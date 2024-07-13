УКР
Новини
8 009 73

Зеленський прокоментував обмовку Байдена про "президента Путіна": Ми можемо забути деякі помилки

Зеленський прокоментував обмовку Байдена про "президента Путіна"

Під час свого візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський відреагував на обмовку американського лідера Джо Байдена – той помилково назвав Зеленського "президентом Путіним".

Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ, інформує Цензор.НЕТ.

Прибувши до Ірландії, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з прем'єром країни Саймоном Гаррісом. Зокрема, президента запитали, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним".

"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", - відповів очільник Української держави.

Нагадаємо, що 11 липня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". Проте він швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий".

Автор: 

Байден Джо (2899) Зеленський Володимир (25545) путін володимир (24838)
Топ коментарі
+23
А до чого тут українці? Це ж тебе він #уйлом обізвав
показати весь коментар
13.07.2024 17:37 Відповісти
+21
це не помилка, а обмовка. а помилка - це заглядання в очі ху йлу у пошуках миру. помилка - це таємний від свого народу і віз західних партнерів візит в Оман. та й то тут ще питання чи помилка це чи злочин.
показати весь коментар
13.07.2024 17:47 Відповісти
+20
показати весь коментар
13.07.2024 17:42 Відповісти
Чиє б корово мичало, про обмовки...
показати весь коментар
13.07.2024 17:29 Відповісти
Колекція "обмовок" щодо України і Кварталісімуса на будь-який запах, смак і колір:

Трамп: https://www.5.ua/ru/polytyka/ohovorka-po-freidu-tramp-nazval-zelenskoho-rossyiskym-prezydentom-201719.html

Трюдо-1: https://ukrnews.ca/triudo-obmovyvsia-skazavshy-shcho-rosiia-maie-vyhraty-tsiu-viynu/

Трюдо-2: https://m.antikor.com.ua/articles/707472-premjer_kanady_trjudo_dopustil_ogovorku_po_ukraine_na_sammite_g7

Шольц-1: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/obmovka-po-frejdu-sholts-pereplutav-shvetsiyu-z-ukrainoyu-v-konteksti-vstupu-do-nato-video.htm

Шольц-2: https://uainfo.org/blognews/1710093146-sholts-grae-na-ruku-putinu-the-sunday-times.html

Єрмак: https://prm.ua/ru/ukraina-yavlyaetsya-nashim-sosedom-krasnorechivaya-ogovorka-andreya-ermaka/

Лукашенко: https://fakty.ua/ru/320067-ogovorka-po-frejdu-lukashenko-v-zhitomire-nazval-ukrainu-rossiej

Луценко: https://***********.com/posts/id51066-ogovorka-po-frejdu-eks-genprokuror-ukrainy-sluchajno-sravnil-vsu-s-vermahtom

Байден-2: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/10/ogovorka-po-baydenu-ssha-ne-stoilo-lezt-na-ukrainu

Санду: https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/10/01/18697249.shtml

Бербок: https://eadaily.com/ru/news/2023/09/04/ogovorka-po-freydu-berbok-nashla-na-ukraine-kokainovoe-zerno

*******

Якщо щось виглядає як качка, крякає як качка, ходить як качка, літає як качка, їсть як качка, то це і є качка...
показати весь коментар
13.07.2024 18:05 Відповісти
Проти Байдена зермаки відкривали кримінальні справи з допомогою Дкеркача-Портнова-Дубінського.
показати весь коментар
13.07.2024 18:26 Відповісти
Просто під "путіним" Байден мав на увазі "козиря(єрмака).
показати весь коментар
13.07.2024 18:27 Відповісти
Ні , він просто дотепно нагадав вовці як він Деркача з плівками Путіна випустив проти Байдена-Порошенко випустив на сцену, а лярва Венеліктова ще й справи на нього відкрила .

АШІБКА- НЄ ДУМАЮ, дідусь Байден не хотів але його критично маразм сам сказав по Фрейду тіпа
показати весь коментар
13.07.2024 18:54 Відповісти
Зеленській Путіну- ЗХАБЕРІ МЕНЯ ОТСЮДА
https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs

Зеленский: "Украина - это порноактриса!" Российская повестка квартала-95
https://www.youtube.com/watch?v=okKtO9bh6_4

