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Новини Хабарники
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"Слуга народу" Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: Хабар не отримував, прагну об’єктивного розслідування

Микола Задорожній прокоментував вручення йому підозри

Нардеп "Слуги народу" Микола Задорожній заявив, що не отримував неправомірну вигоду.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю суспільство і виборців 162 округу, що сьогодні мені вручено підозру детективами НАБУ! Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав!

Прагну обʼєктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії! Також, для збереження позитивних напрацювань та з метою обмежити вплив сьогоднішніх подій на вивчення та аналітику інформації, що є предметом роботи двох Тимчасових комісій, де я працюю. Попросив керівництво фракції виключити мене з їх складу", - зазначив парламентар.

Підозра "слузі народу" Миколі Задорожньому

Раніше повідомлялось, що прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України (Миколу Задорожнього, - Ред.), який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, йдеться про 3,4 млн грн.

Згодом Задорожнього виключили із партії "Слуга народу".

Читайте: Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі у $170 тисяч за закриття кримінальної справи (оновлено)

Автор: 

НАБУ (5111) хабар (4748) Задорожній Микола (12)


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Топ коментарі
+25
Та по мармизі видно що ,,не отримував"!
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16.07.2024 13:38 Відповісти
+16
Ну конечно же невиновен,ну на лице у человека все написано,плюс безупречная репутация партии и фракции,напали на человека за честность наверное.
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16.07.2024 13:41 Відповісти
+16
Бідолага спух від голоду!!))
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16.07.2024 14:00 Відповісти
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Дєрьмак вже все порішав…
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16.07.2024 13:38 Відповісти
Каже ж вам хабаря не брав , неправомірної вигоди не отримував , по морді ліцца ж видно, чи вам повилазило ?
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16.07.2024 15:53 Відповісти
Распух от недоедания.
Все отдает ВСУ
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16.07.2024 16:26 Відповісти
завжди цікаво, хто обирає таких депутатів?
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16.07.2024 17:13 Відповісти
73%
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16.07.2024 18:29 Відповісти
Не брешіть, за слуг голосували біля 40%. Ви ж це знаєте! Чи у вас в секті завжди брешуть?
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16.07.2024 19:25 Відповісти
Але ж вимагав 😉🤣⁉️ЖИРДЯЙ , жрешь в три глотки під час війни! Хряка Стефанчука вже перегнав
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16.07.2024 17:00 Відповісти
Та по мармизі видно що ,,не отримував"!
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16.07.2024 13:38 Відповісти
Бідолага спух від голоду!!))
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16.07.2024 14:00 Відповісти
Як того нещасного гусака відгодовують для фуагра, так і цього через шлангу затовкують
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16.07.2024 14:07 Відповісти
Чого це він так возбудився - судя по видку - не одного подоів
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16.07.2024 13:39 Відповісти
Точно як в фільмі ДМБ.
"Взятку абєщал. Но нє дал"...
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч...
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16.07.2024 13:41 Відповісти
І взагалі-це все вирване з контексту
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16.07.2024 13:41 Відповісти
ІПСО !!!!
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16.07.2024 14:17 Відповісти
Ну конечно же невиновен,ну на лице у человека все написано,плюс безупречная репутация партии и фракции,напали на человека за честность наверное.
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16.07.2024 13:41 Відповісти
ну і рожа навіть у обьекти не влазе!!!
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16.07.2024 14:56 Відповісти
палітични противникі - паліхмахтерші!
за мою діяльність і відданість ермаку!
навіть схуд...
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16.07.2024 13:41 Відповісти
ДОСТАТНЬО ПОДИВИТИСЬ НА ЦЕ ОБЛИЧЧЯ...
ЗВІСНО ЧЕСНА ЛЮДИНА, ЧОГО ЦЬКУЄТЕ.
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16.07.2024 13:42 Відповісти
Це унікальна людина!!! Єдиний члєн із слуг наріда, який живе чесно! Тому і виключили з партії! Хіба нє?
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16.07.2024 15:24 Відповісти
А в дописі в Фейсбук геотегів немає? Він це з Києва написав, чи вже з Монако?
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16.07.2024 13:43 Відповісти
НУ, НА НЭТ И СУДА НЭТ.
😆
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16.07.2024 13:45 Відповісти
Ясно,кулега завгоспа піде на домашній арешт, як коля котлета,шум впаде і ця тушка звалить за кордон!
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16.07.2024 13:46 Відповісти
зелені не крадуть!
зелені *******....
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16.07.2024 13:51 Відповісти
слуга, ти в народа таку харю заслужив?
ох і добрий же в нас нарід..
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16.07.2024 13:53 Відповісти
Это рос ДРГ подмахлевало и подставило честного депутата от слуг урода
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16.07.2024 13:54 Відповісти
подивіться на цього стрункого парубка. ніхто нічого не дізнається, бо він вже з'їв "бігунка"..
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16.07.2024 13:55 Відповісти
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16.07.2024 13:55 Відповісти
коли я бачю такі харі, то вже знаю який народ...
не слуга, а мішень для cнайпера - вуха за щоками!
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16.07.2024 13:58 Відповісти
я за американців, а ви за кого подумали? 🤣
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16.07.2024 18:24 Відповісти
зеллох огбар
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16.07.2024 13:59 Відповісти
шо воно їсть шо б так схуднути?
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16.07.2024 14:06 Відповісти
Смокче великий палець.
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16.07.2024 14:31 Відповісти
мівіну на теплій воді замочену , це у них із лютого 2022 безвідмовний рецепт від ОПи ((
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16.07.2024 20:40 Відповісти
Он просто тихо в лес уйдет
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16.07.2024 14:06 Відповісти
мабуть в свіней краде....
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16.07.2024 14:09 Відповісти
стендапер kyiv

