Політичному насильству немає місця в демократії, - фон дер Ляєн про замах на Трампа

У Єврокомісії шоковані замахом на експрезидента США Дональда Трампа.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час виборчої кампанії колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу швидкого відновлення та висловлюю співчуття родинам безневинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", - наголосила вона.

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.