Козаки | Пороблено в Украине, пародия 2014
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
показати весь коментар
13.07.2024 19:01 Відповісти
це прокотило би якби він відразу після цього не назвав Камалу Трампом. )
показати весь коментар
13.07.2024 19:41 Відповісти
А в мене інша логіка - ЦЕ БУЛА ЗАГОТОВОЧКА спішив , поки не забув .
показати весь коментар
13.07.2024 20:52 Відповісти
а як тоді з Камалою? )
показати весь коментар
13.07.2024 20:55 Відповісти
Фантастичні кадри. Неймовірне знищення російского ТОС-1 Солнцепек - https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
13.07.2024 17:31 Відповісти
Аби Байден забув про кримінальні справи проти нього і його сина....і обіцянки Трампу...
показати весь коментар
13.07.2024 17:31 Відповісти
Радник Шмигаля організував корупційні схеми на мільярди гривеньhttps://republic.com.ua/article/radnik-shmigalya-organizuvav-korupczijni-shemi-na-milyardi-griven.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/economics

Радник з економіки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Сергій Стефурак є головним лобістом концерну ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів в Україні.

Про це написав у колонці для видання https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2024-07-12/lobbist-edaps-sergej-stefurak-chto-on-delaet-v-sovetnikah-u-denisa-shmygalya/58852 "Апостроф" політолог Володимир Манько.

"Син колишньої голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марії Савки - Сергій Стефурак - із березня 2020 року є радником прем'єр-міністра на громадських засадах. Медіа не раз писали про те, що він - головний лобіст скандального ЄДАПС і організатор схем на ньому вже за уряду Дениса Шмигаля. Ця історія коштує мільярди гривень українським платникам податків. Один із найближчих радників прем'єра Шмигаля з економічних питань - уродженець Рогатина Івано-Франківської області Сергій Стефурак. Він має низку бізнес-активів, пов'язаних із деревообробною промисловістю, видобутком бурштину, піску, будівництвом, агросектором, торгівлею", - написав Манько.
показати весь коментар
13.07.2024 19:04 Відповісти
І як він уявляє собі Байдена, який забуває таку помилку як зе!банат?
показати весь коментар
13.07.2024 17:32 Відповісти
А до чого тут українці? Це ж тебе він #уйлом обізвав
показати весь коментар
13.07.2024 17:37 Відповісти
Якщо Зе трохи пошкребти, то й побачимо прутіна...
показати весь коментар
13.07.2024 17:37 Відповісти
***** № 2
показати весь коментар
13.07.2024 18:23 Відповісти
Дуже шкода, але відчувається, що роки взяли своє, бо вже надто багато різних обмовок від Байдена. Ми маємо бути вдячними Байдену за допомогу, але настав час змінити лідера Демократів, щоб ті мали шанси перемогти на виборах.
показати весь коментар
13.07.2024 17:37 Відповісти
Погоджуюсь з вашою думкою. У такому поважному віці мабуть вже настав час коли потрібно відійти від справ світового масштабу, зосередитися на сімʼї, дітях, онуках, писати мемуари і спокійно готуватися до зустрічі з Творцем. А не так як за часів срср про членів політбюро з гордістю писала радянська преса - помер на робочому місці не відходячи від важливих державних справ.
показати весь коментар
13.07.2024 17:54 Відповісти
Да-да, пам'ятаємо:
"Кожен має право на помилку"

Але за помилки політиків розраховуються НЕ політики, а народ... аж до власного життя та життя своїх дітей.
показати весь коментар
13.07.2024 17:38 Відповісти
Ого, ветеран! з 13-го року на Бутусові???Може скажеш сільки мовних гілок тоді було в Бутусова?
показати весь коментар
13.07.2024 23:00 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 17:40 Відповісти
Ну, не знаю, як на мене, там інший діалог: мене посадять - мене теж...
показати весь коментар
13.07.2024 17:54 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 17:42 Відповісти
мда, "и в гроб сходя, благословил..."

дай Боже здоровья пану Президенту, його поважний вік дозволяє йому називати речі своїми іменами...
показати весь коментар
13.07.2024 20:06 Відповісти
це топ!!! "давайте зірвемо з них маски, та побачим їх справжнє обличчя" (с)
показати весь коментар
13.07.2024 22:57 Відповісти
Схоже Байден вірить в реінкарнацію.
показати весь коментар
13.07.2024 17:45 Відповісти
А що, вже хтось із них здох?
показати весь коментар
13.07.2024 17:49 Відповісти
це не помилка, а обмовка. а помилка - це заглядання в очі ху йлу у пошуках миру. помилка - це таємний від свого народу і віз західних партнерів візит в Оман. та й то тут ще питання чи помилка це чи злочин.
показати весь коментар
13.07.2024 17:47 Відповісти
Це не обмовка, це альцгеймер. Такий собі альц, який грає шаріками-роліками в голові у дідугана. І, сук@, загрався зовсім
показати весь коментар
13.07.2024 17:52 Відповісти
Обмовка по Фрейду - з ким у голові асоціюється образ поточного "президента" України: з таким же простроченим узурпатором влади.
показати весь коментар
13.07.2024 18:00 Відповісти
breaking news!!! зустрічайте нового актора кварталу 95! джо байден! Зараз або ніколи! квитки вже в продажу!
показати весь коментар
13.07.2024 18:09 Відповісти
Він тобі не дідусь , свиня невдячна ! Яжнелоху 45 але воно таке меле , що перекладачам тяжко
показати весь коментар
13.07.2024 18:30 Відповісти
Спонсори демократів кажуть потрібно міняти
показати весь коментар
13.07.2024 17:58 Відповісти
Ну якщо подивитися що оте зелене витворяє з Україною та українцями то він і не сильно то й помилився.
показати весь коментар
13.07.2024 17:59 Відповісти
Байден публічно дав зрозуміти, що США добре знають що таке зеленський насправді і чиї інтереси він насправді репрезентує, граючи на публіку роль "президента України".
показати весь коментар
13.07.2024 18:04 Відповісти
Зелене чмо. Ти падло привело війну в Україну. Уйобок драний. Здохнеш тваюка.
показати весь коментар
13.07.2024 18:06 Відповісти
бажано до сьомого коліна
показати весь коментар
13.07.2024 18:10 Відповісти
Час покаже , що то було : помилка , обмовка чи прямий натяк без участі альцгеймера ...
показати весь коментар
13.07.2024 18:11 Відповісти
Байден якщо і обмовився - то не зовсім! Просто у нього в голові "стала асоціація" : "АБІБАС" - підробка "АДІДАСА" А Зеленський - підробка Путіна"
показати весь коментар
13.07.2024 18:12 Відповісти
Так може Байден так приколовся наприкінець не над собою а над своїм кривдником? З гумором у нього ж непогано ...
показати весь коментар
13.07.2024 19:17 Відповісти
Politico: Схоже, що знищити дитячу лікарню було недостатньо

Видання Politico ілюструє реакцію української групи на саміті НАТО після фінальної розмови з президентом США Джо Байденом.

Байден укотре відхилив прохання зняти обмеження на використання американської зброї для нанесення ударів по РФ. Президент України Володимир Зеленський порушив це питання ближче до кінця двосторонньої дискусії в четвер.

За словами Байдена, обидві сторони мають продовжувати переговори. Це не закрило двері до остаточного зняття обмежень, але до жорсткого "так" усе ще було далеченько, повідомляють джерела Politico.

"Відчуття завжди одне й те саме: рано чи пізно вони знімуть обмеження, але деяким людям доведеться померти за цей час. Схоже, що знищити дитячу лікарню було недостатньо", - заявила людина, знайома з розмовою.
показати весь коментар
13.07.2024 18:29 Відповісти
Байден в першу чергу президент США і більшості виборцям там всерівно що тут відбувається, та і мабуть вони навіть на карті не покажуть де ми... для них більш важливіша інфляція і пониження ставки по кредитах... а це залежить від купівлі ресурсів у орків... та співпраця з Китаєм

можна до виборів демам викручувати руки і щось вирвати із складних рішень але після виборів це вже не буде працювати

Тому треба виходити з реалій а не жити у світі рожевих поні
показати весь коментар
13.07.2024 18:46 Відповісти
На ювілейному саміті 75 років НАТО, дали багато обіцянок
та маючи повноважень на 61млрд, надали один пакет PDA в 225млн
Пакет має одну систему Patriot, більше техніки немає, тільки амуніція та боеприпаси

Чомусь, на сайті вказано що пакет 61млн - обмовка?
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $61M
показати весь коментар
13.07.2024 18:51 Відповісти
шоб ти з'їло, щоб тут не смерділо? )
показати весь коментар
13.07.2024 19:19 Відповісти
радіус 300 км все одно не зміг би запобігти ракетному удару по лікарні. ці ракети запускали з зони Каспійського моря із стратегічних літунів. за знищення лікарні треба подякувати Орбану, Сі і Лулі, які хотіли пропихнути свій план миру Зеленському через Орбана. обстріл лікарні - це реакція ху йла на відмову Зеленського від "мирного" плану Сі.
показати весь коментар
13.07.2024 19:33 Відповісти
радіус 300 км зміг би запобігти ударам КАБами по нулю і Харкову/Сумам - чи для тебе це неважливо?
показати весь коментар
13.07.2024 19:50 Відповісти
важливо. все важливо. тільки ти ж тут так викрутив все саме з лікарнею. написав би ти про каби, питань би не було. аби тільки Байдена обісрати.
показати весь коментар
13.07.2024 19:58 Відповісти
АСИМЕТРІЯ !

