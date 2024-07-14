Не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть мобілізовані, - Міноборони
Після оновлення облікових даних не всі громадяни будуть призвані на військову службу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.
"На сьогодні, за інформацією, що в нас вже є, оновили дані близько 3 млн громадян України. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - констатував він.
Він також додав, що оновлення даних створене для справедливого підходу, "щоб держава бачила всіх військовозобов'язаних на військовому обліку".
Мобілізація та оновлення облікованих даних
Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.
Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів
Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.
"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".
А скільки там заброньованих та "абсолютно непридатних" - державна таємниця.
«Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною.
Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути».
Чи, може, назвете якогось іншого українського культурного діяча, який допомагає армії більше?
Хлопці, а де всі ті, що півтора роки тому розказували, шо Україна вже перемогла? Я за них хвилююся. Шось не чутно. В них все гаразд?
Подібне чув в далекому десь 2004 році від тодішнього воєнкома і теж саме почув від теперішнього в минулому році (їх досі так називають, хоча структура зовсім ніби інша, та ще й не передбачена законами України) -- мовляв де ви були?
Постійно був тимчасово непридатним "хіляком", без якоїсь спеціальності, що могла б бути корисна, станом на зараз (під час війни)...
А з мене оце запитують люди, які усі військові спеціальності мають і сидять роками в тих центрах комплектування..
Так хто з нас ухилянт?!...
Та нащо існують "резервісти"???!!