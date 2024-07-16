РУС
Украинца, везшего в багажнике афганцев, задержали на польско-германской границе

На німецько-польському кордоні затримали українця

В ночь на 15 июля совместный патруль пограничной полиции Германии и Польши задержал гражданина Украины, который на своем автомобиле пытался вывезти в Германию восьмерых граждан Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в германской полиции.

Отмечается, что около трех часов ночи в пограничном польском городе Слубице патруль задержал автомобиль на эстонских номерах, который направлялся в Германию.

За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, который предъявил полицейским украинский паспорт и эстонский вид на жительство.

Кроме того, в транспортном средстве находилось еще восемь мужчин-афганцев: четверо на заднем сиденье и четверо в багажнике.

Ни один из граждан Афганистана, в возрасте от 19 до 52 лет, не смог предъявить документы, которые бы позволили им находиться в Германии.

Польская пограничная полиция временно арестовала подозреваемого в незаконной перевозке украинца и взяла под стражу восьмерых нелегалов.

Польские власти взяли на себя дальнейшее расследование.

Афганистан (609) Германия (7289) нелегалы (454) Польша (8854) украинцы (3918)
+3
Віз бідолах у європейське гей-рабство. Зі звязаними руками, і кляпом у роті.

16.07.2024 00:48 Ответить
+3
С Афганистана можно свободно выехать. Там много лет война.
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
16.07.2024 01:45 Ответить
+2
Це вигідніше, ніж ухилянтів у Тичі топити?
16.07.2024 00:47 Ответить
то хохол
16.07.2024 00:47 Ответить
16.07.2024 00:47 Ответить
16.07.2024 00:48 Ответить
Яке їхало, таких і здибало!
16.07.2024 00:50 Ответить
Щось про Мустафу Наєма після відставки давно не чути.
Може, він уже налагодив новий бізнес?
16.07.2024 00:55 Ответить
Мабуть, теж, таксує серед своїх, бо ухиляється від Захисту України!!
Заробляти на Україні, він згодний, а Захищати Україну, тут одна діарея у них!!
16.07.2024 01:02 Ответить
мавр пішов. Бо в агенстві засмерділо смаленим.
16.07.2024 01:13 Ответить
Ідіот. Отримає кримінальну справу. Заробітчанин, блін..
16.07.2024 00:55 Ответить
коли будуть вивозити опу - паліть без команди...
16.07.2024 01:14 Ответить
У цій новині прекрасно все. Але краще так: "Українця, що віз у багажнику афганців, затримали на польсько-німецькому кордоні уругвайці".
16.07.2024 01:36 Ответить
Посольство Японії своєчасно оповіщено.
16.07.2024 01:41 Ответить
С Афганистана можно свободно выехать. Там много лет война.
С Сирии можно свободно выехать там много лет война.
С Израиля можно свободно выехать. Там много лет война.
Есть только 2 страны на Земле из которых нельзя выехать свободно - это Северная Корея и Украина. Хотя ни один закон не запрещает выезд из Украины. Какого хрена???
16.07.2024 01:45 Ответить
Але є постанова уряду, яка має статус підзаконного акта.
І в цій постанові просто перелічені категорії громадян, яким ДОЗВОЛЕНО виїзд за межі України.
От така от житра штука. Як то кажуть, "можетє жаловаться".
Жодних заборон нема. Просто ловкость рук, і нікаково мошеннічєства.
16.07.2024 03:15 Ответить
Це ти про оцю "ловкость рук"?Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Так це ж ТВОЯ "ловкость"!
16.07.2024 06:20 Ответить
Ось вам, ради інтересу, - діючий чинний Закон України, у останній редакції від 1 січня 2022 року.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

16.07.2024 03:35 Ответить
Тепер ідемо далі, - шукаємо те, що нас цікавить у цьому законі, - Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
16.07.2024 03:40 Ответить
Громадяни, між іншим, повинні знати також про міжнародно визнаний юридичний так званий "Принцип свободи".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8 При́нцип свобо́ди - це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .

У нашому випадку юридично-правовий Принцип свободи, який діє і в українському законодавстві, стверджує, що "все, що не заборонено законом, є законним". Тобто, якщо в українських законах немає прямої заборони на виїзд закордон військовозобов'язаних ( а цього дійсно нема), то він (виїзд) є цілком легальним. І будь-який цивілізований суд (навіть український) повинен це підтвердити.

Принцип свободи в українському праві[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&section=4 ред. код ]

В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Застосувавши логічну еквівалентність до зазначеного твердження отримуємо Кожен може бути примушений робити те, що передбачено законодавством. Отже, дозволено робити все, що не заборонено законодавством.

На основі статті 19 можна сказати, що діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів державної влади і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 посадових осіб має бути спрямована на створення умов для реалізації та захисту свободи людини. Отже, держава встановлює певні вимоги, яким повинна відповідати діяльність кожної людини. Межею свободи будь-якої людини є свобода інших людей. Як правило, принцип свободи деталізується у проголошених в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституціях особистих правах і свободах людини і громадянина.

Правові принципи, що випливають з принципу свободи[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&section=3 ред. код ]

Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом»

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 поваги і непорушності прав людини

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC плюралізму

Принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C толерантності та ін.
16.07.2024 04:10 Ответить
От это я понимаю сервис. А то другим дай 8000 $ что бы на карте пальцем ткнули
показать весь комментарий
16.07.2024 03:58 Ответить
мабуть якись новий тренд бізнесу бо в Сербії така сама картина - затримали чотирьох хлопаків які сирійців возили
показать весь комментарий
16.07.2024 04:25 Ответить
 
 