якщо ви бьєте по лікарні, то ми лозволяємо бити по рашиській території на 300 ні поки що на 250 км...
показати весь коментар
13.07.2024 20:31 Відповісти
Йому не важливі факти
головне, що щоб не сказав Байден - то це добре, а що скаже Трамп - то це погано

Недавно, Трамп сказав "Україна зараз не виграє", росіяни переклали "Україна не виграє"
коли знайшли оригінал, що було сказано про зараз, а не про майбутне
то АнМур чи Rinо (не памятаю, хто з цих "близнюків") зажадав,
щоб Трамп ще раз повторив, більш зрозумілою мовою для них

хоча для англомовних це зрозуміло на підкірці, коли кажуть про зараз, а коли про майбутне

Так і тут, виправдав, чому це нормально

Зовнішньою політикою в США займається президент, тому всі "шишки" на нього

Пояснень, же ніхто не надав, чому не можна дозволити бити американською зброєю

P.S.
Написала газета, по результатам інтервью
А винен не журналіст газети, а той хто оприлюднив "тільки ти ж тут так викрутив все саме з лікарнею. написав би ти про каби, питань би не було. аби тільки Байдена обісрати."
показати весь коментар
13.07.2024 20:05 Відповісти
"Так і тут, виправдав, чому це нормально" - мається на увазі заборона на використання американської зброї вглиб території росії
показати весь коментар
13.07.2024 20:10 Відповісти
точно не я зажадав. я це бачив на відео, коли Трамп сказав, що Україна не виграЄ цю війну. проте багато хто переклав як не вИграє.
показати весь коментар
13.07.2024 21:50 Відповісти
тоді сорян
показати весь коментар
13.07.2024 22:07 Відповісти
ЗЕ! вже називає сам себе у множині...він вже не ЗЕ!, а ЗИ!
показати весь коментар
13.07.2024 18:59 Відповісти
Зеленський відреагував на обмовку американського лідера Джо Байдена - той помилково назвав Зеленського "президентом Путіним".

Сказав: "Я коли пару доріжок підряд проїду, то теж таке несу, що купи не тримається!"
показати весь коментар
13.07.2024 19:00 Відповісти
та він і без доріжок несе дичину. особливо коли дає інтерв'ю без суфлера..
показати весь коментар
13.07.2024 19:28 Відповісти
Тупориле невдячне зелене гівно. ЗЄля мабудь думає, що тримає Бога за бороду якщо дозволяє собі таку зверхність. Але щойно термін закінчиться, то Шмаркля неодмінно відповість і за свої «помилки».
показати весь коментар
13.07.2024 19:01 Відповісти
Старий кінь борозди не псує....він знає , що до чого...
показати весь коментар
13.07.2024 19:12 Відповісти
Володя ЗЕ - це помилка
показати весь коментар
13.07.2024 19:24 Відповісти
а чому всі вирішили що старий помилився? зебригада сама розганяла наратив про мижадиннарод и какаяразница
показати весь коментар
13.07.2024 19:32 Відповісти
Пи@ар, прокоментуй вимкнення світла по 7 годин через 2 у Дніпрі.
********
показати весь коментар
13.07.2024 19:33 Відповісти
паркінсон - це сумно (
показати весь коментар
13.07.2024 20:07 Відповісти
діда вже ждуть у підземеллі
показати весь коментар
13.07.2024 20:11 Відповісти
Вава, а какая разнітса как тєбя обозаалі, ти что от етава стал другім ?
показати весь коментар
13.07.2024 20:26 Відповісти
Це не помилка, а натяк безтолковому ішаку. Це чмо за своєю ментальністю на одному рівні з ******.
показати весь коментар
13.07.2024 20:48 Відповісти
Nu eta bila agavorka po Freidu ....🤷
показати весь коментар
13.07.2024 20:51 Відповісти
Схоже на обмовку по Фрейду - асоціація особи поточного "президента" України з таким же простроченим узурпатором влади в рф.
Хоч може - тонкий натяк дипломата на недопустимість узурпації влади в країні, якій допомагає Америка.
показати весь коментар
13.07.2024 21:17 Відповісти
буратінка, то була зовсім не обмовка,
показати весь коментар
13.07.2024 23:30 Відповісти
 
 