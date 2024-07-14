УКР
Політичному насильству немає місця в демократії, - фон дер Ляєн про замах на Трампа

Дональд Трамп

У Єврокомісії шоковані замахом на експрезидента США Дональда Трампа.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час виборчої кампанії колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу швидкого відновлення та висловлюю співчуття родинам безневинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", - наголосила вона.

Читайте: Ідентифіковано підозрюваного у замаху на Трампа: стрілець - 20-річний Крукс

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Автор: 

замах (574) Трамп Дональд (7192) фон дер Ляєн Урсула (886)
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
14.07.2024 11:02 Відповісти
+15
Да небыло там никакого замаха. Чистая постанова. Во-первых стрелок сделал с десяток выстрелов и ниразу не попал, если не считать кетчупа которым мазнули охранники Трампа по морде. Во вторых, посмотрите на реакцию охраны, они по протоколу должны были схватить Трампа и потащить его в машину и увезти в клинику на осмотр возможных скрытых повреждений. Но они дали Трампу возможность дальше выступать и показывать факи, не боясь что стрелок может еще вести огонь или что стрелков может быть несколько. И в третих, кацапоиды уже празднуют победу Трампа и предвкушают как он нагнет Украину и снимет с них санкции, а криптоманы уже мастурбируют взлет крипторынка который им обещали популисты Трамп и Маск.
показати весь коментар
14.07.2024 11:19 Відповісти
+13
Трампон порезал себе ухо раньше дружеских выстрелов мимо от Ху#ла. А как там яйца?
показати весь коментар
14.07.2024 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.07.2024 11:02 Відповісти
Трампон порезал себе ухо раньше дружеских выстрелов мимо от Ху#ла. А как там яйца?
показати весь коментар
14.07.2024 11:28 Відповісти

З мови зняли!
показати весь коментар
14.07.2024 12:46 Відповісти
не виноватая я ! он сам себе ухо расковырял... гвоздиком !

