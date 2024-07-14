УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4651 відвідувач онлайн
Новини
43 324 265

Не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть мобілізовані, - Міноборони

Оновлення облікових даних

Після оновлення облікових даних не всі громадяни будуть призвані на військову службу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

"На сьогодні, за інформацією, що в нас вже є, оновили дані близько 3 млн громадян України. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - констатував він.

Він також додав, що оновлення даних створене для справедливого підходу, "щоб держава бачила всіх військовозобов'язаних на військовому обліку".

Читайте: Майже 1,5 млн військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані, - Міноборони

Мобілізація та оновлення облікованих даних

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7678) мобілізація (3228) оновлення (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Звичайно не всi будуть мобiлiзованi!Богатi,впливовi та чиновники з депутатами лишаться! Загребуть бiдних,хворих та старих.Ми вже це бачимо!
показати весь коментар
14.07.2024 12:28 Відповісти
+32
Trostyan2020:
ПОРОХ 2014-2019:
-безВіз
-Томос
-Армія
-зростання єкономіки і промисловості
-зростання купівельн спроможності і народжуваності населення.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
- без Виїзд
- без Теріторій
-без Населення
- без Світла
-без Каховська ГЕС
-без ЗАЄС
-без Трипільской ТЕЦ
п.с: ну що поржалі?
показати весь коментар
14.07.2024 12:48 Відповісти
+28
показати весь коментар
14.07.2024 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не закопуйте себе ще глибше, совкові тоталітарні ідіоти
показати весь коментар
14.07.2024 14:58 Відповісти
"Не всі", це і 1% і 99%
А скільки там заброньованих та "абсолютно непридатних" - державна таємниця.
показати весь коментар
14.07.2024 15:00 Відповісти
Катерина Поліщук «Пташка» звернулася до президента із проханням вплинути на катастрофічну ситуацію, що склалась у 59 ОМПБр після призначення комбригом Богдана Шевчука...

«Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною.
Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути».
показати весь коментар
14.07.2024 15:08 Відповісти
Цього стцикуна точно не мобілізують
показати весь коментар
14.07.2024 15:42 Відповісти
Ви би підписували хто це. Не всі ж знають героїв в обличча.
показати весь коментар
14.07.2024 15:54 Відповісти
Так .Вже люди потрохи забули потіряшку Антіна Мухарського в Чікагських незламних кварталах.
показати весь коментар
14.07.2024 15:57 Відповісти
А як же тепер "лагідна українізація" - фсьо ?
показати весь коментар
14.07.2024 16:03 Відповісти
Колега продовжить справу вибувшого "бійця"
показати весь коментар
14.07.2024 16:09 Відповісти
Зысыс кто? Тетка красивая, но бестолковая видимо. Красивые обычно безмозглые дуры..
показати весь коментар
14.07.2024 16:50 Відповісти
Типовий комент з рюского світу, або з гнид підляка - підляк, це брат полковника гру рф, це помічник та підсказувач зеленского. А ще там, у зеленского, є головний помічник - син генерала фсб - це Україна - вони нищать воьовничу меньшість, це та що воює на фронті з рашистами, та миролюбивою більшостью - це та шо обрала наркомана та змазала анус для ху...ла. А зараз вони всі, сотні тисяч чоловіків, тікають за кордон.
показати весь коментар
14.07.2024 20:36 Відповісти
А чого сцикуна? Має трьох неповнолітніх дітей, має право не служити. А гастролюючи по світу, заробляє гроші на підтримку ЗСУ. І вже задонатив кілька мільйонів гривень.
Чи, може, назвете якогось іншого українського культурного діяча, який допомагає армії більше?
показати весь коментар
14.07.2024 16:14 Відповісти
Тому що він сам так сказав.Я сцу
показати весь коментар
14.07.2024 16:17 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/shorts/NXcjL4p9plg&ved=2ahUKEwjx36iO0aaHAxX5R_EDHX5BBGoQwqsBegQIERAG&usg=AOvVaw1s7v3PLncqC_u-YOyLwFOO
показати весь коментар
14.07.2024 16:29 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 18:05 Відповісти
Так ему отсрочку дали, чтобы он детей воспитывал. Почему он по миру катается с гастролями? А с детьми кто сидит? Если есть кому сидеть, зачем тогда отсрочка?
показати весь коментар
14.07.2024 20:31 Відповісти
А ви праві на всі сто
показати весь коментар
14.07.2024 20:40 Відповісти
Потопельнику( як сказав президент Польщі - Дуда) вже мало хто допомогає. Я б на місці США та Европи взагалі перекрив усю військову та фінансову допомогу - такого розкрадання коштів та зброї світ не бачив, як те шо відбувається при владі українця зеленского.
показати весь коментар
14.07.2024 20:40 Відповісти
давай назви хоча би 5 доведених прикладів "...такого розкрадання.... зброї світ не бачив"
показати весь коментар
15.07.2024 08:26 Відповісти
Яка саме сума грошей цікава - ну, наприклад - 40 + 40 міліардів гривень, 22, 23 роки, міністр оброни та зеленский перераховують на закупівлю зброї та б/к - по сей день - ні зброї, ні б/к, ні грошей - https://zaxid.net/********************************************************************************************* https://zaxid.net/*********************************************************************************************

