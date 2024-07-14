Найбільше ворожих атак відбулося поблизу Новоолександрівки, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 13 липя, на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області; Мирноград, Олександропіль, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Одрадне, Верхньокам’янське, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС та один ЗРГК "Панцир-С1".

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

"На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Генштаб також інформує, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1320 осіб. Також ворог втратив сім танків, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