показати весь коментар
14.07.2024 13:22 Відповісти
Свята наївність. Голлівуд рулить.
показати весь коментар
14.07.2024 11:03 Відповісти
Не факт ! Такого Галівуда, як у нас годі навіть й шукати.....
показати весь коментар
14.07.2024 11:07 Відповісти
Понеслась ***** по кочкам.
показати весь коментар
14.07.2024 11:20 Відповісти
у нас вже таке було, 20 років тому, в 2004 році https://youtu.be/***********?t=5 яйце в януовоща, у Франківську тут той https://youtu.be/reF_Aq3BejY ********* цирк з трампом ...
показати весь коментар
14.07.2024 11:24 Відповісти
Ну не зовсім так.. Там таки є загиблі і поранені.
показати весь коментар
14.07.2024 11:47 Відповісти
І серед них - Трамп?
показати весь коментар
14.07.2024 23:25 Відповісти
та ну. скажуть, що кілера замовив Буданов.. а хоча... вупше покуй, що там скажуть на тих болотах..
показати весь коментар
14.07.2024 11:07 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:18 Відповісти
ні, вже знайшли, що цей теракт замовили хохли!
https://t.me/nevzorovtv/18703 Невзоров : "Украинский след в покушении на Трампа уже найден. Будут мстить."
показати весь коментар
14.07.2024 11:10 Відповісти
Хіба Нєвзоров ранком вєщаєт?
показати весь коментар
14.07.2024 11:21 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:31 Відповісти
Може Байден тоді також обмовився,як на пресконференції))Мав сказати ***** є мішенню)
показати весь коментар
14.07.2024 12:26 Відповісти
Насильству ніде не повинно бути місця - до чого політика?
показати весь коментар
14.07.2024 11:04 Відповісти
Як в тій комедії:
"На його місці повинен
був бути я".
Можливий коментар Зеленського стосовно нападу на Трампа.
показати весь коментар
14.07.2024 11:06 Відповісти
Клоунада. КГБ робить Трампа президентом бо це єдиний шанс Путіна
показати весь коментар
14.07.2024 11:06 Відповісти
На відмінну від політичного переслідування з насильством, наприклад, над Романом Червінським з боку органів державної зедебільної влади - замах на Трампа є чисто терористичним актом одинака, нехай і з політичним підтекстом. Урсулі варто порівняти такі злочини і наголошувати на відмінностях...
показати весь коментар
14.07.2024 11:07 Відповісти
Да небыло там никакого замаха. Чистая постанова. Во-первых стрелок сделал с десяток выстрелов и ниразу не попал, если не считать кетчупа которым мазнули охранники Трампа по морде. Во вторых, посмотрите на реакцию охраны, они по протоколу должны были схватить Трампа и потащить его в машину и увезти в клинику на осмотр возможных скрытых повреждений. Но они дали Трампу возможность дальше выступать и показывать факи, не боясь что стрелок может еще вести огонь или что стрелков может быть несколько. И в третих, кацапоиды уже празднуют победу Трампа и предвкушают как он нагнет Украину и снимет с них санкции, а криптоманы уже мастурбируют взлет крипторынка который им обещали популисты Трамп и Маск.
показати весь коментар
14.07.2024 11:19 Відповісти
Дорого це руде вухо обійдеться американцям.
показати весь коментар
14.07.2024 11:20 Відповісти
і всьому Світу.
показати весь коментар
14.07.2024 11:21 Відповісти
Ніхто не повірить, щоце був замах.
Знаючи авантюризм і безпринципність Трампа.
Хіба що наївні корисні ідіоти.
показати весь коментар
14.07.2024 11:28 Відповісти
Повірте мені таких "ідиотів", що не вміють чи не хочут мислити критично та логічно, в кожної країні більш 50%
показати весь коментар
14.07.2024 11:47 Відповісти
А вы присмотритесь к електорату Трампа перед которыми от выступал и которое показывало факи в камеры. Один в один быдло даунбаса которое кричало разия и путинвведи вайска показывая дули. Или вы думаете что в США все население высокообразованное?
показати весь коментар
14.07.2024 11:58 Відповісти
Щойно стало відомо, що стрілець - член республіканської партії.
ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ !
показати весь коментар
14.07.2024 12:17 Відповісти
За ухо Трампа ,ска
показати весь коментар
14.07.2024 11:21 Відповісти
Гаврило Принцип в могиле переворачивается от этих профи. То Фицо, теперь чубчик...и все мимо.
показати весь коментар
14.07.2024 11:23 Відповісти
Той Гавріла був ще той " профі", варто зазначити. Але охорона ерцгерцога ,звісно, не залишала варіантів.
показати весь коментар
14.07.2024 11:39 Відповісти
Ну он как минимум был везучим.
показати весь коментар
14.07.2024 12:40 Відповісти
Гм...все ж, скоріше нещасним і хворим на туберкульоз юнаком, з тих, кого одурманили ідеями "величі" Србії, і який розкаювався за скоєне перед смертю...Тож, тих, кому пощастило, в цьому випадку не було. Але, менше з тим, персонажів, які "перевертаються в могилі" від такого виконання задуму, вдосталь.
показати весь коментар
14.07.2024 14:36 Відповісти
На жаль, відновлення Трампа неможливе, скільки б шановна мадам не бажала б.
Вухо ціле, не надірване, не продірявлене, воно не відпаде.
Але Трамп відновити добре ім'я вже не зможе.
показати весь коментар
14.07.2024 11:23 Відповісти
Якось передача була, як бодігарди охороняють перших осіб різних держав та кандидатів під час виборчих перегонів і як їх тренують. Були й кадри невдалих замахів. Так там показували спец засоби - кейси броньовані, які в щити розгортаються, парасольки - які розгортають, коли й дощу немає - типу від сонця. Причому це як раз вигадкі спецслужб США..а де це тут все поділось??
показати весь коментар
14.07.2024 11:24 Відповісти
Це був майданчик для зйомок. Може там вже кілька дублів було та обрали найкращий. Масовки мало, захисту ніякого. Кіно з кремлівським сценаристом та режисером завжди дуже примітивне.
показати весь коментар
14.07.2024 11:44 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:26 Відповісти
Достатньо згадати слова Трампа відносно України. І я повинен йому співчувати? Т
показати весь коментар
14.07.2024 11:30 Відповісти
Звичайна постанова, хотіли би вбити то вбили б ...
показати весь коментар
14.07.2024 11:33 Відповісти
ну так !!! вбили б як колись вбили Президента Кенеді, а так тупа пародія, калька з українських подій 20-ти річної давності !!!
показати весь коментар
14.07.2024 11:37 Відповісти
Ви тут уже стільки наговорили що не дивуйтеся. Хіба що Бутусов нафік всі теми про Трампа позносить.
показати весь коментар
14.07.2024 11:34 Відповісти
Трампон теж вже стільки наговорив, що нам до нього б добратися та за горло подержать. А для чого Бутусову теми про трампа зносити?
показати весь коментар
14.07.2024 11:47 Відповісти
Пердула ще не відкрив мега збір на вухо Трампу
показати весь коментар
14.07.2024 11:36 Відповісти
..Гос-споди , сьогодні читаю новини , повсюди , по всіх соцмережах - трамп трамп трамп , аж в очах рябить .. Та чхати на того трампа . Одним трампом менше , одним більше , какаяразніца .!?
От якби стріляли в ***** , та ще й вдало , оце б дійсно зворушило . !!
показати весь коментар
14.07.2024 11:42 Відповісти
Нє... ***** має закритися в бункері і там тихо здохнути...
показати весь коментар
14.07.2024 15:04 Відповісти
Куля в одне вухо влетіла, нічого не зачепила і через друге вилетіла.
показати весь коментар
14.07.2024 11:51 Відповісти
Ну таке вже було в Україні,тільки замість кулі(а може дерьма) було яйце.Но і то недопомогло янеку.Я незнаю як відреагували пересічні громадяни,но моя думка була однозначною-краще б вбили.І тільки з часом я зрозумів що це була постановка кацапських політехнологів.Но це недопомогло ставленнику кремля обратись президентом у 2004 році.Сподіваюсь,що це недопоможе і путінському пуделю трампу.
показати весь коментар
14.07.2024 11:54 Відповісти
Спрацювало! Зараз увесь світ буде за трампа.