показати весь коментар
16.07.2024 14:29 Відповісти
Зайшов виміряти градус патріотизму в каментах .
Хлопці, а де всі ті, що півтора роки тому розказували, шо Україна вже перемогла? Я за них хвилююся. Шось не чутно. В них все гаразд?
показати весь коментар
14.07.2024 15:48 Відповісти
Все на хронте. Хронт это такой виртуальный фронт, находится дома. )
показати весь коментар
14.07.2024 15:51 Відповісти
Та з хронтом все гаразд з 19 року - як тіки українськи мудрили обрали радниками *********** генералів та полковників фсб та гру - все пішло нормально - більшість саме цього і бажала. А ще коли у 19 році зеленский персонально почав разброювати та знищувати ЗСУ - то то взагалі кайф - але ж гнида закрив кордон - це тіки Порох міг і орків їб...шить та кордони тримати відкритими.
показати весь коментар
14.07.2024 20:45 Відповісти
Дык патриотично настроенные граждане разбежались бы массово. Потому решили пресечь - закрыть границы. Думаю при Порохе было бы аналогично.
показати весь коментар
14.07.2024 22:52 Відповісти
Якщо вже оптиміст Бабченко в себе публікує що нам пі@да.То я вже не знаю..
показати весь коментар
14.07.2024 15:56 Відповісти
Бабченко не оптіміст. Бабченко - дід Ванга. Це ще страшніше.
показати весь коментар
14.07.2024 15:58 Відповісти
Дід ванга- то Арєстовіч...напиз...і& та з'ї&ався за кордон...
показати весь коментар
14.07.2024 19:32 Відповісти
Конечно *****,при власти оставили предателей!!Люди з головой об этом говорили в 2019,потом в 2022г.Вова не подведет,Оман выполнит!!!!
показати весь коментар
14.07.2024 15:58 Відповісти
Просто, хоча б тиждень не дивитесь гамномарафон - знаходьте та читайте те шо кажуть військові з фронту - там не те шо каже Бабченко, там у сто разів - а як то вам вірішувати - хріново чи краще.
показати весь коментар
14.07.2024 20:48 Відповісти
Подскажите где читать военных? Какие запросы в Гугле?
показати весь коментар
14.07.2024 23:01 Відповісти
Трамп
показати весь коментар
14.07.2024 17:41 Відповісти
Депутат сказал что 16 июля, вероятно, проголосуют за продление обновления данных. Обнадежил «вероятно примут».
показати весь коментар
14.07.2024 15:50 Відповісти
Дивно,чому не хочуть захищати свого лідора 73% вумного наріду.Обрали-тепер морозяться.Які пики у них були задоволені,шо вони разом зробили шоколадного ,мої знайомі місця від щастя не знаходили,а зараз підори очі ховають!І побухать ні з ким,одні уроди вумні
показати весь коментар
14.07.2024 15:53 Відповісти
Я пенсионер, обновил данные в резерве. Мне показало что я війсковозобов"язаний. Додаток резерв+ для лоха.
показати весь коментар
14.07.2024 15:55 Відповісти
Нічого страшного.Треба приїхати в ТЦК.Пройти медогляд.І все.На всяк випадок візьміть зубну щітку.
показати весь коментар
14.07.2024 16:00 Відповісти
Ну самі знаєте.Старий кінь ...
показати весь коментар
14.07.2024 16:04 Відповісти
Бажаю твоїм батькам йти воювати за бубочку.
показати весь коментар
14.07.2024 16:07 Відповісти
Я пенсіонер по інвалідності, с 2000 року.
показати весь коментар
14.07.2024 16:04 Відповісти
Мені ще треба щераз показати що в мене пів голови нема ?
показати весь коментар
14.07.2024 16:06 Відповісти
Тоді зубну щітку можете не брати.
показати весь коментар
14.07.2024 16:15 Відповісти
Цілу
показати весь коментар
14.07.2024 16:16 Відповісти
Орест, не издевайтесь. Знакомый с травмой позвоночника, гипертония, и прочий букет, ему 50 лет. Первая влк признала непригодным, последняя пригодным. Все доки и история болезни есть. Пластина вшита на спине. Зрение ужасное. Но годен.
