"Слуга народу" Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: Хабар не отримував, прагну об’єктивного розслідування
Нардеп "Слуги народу" Микола Задорожній заявив, що не отримував неправомірну вигоду.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю суспільство і виборців 162 округу, що сьогодні мені вручено підозру детективами НАБУ! Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав!
Прагну обʼєктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії! Також, для збереження позитивних напрацювань та з метою обмежити вплив сьогоднішніх подій на вивчення та аналітику інформації, що є предметом роботи двох Тимчасових комісій, де я працюю. Попросив керівництво фракції виключити мене з їх складу", - зазначив парламентар.
Підозра "слузі народу" Миколі Задорожньому
Раніше повідомлялось, що прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України (Миколу Задорожнього, - Ред.), який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.
У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, йдеться про 3,4 млн грн.
Згодом Задорожнього виключили із партії "Слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все отдает ВСУ
"Взятку абєщал. Но нє дал"...
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч...
за мою діяльність і відданість ермаку!
навіть схуд...
ЗВІСНО ЧЕСНА ЛЮДИНА, ЧОГО ЦЬКУЄТЕ.
😆
зелені *******....
ох і добрий же в нас нарід..
не слуга, а мішень для cнайпера - вуха за щоками!
кого ви блд, наоберали, довбо....и???
я б такого жлоба де зустрів, коли воно котиться ?
- відразу би поняв - чий то слуга.....
3тя штурмова оголосила збір на 5 таких тушок...
партії, тобто банди. І цей вже не перший.
От такі вони, зелені друзяки. А які дружні були вТускавці.
воно і міссіонерської великі сумніви....
от і спробуйте на себе 400+ кг повісити і постяти на статевий акт,
мова вже не йде про фрікції...
=================
"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области Источник:
це наша відповідь крукам!
Цим все сказано.