Папка римський його канонізує, а американці оберуть президентом.

**** може підігрівати шампанське разом з жиріком та кабздоном.
показати весь коментар
14.07.2024 11:59 Відповісти
Таки спрацювало: в Трампа стріляв член республіканської партії !!!
показати весь коментар
14.07.2024 12:04 Відповісти
Цей двадцятирічний хіпстер з зовнішністю Курта Кобейна член республіканської партії ? Не вірю!

Нівіть якщо це так, то респи вже геть кончені, якщо не змогли впоратись з шахраєм та злодієм у свій партії та вимушені були замутити замах на нього.
показати весь коментар
14.07.2024 12:33 Відповісти
Це відрижка специфічної системи праймеріз. Є Штати де на праймаріз можуть голосувати хто хоче. І багато хто йде на праймаріз опонентів і голосують за слабшого кандидата. Щоб на загальних виборах своєму кандидату було легше.
А є штати з закритими праймкріз де на них можуть голосувати тільки зареєстровані члени партії.
Так от, Пенсильванія це штат з закритою системою.
Ну і плюс цей труп донатив на Антифа. Все збігається.
показати весь коментар
14.07.2024 13:01 Відповісти

ШОУ ТРАМПА
показати весь коментар
14.07.2024 12:08 Відповісти
Дуже сумнівно, щоб республіканець Крукс готувався до акції самотужки.
Хтось мав сповістити йому де буде мітинг, допомогти обрати локацію,
арендувати будинок, на даху якого він чекав слушного моменту.
Рейганівське крило республіканців проти ганьби, яку несе Америці Трамп !
показати весь коментар
14.07.2024 12:11 Відповісти
Що? Та Рейгана би сьогодні з лайном змішали і казали би,що він вайт супермасі.
показати весь коментар
14.07.2024 12:58 Відповісти
А цей що стріляв,то він пожертви робив демократичні й партії.Який він нафіг республіканець? Це малолітній дурник.Був дурником і помер,як дурник.
показати весь коментар
14.07.2024 12:59 Відповісти
Дати завчасно наводку де і коли буде мітинг, могли тільки республіканці.
Оренда будинку займає час на формальності.
Вбивати Трампа ніхто не збирався - рейганісти хотіли привернути увагу
до того, що республіканці теж проти негідника Трампа.
показати весь коментар
14.07.2024 13:43 Відповісти
Ага.Так привернути,щоб в нього рейтинг виріс.Більшість республіканців за нього.
показати весь коментар
14.07.2024 14:54 Відповісти
По вашому про ралі ніхто не знав?Воно що таємне якесь?Якщо ви таке пишете,то тим окремим республіканцям пофіг на людей.Бо ж там одна людина загинула,інша поранена і той молодий дурник також загинув від кулі снайпера.

Як взагалі можна казати.що не хотіли вбивати і куля тільки вухо зачепила? Це не можливо так розраховувати.
показати весь коментар
14.07.2024 15:01 Відповісти
Мали загинути ті хто оточував трампа. Вухо це випадковість...
показати весь коментар
14.07.2024 15:07 Відповісти
Це дурня.Стріляв сопляк.Він не професіонал.
показати весь коментар
14.07.2024 15:18 Відповісти
Інша справа якщо політик,зокрема психопат з кремля,вбиває мільйони.це інше.Це викликає хвилювання.
показати весь коментар
14.07.2024 12:23 Відповісти
Но при этом подумала, что в этом случае было бы не плохо сделать исключение из правила.
показати весь коментар
14.07.2024 12:39 Відповісти
Політичному насильству немає місця в демократії

показати весь коментар
14.07.2024 12:45 Відповісти
Схожеи Зеля таки встиг потрапити у правильну компанію
https://www.wsj.com/livecoverage/trump-rally-incident/card/leaders-in-europe-describe-shock-at-attack-osJnyTTaHLlF3eExC4jr?mod=mhp
показати весь коментар
14.07.2024 12:48 Відповісти
Їпать тебе у вухо, Дональде!
показати весь коментар
14.07.2024 13:50 Відповісти
Анекдот дня: "Свідки заявили, що повідомляли охороні Трампа про підозрілого чоловіка на даху. "Не лізьте, це - наш" - відмахнулась від них охорона"
показати весь коментар
14.07.2024 14:08 Відповісти
 
 