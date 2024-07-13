У більшості підрозділів ЗСУ не вистачає простих піхотинців, - ОСУВ "Хортиця"
У лавах Збройних Сил України наразі найбільше не вистачає піхотинців.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, хоча і рекрутинг працює, і бригади поповнюються новими людьми, піхотинців все одно не вистачає.
"Звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у ЗСУ", – сказав Волошин.
Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що піхотинці потрібні кожному підрозділу, і "потрібні зараз якраз" на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу.
"Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", – пояснив Волошин.
Их кормил бюджет всю жизнь - т.е. наши деньги. И спец стаж и льготы и карьера и пенсия за выслугу и надбавки за вредность и т.д. а как выполнять свое проф.предназначение - так "военные" не воюют а в тыловых должностях водку пьют или ганяют срочников на дачах...
Всі завдання, які спускаються зверху сліпо-глухо-неадекватним керівництвом, не можливі до виконання, бо розраховані, як пише один із найдосвідченіших «вовків Да Вінчі», на космодесантників, тоді як *********** тотально бракує.
Внаслідок «близорукості, тупості, злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли в начальників апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач - їх уже нікому виконувати».
Новітні «маршали Жукови», яким плювати на людей, а лиш генерувати завідомо непідйомні завдання від балди, - це і є той місточок довжиною в 1300 км, який об'єднує далекі терикони Торецька й гуцульські плаї Ворохти.
Остап Дроздов