Українця, який віз у багажнику афганців, затримали на польсько-німецькому кордоні

У ніч на 15 липня спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в німецькій поліції.

Зазначається, що близько третьої години ночі в прикордонному польському місті Слубіце патруль затримав автомобіль на естонських номерах, який прямував до Німеччини.

За кермом автомобіля перебував 40-річний чоловік, який пред’явив поліцейським український паспорт та естонську посвідку на проживання.

Крім того, в транспортному засобі перебувало ще вісім чоловіків-афганців: четверо на задньому сидінні і четверо в багажнику.

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Жоден із громадян Афганістану, віком від 19 до 52 років, не зміг пред'явити документи, які б дозволили їм перебувати в Німеччині.

Польська прикордонна поліція тимчасово заарештувала підозрюваного у незаконному перевезенні українця та взяла під варту вісьмох нелегалів.

Польська влада взяла на себе подальше розслідування.

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