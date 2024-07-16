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Новини
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Українця, який віз у багажнику афганців, затримали на польсько-німецькому кордоні

На німецько-польському кордоні затримали українця

У ніч на 15 липня спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в німецькій поліції.

Зазначається, що близько третьої години ночі в прикордонному польському місті Слубіце патруль затримав автомобіль на естонських номерах, який прямував до Німеччини.

За кермом автомобіля перебував 40-річний чоловік, який пред’явив поліцейським український паспорт та естонську посвідку на проживання.

Крім того, в транспортному засобі перебувало ще вісім чоловіків-афганців: четверо на задньому сидінні і четверо в багажнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішив, що кращу меддопомогу йому нададуть тільки в Україні: Прикордонники затримали африканця-нелегала. ФОТО

Жоден із громадян Афганістану, віком від 19 до 52 років, не зміг пред'явити документи, які б дозволили їм перебувати в Німеччині.

Польська прикордонна поліція тимчасово заарештувала підозрюваного у незаконному перевезенні українця та взяла під варту вісьмох нелегалів.

Польська влада взяла на себе подальше розслідування.

Читайте: Ставлення поляків до біженців з України погіршилося, - опитування

Автор: 

Афганістан (494) Німеччина (7517) нелегали (384) Польща (8663) українці (2554)


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Топ коментарі
+3
Віз бідолах у європейське гей-рабство. Зі звязаними руками, і кляпом у роті.

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16.07.2024 00:48 Відповісти
+3
С Афганистана можно свободно выехать. Там много лет война.
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
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16.07.2024 01:45 Відповісти
+2
Це вигідніше, ніж ухилянтів у Тичі топити?
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16.07.2024 00:47 Відповісти
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то хохол
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16.07.2024 00:47 Відповісти
Це вигідніше, ніж ухилянтів у Тичі топити?
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16.07.2024 00:47 Відповісти
Віз бідолах у європейське гей-рабство. Зі звязаними руками, і кляпом у роті.

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16.07.2024 00:48 Відповісти
Яке їхало, таких і здибало!
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16.07.2024 00:50 Відповісти
Щось про Мустафу Наєма після відставки давно не чути.
Може, він уже налагодив новий бізнес?
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16.07.2024 00:55 Відповісти
Мабуть, теж, таксує серед своїх, бо ухиляється від Захисту України!!
Заробляти на Україні, він згодний, а Захищати Україну, тут одна діарея у них!!
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16.07.2024 01:02 Відповісти
мавр пішов. Бо в агенстві засмерділо смаленим.
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16.07.2024 01:13 Відповісти
Ідіот. Отримає кримінальну справу. Заробітчанин, блін..
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16.07.2024 00:55 Відповісти
коли будуть вивозити опу - паліть без команди...
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16.07.2024 01:14 Відповісти
У цій новині прекрасно все. Але краще так: "Українця, що віз у багажнику афганців, затримали на польсько-німецькому кордоні уругвайці".
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16.07.2024 01:36 Відповісти
Посольство Японії своєчасно оповіщено.
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16.07.2024 01:41 Відповісти
С Афганистана можно свободно выехать. Там много лет война.
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
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16.07.2024 01:45 Відповісти
Але є постанова уряду, яка має статус підзаконного акта.
І в цій постанові просто перелічені категорії громадян, яким ДОЗВОЛЕНО виїзд за межі України.
От така от житра штука. Як то кажуть, "можетє жаловаться".
Жодних заборон нема. Просто ловкость рук, і нікаково мошеннічєства.
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16.07.2024 03:15 Відповісти
Це ти про оцю "ловкость рук"?Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Так це ж ТВОЯ "ловкость"!
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16.07.2024 06:20 Відповісти
Ось вам, ради інтересу, - діючий чинний Закон України, у останній редакції від 1 січня 2022 року.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

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16.07.2024 03:35 Відповісти
Тепер ідемо далі, - шукаємо те, що нас цікавить у цьому законі, - Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
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16.07.2024 03:40 Відповісти
Громадяни, між іншим, повинні знати також про міжнародно визнаний юридичний так званий "Принцип свободи".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8 При́нцип свобо́ди - це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .

У нашому випадку юридично-правовий Принцип свободи, який діє і в українському законодавстві, стверджує, що "все, що не заборонено законом, є законним". Тобто, якщо в українських законах немає прямої заборони на виїзд закордон військовозобов'язаних ( а цього дійсно нема), то він (виїзд) є цілком легальним. І будь-який цивілізований суд (навіть український) повинен це підтвердити.

Принцип свободи в українському праві[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&section=4 ред. код ]

В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Застосувавши логічну еквівалентність до зазначеного твердження отримуємо Кожен може бути примушений робити те, що передбачено законодавством. Отже, дозволено робити все, що не заборонено законодавством.

На основі статті 19 можна сказати, що діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів державної влади і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадових осіб має бути спрямована на створення умов для реалізації та захисту свободи людини. Отже, держава встановлює певні вимоги, яким повинна відповідати діяльність кожної людини. Межею свободи будь-якої людини є свобода інших людей. Як правило, принцип свободи деталізується у проголошених в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституціях особистих правах і свободах людини і громадянина.

Правові принципи, що випливають з принципу свободи[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&section=3 ред. код ]

Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом»

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 поваги і непорушності прав людини

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC плюралізму

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C толерантності та ін.
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16.07.2024 04:10 Відповісти
От это я понимаю сервис. А то другим дай 8000 $ что бы на карте пальцем ткнули
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16.07.2024 03:58 Відповісти
мабуть якись новий тренд бізнесу бо в Сербії така сама картина - затримали чотирьох хлопаків які сирійців возили
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16.07.2024 04:25 Відповісти
 
 