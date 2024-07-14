Не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть мобілізовані, - Міноборони

Після оновлення облікових даних не всі громадяни будуть призвані на військову службу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

"На сьогодні, за інформацією, що в нас вже є, оновили дані близько 3 млн громадян України. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - констатував він.

Він також додав, що оновлення даних створене для справедливого підходу, "щоб держава бачила всіх військовозобов'язаних на військовому обліку".

Мобілізація та оновлення облікованих даних

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".