кого ви блд, наоберали, довбо....и???
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16.07.2024 14:12 Відповісти
******...
я б такого жлоба де зустрів, коли воно котиться ?
- відразу би поняв - чий то слуга.....
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16.07.2024 14:14 Відповісти
Подяка від щирого серця не може бути хабарем
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16.07.2024 14:17 Відповісти
Среди нардепов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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16.07.2024 14:22 Відповісти
природжений штурмовік, пацани за ним як за танком!
3тя штурмова оголосила збір на 5 таких тушок...
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16.07.2024 14:22 Відповісти
Подивіться уважно на рожу цього "слуги"- і усі питання відпадуть.
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16.07.2024 14:24 Відповісти
Коли цього кнуря вибирали в депутати на Сумщіні, воно було безробітним але таким же вгодованим. 73% Zелених *********, забезпечили цю гниду стабілним заробітком, а заодно і ПАРЖАЛІ.
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16.07.2024 14:26 Відповісти
мо яку гуманітарку бику?
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16.07.2024 14:28 Відповісти
Зелені слуги при першому шухері кинули дружбана напризволяще. От просто взяли і випхали його із своєї партії, тобто банди. І цей вже не перший.
От такі вони, зелені друзяки. А які дружні були вТускавці.
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16.07.2024 14:29 Відповісти
На його обличчі чітко видно, що він ніколи не бере хабарів. Особливо його очі.
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16.07.2024 14:30 Відповісти
Нахрєна ти ліз "контролювати" оту відбудову? Тепер будеш розповідати, що не отримав.
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16.07.2024 14:33 Відповісти
а шо б мне комарі вкусили...
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16.07.2024 14:37 Відповісти
Свитер с гербом, значит надо понять и простить.🙏
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16.07.2024 14:39 Відповісти
уявіть собі ту жінку, на яку цей каб-500 лягає,,,
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16.07.2024 14:44 Відповісти
Теща Стефанчука вже звикла !
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16.07.2024 15:33 Відповісти
ви прихильник місіонерської пози ? (( Поекспериментуйте , відкриєте для себе багато цікавого )) Ну а щодо "негабариту " слуги , так там для них найвеличніший цілий ліс сосон корабельних назбирав , навіщо їм лягати , вони стоячи , без відриву від виробництва відпрацюють ((
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16.07.2024 20:46 Відповісти
річ не за мене, а за ці пів центнера,
воно і міссіонерської великі сумніви....
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16.07.2024 21:18 Відповісти
ви мали на увазі пів тонни ? ((
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16.07.2024 21:38 Відповісти
ну нехай буде пів тонни - не бачю великої різниці
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16.07.2024 21:46 Відповісти
цікавий гумор - пів центнера і пів тонни немає різниці (( скільки це у фунтах ? ((
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16.07.2024 21:50 Відповісти
штука +
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16.07.2024 21:52 Відповісти
паунди це на самому ділі...
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16.07.2024 21:53 Відповісти
моя неправда була...
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16.07.2024 22:03 Відповісти
в вас яка вага?
от і спробуйте на себе 400+ кг повісити і постяти на статевий акт,
мова вже не йде про фрікції...
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16.07.2024 21:32 Відповісти
Та звісно хабарів не брав - сидить, він, та уся йього родина на хлібі та воді. Пухнуть від недоїдання. Там жеж оті плімена, шо давали гарантії безпеки кажуть - все шо слуги не доїдають, висилайте нам, по DHL.
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16.07.2024 14:46 Відповісти
Зрозуміло, що не отримував, ти ПРОСТО ВИМОГАВ ХАБАР.
=================
"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области Источник:
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16.07.2024 14:47 Відповісти
Ще і війскову футболку зкомуниздил падлюка, у боневтіка такаж разом мародёрят армію
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16.07.2024 17:12 Відповісти
От вірю кожному його слову, бути такого не може!! Руки геть від патріота!!
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16.07.2024 14:49 Відповісти
гарний сарказм!
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16.07.2024 19:21 Відповісти
вуха за щоками!
це наша відповідь крукам!
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16.07.2024 14:49 Відповісти
⁉️ Ця мерзотна істота "прагне об'єктивного розслідування", тобто впевнений, що питання гарантовано перетреться і буде вирішено
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16.07.2024 14:52 Відповісти
жодного дня без зашквара .....це Sвята людина ....відчепіться .......
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16.07.2024 14:53 Відповісти
Хіба це хабар, так на дрібні витрати, здрібніли слуги, не тримають планку.
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16.07.2024 15:01 Відповісти
Виперли за тупість. Просто тупо вимагав хабарі, ніяких схем.
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16.07.2024 15:09 Відповісти
Задорожній Микола Миколайович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Новоюлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Софіївський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) - український шоумен, ведучий та організатор святкових заходівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Працював в івент-агенції GB Event by https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Kvartal 95 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mmzd1-2 [2] . Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 9-го скликання від провладної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