показати весь коментар
14.07.2024 23:04 Відповісти
Громадянин, який досяг граничного віку, повинен особисто з'явитися до ТЦК та СП і подати заяву про зняття з військового обліку. У заяві зазначаються підстави для зняття, а також додаються необхідні документи.
показати весь коментар
14.07.2024 23:07 Відповісти
Наявності лише довідки МСЕК не достатньо для виключення особи з інвалідністю з військового обліку. За направленням ТЦКСП необхідно пройти медичний огляд військово-лікарської комісії та отримати відповідний висновок (постанову).
показати весь коментар
14.07.2024 23:16 Відповісти
те шо пихают в бус - напевно ни???))
показати весь коментар
14.07.2024 16:37 Відповісти
Не спс, я лучше досижу до договорённостей и уеду отсюда. Вон вам три лямчика на пару лет моб речурса хватит если не разбежится ахах
показати весь коментар
14.07.2024 19:07 Відповісти
Через пол-года будем в Нато. А вам улыбаемся и машем )).
показати весь коментар
14.07.2024 23:06 Відповісти
После крыма и границ 91 будешь в нато. Удачи🤣
показати весь коментар
15.07.2024 14:52 Відповісти
В усіх подібних гілках новин чути принаймі дві позиції -- хай воюють чиновники та їх діти, ти друга думка -- що усі критиканти -- ухилянти...
Подібне чув в далекому десь 2004 році від тодішнього воєнкома і теж саме почув від теперішнього в минулому році (їх досі так називають, хоча структура зовсім ніби інша, та ще й не передбачена законами України) -- мовляв де ви були?
Постійно був тимчасово непридатним "хіляком", без якоїсь спеціальності, що могла б бути корисна, станом на зараз (під час війни)...
А з мене оце запитують люди, які усі військові спеціальності мають і сидять роками в тих центрах комплектування..
Так хто з нас ухилянт?!...
Та нащо існують "резервісти"???!!
показати весь коментар
14.07.2024 19:48 Відповісти
Ну вот я прошел военную кафедру, специальность Начальник вещевой службы части. И че, я типа крутой военный, прям опытный, можно на фронт? Учили тупой и никому не нужной теории, типа «нормы выдачи обмундирования», или «нормы выдачи моющих средств». Оно устарело когда учили, а сейчас это абсолютная древность. Из практики - свозили на полигон раз, пальнул раз 5 из автомата. Или это в школе было - не помню. Но считаюсь резервистом, то есть типа военным с опытом. Старший лэтйэнант. Старшой я )). И куда меня реально возьмут? В пехоту??
показати весь коментар
14.07.2024 23:11 Відповісти
ні сидіть в тцк, не парьтесь...
показати весь коментар
15.07.2024 21:49 Відповісти
Звичайно не всі, там більшість - це заброньовані або ті, хто не підлягає мобілізації
показати весь коментар
14.07.2024 20:08 Відповісти
А як зеленский(чотирижди переплив річку Тиссу та залишився живим - ну ніція така- склизька) і це при тому шо був безвіз - дякую Пороху та йього команді. Та і в ЗСУ добровольців було близько 400 тисяч. А зараз при нарідному *********** - сотні тисяч втікачів. Та вже, з такою геометричною прогресією - більше міліонаю А якшо відкрити кордони, як це було при Порошенко - то те і буде кадрами з фільму зеленского, котрим фсб трахнуло вазелинових українців.
показати весь коментар
14.07.2024 20:55 Відповісти
#банутим немає спокою♣♣♣♣
показати весь коментар
14.07.2024 23:21 Відповісти
Т.к те кто оновив, имеют отсрочку или непригодны.
показати весь коментар
15.07.2024 02:18 Відповісти
Який срач!
показати весь коментар
15.07.2024 09:25 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 