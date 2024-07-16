Украинца, везшего в багажнике афганцев, задержали на польско-германской границе
В ночь на 15 июля совместный патруль пограничной полиции Германии и Польши задержал гражданина Украины, который на своем автомобиле пытался вывезти в Германию восьмерых граждан Афганистана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в германской полиции.
Отмечается, что около трех часов ночи в пограничном польском городе Слубице патруль задержал автомобиль на эстонских номерах, который направлялся в Германию.
За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, который предъявил полицейским украинский паспорт и эстонский вид на жительство.
Кроме того, в транспортном средстве находилось еще восемь мужчин-афганцев: четверо на заднем сиденье и четверо в багажнике.
Ни один из граждан Афганистана, в возрасте от 19 до 52 лет, не смог предъявить документы, которые бы позволили им находиться в Германии.
Польская пограничная полиция временно арестовала подозреваемого в незаконной перевозке украинца и взяла под стражу восьмерых нелегалов.
Польские власти взяли на себя дальнейшее расследование.
Може, він уже налагодив новий бізнес?
Заробляти на Україні, він згодний, а Захищати Україну, тут одна діарея у них!!
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
І в цій постанові просто перелічені категорії громадян, яким ДОЗВОЛЕНО виїзд за межі України.
От така от житра штука. Як то кажуть, "можетє жаловаться".
Жодних заборон нема. Просто ловкость рук, і нікаково мошеннічєства.
Так це ж ТВОЯ "ловкость"!
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8 При́нцип свобо́ди - це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .
У нашому випадку юридично-правовий Принцип свободи, який діє і в українському законодавстві, стверджує, що "все, що не заборонено законом, є законним". Тобто, якщо в українських законах немає прямої заборони на виїзд закордон військовозобов'язаних ( а цього дійсно нема), то він (виїзд) є цілком легальним. І будь-який цивілізований суд (навіть український) повинен це підтвердити.
Принцип свободи в українському праві[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit§ion=4 ред. код ]
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".
Застосувавши логічну еквівалентність до зазначеного твердження отримуємо Кожен може бути примушений робити те, що передбачено законодавством. Отже, дозволено робити все, що не заборонено законодавством.
На основі статті 19 можна сказати, що діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів державної влади і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадових осіб має бути спрямована на створення умов для реалізації та захисту свободи людини. Отже, держава встановлює певні вимоги, яким повинна відповідати діяльність кожної людини. Межею свободи будь-якої людини є свобода інших людей. Як правило, принцип свободи деталізується у проголошених в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституціях особистих правах і свободах людини і громадянина.
Правові принципи, що випливають з принципу свободи[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit§ion=3 ред. код ]
Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом»
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 поваги і непорушності прав людини
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC плюралізму
Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C толерантності та ін.