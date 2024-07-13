УКР
У більшості підрозділів ЗСУ не вистачає простих піхотинців, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ

У лавах Збройних Сил України наразі найбільше не вистачає піхотинців.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, хоча і рекрутинг працює, і бригади поповнюються новими людьми, піхотинців все одно не вистачає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

"Звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у ЗСУ", – сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що піхотинці потрібні кожному підрозділу, і "потрібні зараз якраз" на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом місяців і тижнів найгарячішим залишається Покровський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

"Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", – пояснив Волошин.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (517) ЗСУ (7935) Волошин Назар (102)
яка несподіванка

а де ті 1.5 млн добровольців з 2022 і десь 200 тис, хто записався до батальонів Люті?

полягли по посадках у бездумних контрнаступах? ну то коли вже комтаби, комбриги та інші почнуть реально відповідати за втрати особового складу?
13.07.2024 18:41 Відповісти
Питання чому замість платників податків ,які утримували все життя своїм коштом -кадрових військових , поліцейських ,чиновників всіх типів - коли прийшла загроза існування держави - воює платник податків - а силовики ( "мамині сонечка у формі ") сидять в тилу .
13.07.2024 19:03 Відповісти
Бо людей треба берегти, а так як де-яким комбатам - головне вислужитись, медальку получити, а те шо в баті 25 % особового складу лишилось - по-барабану, ще дадуть
13.07.2024 18:45 Відповісти
Треба але ж як її провести якщо в нас багато хто в втікає від тцк
14.07.2024 20:51 Відповісти
Значить правду говорят - т.н. "силовики" и т.н. "кадровые военные " не хотят особо на передовую или хотябы в мобильные огневые группы, спасать свои дома от шахедов.
Их кормил бюджет всю жизнь - т.е. наши деньги. И спец стаж и льготы и карьера и пенсия за выслугу и надбавки за вредность и т.д. а как выполнять свое проф.предназначение - так "военные" не воюют а в тыловых должностях водку пьют или ганяют срочников на дачах...
13.07.2024 20:24 Відповісти
Командувач осув Хортиця Содоль, тепер жаліється, що немає піхотинців. Але ж саме цей содоль, за словами Кротевича, вбив тисячі українських солдатів. Тобто спочатку він відправляє людей на м'ясо, а потім скаржиться, що піхоти не вистачає. Так з такими командувачами піхоти завжди буде мало.
13.07.2024 21:52 Відповісти
Роман "Вікінг» Кулик, один із командирів 206 батальйону, описує події на донбаській передовій так: придурочне вище начальство ставить завідомо суїцидальні, нереальні задачі, які тягнуть за собою величезні людські втрати.

Всі завдання, які спускаються зверху сліпо-глухо-неадекватним керівництвом, не можливі до виконання, бо розраховані, як пише один із найдосвідченіших «вовків Да Вінчі», на космодесантників, тоді як *********** тотально бракує.

Внаслідок «близорукості, тупості, злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли в начальників апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач - їх уже нікому виконувати».

Новітні «маршали Жукови», яким плювати на людей, а лиш генерувати завідомо непідйомні завдання від балди, - це і є той місточок довжиною в 1300 км, який об'єднує далекі терикони Торецька й гуцульські плаї Ворохти.

Остап Дроздов
13.07.2024 22:59 Відповісти
Ясно одне. Якщо перший мільйон добровольців за два роки закінчився то другий мільйон мобілізованих теж закінчиться. За ним третій і четвертий. Це якщо все залишити так як зараз.
13.07.2024 23:08 Відповісти
Зато є 450 тис тцкашників, яких ніяк не можуть замінити жінки. Чи хтось не хоче?
13.07.2024 23:30 Відповісти
