Політичному насильству немає місця в демократії, - фон дер Ляєн про замах на Трампа
У Єврокомісії шоковані замахом на експрезидента США Дональда Трампа.
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час виборчої кампанії колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу швидкого відновлення та висловлюю співчуття родинам безневинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", - наголосила вона.
Замах на Трампа
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З мови зняли!
https://t.me/nevzorovtv/18703 Невзоров : "Украинский след в покушении на Трампа уже найден. Будут мстить."
"На його місці повинен
був бути я".
Можливий коментар Зеленського стосовно нападу на Трампа.
Знаючи авантюризм і безпринципність Трампа.
Хіба що наївні корисні ідіоти.
ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ !
Вухо ціле, не надірване, не продірявлене, воно не відпаде.
Але Трамп відновити добре ім'я вже не зможе.
От якби стріляли в ***** , та ще й вдало , оце б дійсно зворушило . !!
Папка римський його канонізує, а американці оберуть президентом.
**** може підігрівати шампанське разом з жиріком та кабздоном.
Нівіть якщо це так, то респи вже геть кончені, якщо не змогли впоратись з шахраєм та злодієм у свій партії та вимушені були замутити замах на нього.
А є штати з закритими праймкріз де на них можуть голосувати тільки зареєстровані члени партії.
Так от, Пенсильванія це штат з закритою системою.
Ну і плюс цей труп донатив на Антифа. Все збігається.
ШОУ ТРАМПА
Хтось мав сповістити йому де буде мітинг, допомогти обрати локацію,
арендувати будинок, на даху якого він чекав слушного моменту.
Рейганівське крило республіканців проти ганьби, яку несе Америці Трамп !
Оренда будинку займає час на формальності.
Вбивати Трампа ніхто не збирався - рейганісти хотіли привернути увагу
до того, що республіканці теж проти негідника Трампа.
Як взагалі можна казати.що не хотіли вбивати і куля тільки вухо зачепила? Це не можливо так розраховувати.
https://www.wsj.com/livecoverage/trump-rally-incident/card/leaders-in-europe-describe-shock-at-attack-osJnyTTaHLlF3eExC4jr?mod=mhp