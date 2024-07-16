"Слуга народа" Задорожний прокомментировал подозрение от НАБУ: Взятку не получал, стремлюсь к объективному расследованию
Нардеп "Слуги народа" Николай Задорожний заявил, что не получал неправомерную выгоду.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю обществу и избирателям 162 округа, что сегодня мне вручено подозрение детективами НАБУ! Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал!
Стремлюсь к объективному расследованию и установлению истины. Никоим образом не препятствую досудебному расследованию. Для деполитизации данного процесса попросил приостановить членство во фракции и партии! Также, для сохранения положительных наработок и с целью ограничить влияние сегодняшних событий на изучение и аналитику информации, что является предметом работы двух Временных комиссий, где я работаю. Попросил руководство фракции исключить меня из их состава", - отметил парламентарий.
Подозрение "слуге народа" Николаю Задорожнему
Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.
Впоследствии Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".
Все отдает ВСУ
"Взятку абєщал. Но нє дал"...
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч...
за мою діяльність і відданість ермаку!
навіть схуд...
ЗВІСНО ЧЕСНА ЛЮДИНА, ЧОГО ЦЬКУЄТЕ.
😆
зелені *******....
ох і добрий же в нас нарід..
не слуга, а мішень для cнайпера - вуха за щоками!
кого ви блд, наоберали, довбо....и???
я б такого жлоба де зустрів, коли воно котиться ?
- відразу би поняв - чий то слуга.....
3тя штурмова оголосила збір на 5 таких тушок...
партії, тобто банди. І цей вже не перший.
От такі вони, зелені друзяки. А які дружні були вТускавці.
воно і міссіонерської великі сумніви....
от і спробуйте на себе 400+ кг повісити і постяти на статевий акт,
мова вже не йде про фрікції...
=================
"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области Источник:
це наша відповідь крукам!
Цим все сказано.