Цим все сказано.
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16.07.2024 15:45 Відповісти
Давно треба было зробити це: Народну депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу занесли в базу "Миротворця". Її картку https://myrotvorets.center/criminal/bezuhlaia-mariana-vladymyrovna/ опубліковано на порталі вдень 15 липня 2024 року. Того самого дня Безуглу https://gordonua.com/ukr/news/politics/bezuhlu-znjali-z-posadi-holovi-pidkomitetu-radi-z-pitan-demokratichnoho-tsivilnoho-kontrolju-vona-prokomentuvala-1713264.html відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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16.07.2024 15:46 Відповісти
Антошка, Антошка пошли копать картошку.
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16.07.2024 15:57 Відповісти
Весь хабарь уже в защечных мешках.....
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16.07.2024 16:11 Відповісти
І я не я і взятка не моя! Чому ж тоді так росте пика моя?
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16.07.2024 16:18 Відповісти
162 гий виборчий округ - ви просто вириваєте знамя ************ в оболонців! 🤣
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16.07.2024 16:20 Відповісти
Да похер, головне не порох!
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16.07.2024 19:20 Відповісти
👍
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16.07.2024 19:23 Відповісти
Згоден з попередніми коментарями, але є одне але. Сума замала. Таку - він би не став навіть обговорювати. Подивіться хоча б на його обличчя
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16.07.2024 16:20 Відповісти
мля, святий, як тищенко. канонізувати залишилось. слуги, мать вашу...
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16.07.2024 16:48 Відповісти
Для того шоб кононізувати треба спочатку вбити. Мученічески. Без цього ніяк. Конон такий.
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16.07.2024 20:13 Відповісти
Це ж чергова квартальна гнида, вибір мудрого_наріду.

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16.07.2024 17:16 Відповісти
дитя мічмана Шмідта, там в Раді щє штук 400 такиx самих..
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16.07.2024 19:28 Відповісти
А ОПа,КМ і сотні вселяких державних контор і конторок,це тисячи таких знедолених та виснажених слуг!!))
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16.07.2024 19:43 Відповісти
допомогаємо чим можемо, бачно ж малькік потребує вітамінів!
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16.07.2024 19:45 Відповісти
Щоб таку дупу від'їсти , треба мати здорові зуби .
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16.07.2024 17:27 Відповісти
сірота, голодающєє дітя 95 кварталу: "я нічєво нє крав, паетаму прашу виключити мене з фракції" зе-лідОр у 2019 привів із собою до влади таких самих покидьків, як він сам... Поки цих щурів та тарганів не вичистити з української влади, вони будуть жерти державу з середини, як той шашіль дерево, поки воно не впаде...
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16.07.2024 17:28 Відповісти
Ох, не встигли СБУшники перехопити справу та подоїти цього "народного обранця".
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16.07.2024 18:32 Відповісти
Подивись на рило, ось всі докази!
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16.07.2024 19:18 Відповісти
Все чесно зв%здить -- вимагав хабар, але так і не отримав
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16.07.2024 19:29 Відповісти
І я не я, і хата не моя ))))
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16.07.2024 22:15 Відповісти
Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував - а ряху на чім наїв, коли в країні війна тяжка?
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16.07.2024 22:57 Відповісти
Ну і є*ло.
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17.07.2024 00:04 Відповісти
 
 