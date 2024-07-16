РУС
"Слуга народа" Задорожний прокомментировал подозрение от НАБУ: Взятку не получал, стремлюсь к объективному расследованию

Микола Задорожній прокоментував вручення йому підозри

Нардеп "Слуги народа" Николай Задорожний заявил, что не получал неправомерную выгоду.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю обществу и избирателям 162 округа, что сегодня мне вручено подозрение детективами НАБУ! Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал!

Стремлюсь к объективному расследованию и установлению истины. Никоим образом не препятствую досудебному расследованию. Для деполитизации данного процесса попросил приостановить членство во фракции и партии! Также, для сохранения положительных наработок и с целью ограничить влияние сегодняшних событий на изучение и аналитику информации, что является предметом работы двух Временных комиссий, где я работаю. Попросил руководство фракции исключить меня из их состава", - отметил парламентарий.

Подозрение "слуге народа" Николаю Задорожнему

Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.

Впоследствии Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".

Также смотрите: На получении $170 тыс. взятки разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора, - САП. ФОТО

+25
Та по мармизі видно що ,,не отримував"!
16.07.2024 13:38 Ответить
+16
Ну конечно же невиновен,ну на лице у человека все написано,плюс безупречная репутация партии и фракции,напали на человека за честность наверное.
16.07.2024 13:41 Ответить
+16
Бідолага спух від голоду!!))
16.07.2024 14:00 Ответить
Дєрьмак вже все порішав…
16.07.2024 13:38 Ответить
Каже ж вам хабаря не брав , неправомірної вигоди не отримував , по морді ліцца ж видно, чи вам повилазило ?
16.07.2024 15:53 Ответить
Распух от недоедания.
Все отдает ВСУ
16.07.2024 16:26 Ответить
завжди цікаво, хто обирає таких депутатів?
16.07.2024 17:13 Ответить
73%
16.07.2024 18:29 Ответить
Не брешіть, за слуг голосували біля 40%. Ви ж це знаєте! Чи у вас в секті завжди брешуть?
16.07.2024 19:25 Ответить
Але ж вимагав 😉🤣⁉️ЖИРДЯЙ , жрешь в три глотки під час війни! Хряка Стефанчука вже перегнав
16.07.2024 17:00 Ответить
Та по мармизі видно що ,,не отримував"!
16.07.2024 13:38 Ответить
Бідолага спух від голоду!!))
16.07.2024 14:00 Ответить
Як того нещасного гусака відгодовують для фуагра, так і цього через шлангу затовкують
16.07.2024 14:07 Ответить
Чого це він так возбудився - судя по видку - не одного подоів
16.07.2024 13:39 Ответить
Точно як в фільмі ДМБ.
"Взятку абєщал. Но нє дал"...
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч...
16.07.2024 13:41 Ответить
І взагалі-це все вирване з контексту
16.07.2024 13:41 Ответить
ІПСО !!!!
16.07.2024 14:17 Ответить
Ну конечно же невиновен,ну на лице у человека все написано,плюс безупречная репутация партии и фракции,напали на человека за честность наверное.
16.07.2024 13:41 Ответить
ну і рожа навіть у обьекти не влазе!!!
16.07.2024 14:56 Ответить
палітични противникі - паліхмахтерші!
за мою діяльність і відданість ермаку!
навіть схуд...
16.07.2024 13:41 Ответить
ДОСТАТНЬО ПОДИВИТИСЬ НА ЦЕ ОБЛИЧЧЯ...
ЗВІСНО ЧЕСНА ЛЮДИНА, ЧОГО ЦЬКУЄТЕ.
16.07.2024 13:42 Ответить
Це унікальна людина!!! Єдиний члєн із слуг наріда, який живе чесно! Тому і виключили з партії! Хіба нє?
16.07.2024 15:24 Ответить
А в дописі в Фейсбук геотегів немає? Він це з Києва написав, чи вже з Монако?
16.07.2024 13:43 Ответить
НУ, НА НЭТ И СУДА НЭТ.
😆
16.07.2024 13:45 Ответить
Ясно,кулега завгоспа піде на домашній арешт, як коля котлета,шум впаде і ця тушка звалить за кордон!
16.07.2024 13:46 Ответить
зелені не крадуть!
зелені *******....
16.07.2024 13:51 Ответить
слуга, ти в народа таку харю заслужив?
ох і добрий же в нас нарід..
16.07.2024 13:53 Ответить
Это рос ДРГ подмахлевало и подставило честного депутата от слуг урода
16.07.2024 13:54 Ответить
подивіться на цього стрункого парубка. ніхто нічого не дізнається, бо він вже з'їв "бігунка"..
16.07.2024 13:55 Ответить
16.07.2024 13:55 Ответить
коли я бачю такі харі, то вже знаю який народ...
не слуга, а мішень для cнайпера - вуха за щоками!
16.07.2024 13:58 Ответить
я за американців, а ви за кого подумали? 🤣
16.07.2024 18:24 Ответить
зеллох огбар
16.07.2024 13:59 Ответить
шо воно їсть шо б так схуднути?
16.07.2024 14:06 Ответить
Смокче великий палець.
16.07.2024 14:31 Ответить
мівіну на теплій воді замочену , це у них із лютого 2022 безвідмовний рецепт від ОПи ((
16.07.2024 20:40 Ответить
Он просто тихо в лес уйдет
16.07.2024 14:06 Ответить
мабуть в свіней краде....
16.07.2024 14:09 Ответить
стендапер kyiv

