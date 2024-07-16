Украинца, везшего в багажнике афганцев, задержали на польско-германской границе

В ночь на 15 июля совместный патруль пограничной полиции Германии и Польши задержал гражданина Украины, который на своем автомобиле пытался вывезти в Германию восьмерых граждан Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в германской полиции.

Отмечается, что около трех часов ночи в пограничном польском городе Слубице патруль задержал автомобиль на эстонских номерах, который направлялся в Германию.

За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, который предъявил полицейским украинский паспорт и эстонский вид на жительство.

Кроме того, в транспортном средстве находилось еще восемь мужчин-афганцев: четверо на заднем сиденье и четверо в багажнике.

Также смотрите: Решил, что лучшую медпомощь ему окажут только в Украине: Пограничники задержали африканца-нелегала. ФОТО

Ни один из граждан Афганистана, в возрасте от 19 до 52 лет, не смог предъявить документы, которые бы позволили им находиться в Германии.

Польская пограничная полиция временно арестовала подозреваемого в незаконной перевозке украинца и взяла под стражу восьмерых нелегалов.

Польские власти взяли на себя дальнейшее расследование.

Также читайте: Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос