"Слуга народу" Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: Хабар не отримував, прагну об’єктивного розслідування

Нардеп "Слуги народу" Микола Задорожній заявив, що не отримував неправомірну вигоду.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю суспільство і виборців 162 округу, що сьогодні мені вручено підозру детективами НАБУ! Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав!

Прагну обʼєктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії! Також, для збереження позитивних напрацювань та з метою обмежити вплив сьогоднішніх подій на вивчення та аналітику інформації, що є предметом роботи двох Тимчасових комісій, де я працюю. Попросив керівництво фракції виключити мене з їх складу", - зазначив парламентар.

Підозра "слузі народу" Миколі Задорожньому

Раніше повідомлялось, що прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України (Миколу Задорожнього, - Ред.), який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, йдеться про 3,4 млн грн.

Згодом Задорожнього виключили із партії "Слуга народу".

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