стефурак є головним лобістом концерну ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів в Україні.
Про це написав у колонці для видання "Апостроф" політолог Володимир Манько.
"Син колишньої голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марії Савки - Сергій Стефурак - із березня 2020 року є радником прем'єр-міністра на громадських засадах. Медіа не раз писали про те, що він - головний лобіст скандального ЄДАПС і організатор схем на ньому вже за уряду Дениса Шмигаля. Ця історія коштує мільярди гривень українським платникам податків. Один із найближчих радників прем'єра Шмигаля з економічних питань - уродженець Рогатина Івано-Франківської області Сергій Стефурак. Він має низку бізнес-активів, пов'язаних із деревообробною промисловістю, видобутком бурштину, піску, будівництвом, агросектором, торгівлею", - написав Манько.
"Кожен має право на помилку"
Але за помилки політиків розраховуються НЕ політики, а народ... аж до власного життя та життя своїх дітей.
дай Боже здоровья пану Президенту, його поважний вік дозволяє йому називати речі своїми іменами...
Видання Politico ілюструє реакцію української групи на саміті НАТО після фінальної розмови з президентом США Джо Байденом.
Байден укотре відхилив прохання зняти обмеження на використання американської зброї для нанесення ударів по РФ. Президент України Володимир Зеленський порушив це питання ближче до кінця двосторонньої дискусії в четвер.
За словами Байдена, обидві сторони мають продовжувати переговори. Це не закрило двері до остаточного зняття обмежень, але до жорсткого "так" усе ще було далеченько, повідомляють джерела Politico.
"Відчуття завжди одне й те саме: рано чи пізно вони знімуть обмеження, але деяким людям доведеться померти за цей час. Схоже, що знищити дитячу лікарню було недостатньо", - заявила людина, знайома з розмовою.
можна до виборів демам викручувати руки і щось вирвати із складних рішень але після виборів це вже не буде працювати
Тому треба виходити з реалій а не жити у світі рожевих поні
та маючи повноважень на 61млрд, надали один пакет PDA в 225млн
Пакет має одну систему Patriot, більше техніки немає, тільки амуніція та боеприпаси
Чомусь, на сайті вказано що пакет 61млн - обмовка?
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $61M
якщо ви бьєте по лікарні, то ми лозволяємо бити по рашиській території на
300ні поки що на 250 км...
головне, що щоб не сказав Байден - то це добре, а що скаже Трамп - то це погано
Недавно, Трамп сказав "Україна зараз не виграє", росіяни переклали "Україна не виграє"
коли знайшли оригінал, що було сказано про зараз, а не про майбутне
то АнМур чи Rinо (не памятаю, хто з цих "близнюків") зажадав,
щоб Трамп ще раз повторив, більш зрозумілою мовою для них
хоча для англомовних це зрозуміло на підкірці, коли кажуть про зараз, а коли про майбутне
Так і тут, виправдав, чому це нормально
Зовнішньою політикою в США займається президент, тому всі "шишки" на нього
Пояснень, же ніхто не надав, чому не можна дозволити бити американською зброєю
Написала газета, по результатам інтервью
А винен не журналіст газети, а той хто оприлюднив "тільки ти ж тут так викрутив все саме з лікарнею. написав би ти про каби, питань би не було. аби тільки Байдена обісрати."
Сказав: "Я коли пару доріжок підряд проїду, то теж таке несу, що купи не тримається!"
Хоч може - тонкий натяк дипломата на недопустимість узурпації влади в країні, якій допомагає Америка.