Українця, який віз у багажнику афганців, затримали на польсько-німецькому кордоні
У ніч на 15 липня спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в німецькій поліції.
Зазначається, що близько третьої години ночі в прикордонному польському місті Слубіце патруль затримав автомобіль на естонських номерах, який прямував до Німеччини.
За кермом автомобіля перебував 40-річний чоловік, який пред’явив поліцейським український паспорт та естонську посвідку на проживання.
Крім того, в транспортному засобі перебувало ще вісім чоловіків-афганців: четверо на задньому сидінні і четверо в багажнику.
Жоден із громадян Афганістану, віком від 19 до 52 років, не зміг пред'явити документи, які б дозволили їм перебувати в Німеччині.
Польська прикордонна поліція тимчасово заарештувала підозрюваного у незаконному перевезенні українця та взяла під варту вісьмох нелегалів.
Польська влада взяла на себе подальше розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
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Може, він уже налагодив новий бізнес?
Заробляти на Україні, він згодний, а Захищати Україну, тут одна діарея у них!!
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
І в цій постанові просто перелічені категорії громадян, яким ДОЗВОЛЕНО виїзд за межі України.
От така от житра штука. Як то кажуть, "можетє жаловаться".
Жодних заборон нема. Просто ловкость рук, і нікаково мошеннічєства.
Так це ж ТВОЯ "ловкость"!
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8 При́нцип свобо́ди - це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .
У нашому випадку юридично-правовий Принцип свободи, який діє і в українському законодавстві, стверджує, що "все, що не заборонено законом, є законним". Тобто, якщо в українських законах немає прямої заборони на виїзд закордон військовозобов'язаних ( а цього дійсно нема), то він (виїзд) є цілком легальним. І будь-який цивілізований суд (навіть український) повинен це підтвердити.
Принцип свободи в українському праві[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit§ion=4 ред. код ]
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".
Застосувавши логічну еквівалентність до зазначеного твердження отримуємо Кожен може бути примушений робити те, що передбачено законодавством. Отже, дозволено робити все, що не заборонено законодавством.
На основі статті 19 можна сказати, що діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів державної влади і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадових осіб має бути спрямована на створення умов для реалізації та захисту свободи людини. Отже, держава встановлює певні вимоги, яким повинна відповідати діяльність кожної людини. Межею свободи будь-якої людини є свобода інших людей. Як правило, принцип свободи деталізується у проголошених в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституціях особистих правах і свободах людини і громадянина.
Правові принципи, що випливають з принципу свободи[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit§ion=3 ред. код ]
Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом»
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 поваги і непорушності прав людини
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC плюралізму
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C толерантності та ін.