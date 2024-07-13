У більшості підрозділів ЗСУ не вистачає простих піхотинців, - ОСУВ "Хортиця"

У лавах Збройних Сил України наразі найбільше не вистачає піхотинців.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, хоча і рекрутинг працює, і бригади поповнюються новими людьми, піхотинців все одно не вистачає.

"Звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у ЗСУ", – сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що піхотинці потрібні кожному підрозділу, і "потрібні зараз якраз" на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу.

"Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", – пояснив Волошин.