За тиждень ліквідовано 8100 окупантів та знищено 1355 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня із 7 по 14 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8100 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 51 танк;
- 166 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 435 одиниць автотехніки;
- 71 одиниця спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили ворожий літак, 45 ракет та 246 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 559 090 російських загарбників.
Чем хуже обстановка, тем больше мы супостатов уничтожаем
1. В условиях интенсивных военных действий, достоверно определить убит или ранен враг, невозможно. Понятно, что например за какой-то хатой не ведется круглосуточное постоянное наблюдение. Разведка докладывает, что в этой хате концентрация орков (от 5 до 8 чел.). Прилетает снаряд по хате. Отчет наверх: "ліквідовано 8 окупантів". На самом деле там могут быть 2 убитых, 2 раненых и один с контузией.
2. Правильное опреление - "потери". И оно есть в отчете. Т.к. дальнейшая детализация не в интересах Генштаба, попробуем разобраться самостоятельно.
3. Классическая формула пропорции "потерь" - 1:3 (на одного убитого, трое раненных). Но у нас век FPV - поражения более точные и смертельные. Казалось, можно было бы говорить о пропорции 1:1, т.е. на одного убитого, один раненный. Но у нас не 2-я мировая и батальонами в атаку под пулеметы никто не ходит + броники. Солдаты сидят в окопах/блиндажах и ловят прилеты арты, КАБов, РСЗВ, мин, авиации. Любой медик подтвердит, что 95% ранений - это осколочные. Поэтому смело можем оставлять пропорцию 1:3.
4. Опять же, по информации от медиков, 50% ранений - тяжелые (в т.ч. с ампутациями), 50% - средние и легкие, т.е. с возвращением на фронт от 10 дней до пары месяцев.
5. Теперь возвращаемся к статистике Генштаба, исходя из вышеизложенного:
"За неделю потери оккупантов 8 100 чел."
20% приписки (умышленные или объективные), остается 6 480.
Пропорция повреждений 1:3. Получается 1 620 убитых, 4 860 раненных из которых 50% (т.е. 2 430 уже не вернуться на фронт). Итого, безвозвратные потери - 2 592 чел. (пусть будет 2 600), т.е. реальные безвозвратные потери оккупантов составляют 380 чел/сутки. В месяц - 11 400 чел.
6. Из очень многих источников подтверждена информация, что РФ рекрутирует ежемесячно до 30 000 контрактников. Получается, что ежемесячно группировка РФ увеличивается на 15 000 - 18 000 человек.
7. Вышеизложенный анализ полностью коррелирует с макропоказателями:
на 24.02.22 группировка вторжения составляла 200 000 чел. (150 000 - РФ + 50 000 - Л/ДНР)
октябрь 2022 г. - мобилизация в РФ 300 000 чел.
оценка численности группировки РФ на сегодняшний день - порядка 600 000 чел.
Косвенным подтверждением анализа является подтверждение наших бойцов с фронта о том, что у врага не заканчивается л/с (прут как тараканы) + открытие нового харьковского фронта.
8. Очевидным является тот факт, чтобы группирвка РФ просто НЕ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ, потери врага надо увеличивать в 3 раза минимум. А для того чтобы враг начал пригрывать войну (т.е. не имел возможность восполнить л/с) потери должны быть в 5-6 раз больше, чем на сегодняшний день.
"Понимать" - зависит только от мозга.
"Делать" - зависит от очень многих факторов. Начиная от того же мозга и заканчивая желанием.