кого ви блд, наоберали, довбо....и???
16.07.2024 14:12 Ответить
******...
я б такого жлоба де зустрів, коли воно котиться ?
- відразу би поняв - чий то слуга.....
16.07.2024 14:14 Ответить
Подяка від щирого серця не може бути хабарем
16.07.2024 14:17 Ответить
Среди нардепов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
16.07.2024 14:22 Ответить
природжений штурмовік, пацани за ним як за танком!
3тя штурмова оголосила збір на 5 таких тушок...
16.07.2024 14:22 Ответить
Подивіться уважно на рожу цього "слуги"- і усі питання відпадуть.
16.07.2024 14:24 Ответить
Коли цього кнуря вибирали в депутати на Сумщіні, воно було безробітним але таким же вгодованим. 73% Zелених *********, забезпечили цю гниду стабілним заробітком, а заодно і ПАРЖАЛІ.
16.07.2024 14:26 Ответить
мо яку гуманітарку бику?
16.07.2024 14:28 Ответить
Зелені слуги при першому шухері кинули дружбана напризволяще. От просто взяли і випхали його із своєї партії, тобто банди. І цей вже не перший.
От такі вони, зелені друзяки. А які дружні були вТускавці.
16.07.2024 14:29 Ответить
На його обличчі чітко видно, що він ніколи не бере хабарів. Особливо його очі.
16.07.2024 14:30 Ответить
Нахрєна ти ліз "контролювати" оту відбудову? Тепер будеш розповідати, що не отримав.
16.07.2024 14:33 Ответить
а шо б мне комарі вкусили...
16.07.2024 14:37 Ответить
Свитер с гербом, значит надо понять и простить.🙏
16.07.2024 14:39 Ответить
уявіть собі ту жінку, на яку цей каб-500 лягає,,,
16.07.2024 14:44 Ответить
Теща Стефанчука вже звикла !
16.07.2024 15:33 Ответить
ви прихильник місіонерської пози ? (( Поекспериментуйте , відкриєте для себе багато цікавого )) Ну а щодо "негабариту " слуги , так там для них найвеличніший цілий ліс сосон корабельних назбирав , навіщо їм лягати , вони стоячи , без відриву від виробництва відпрацюють ((
16.07.2024 20:46 Ответить
річ не за мене, а за ці пів центнера,
воно і міссіонерської великі сумніви....
16.07.2024 21:18 Ответить
ви мали на увазі пів тонни ? ((
16.07.2024 21:38 Ответить
ну нехай буде пів тонни - не бачю великої різниці
16.07.2024 21:46 Ответить
цікавий гумор - пів центнера і пів тонни немає різниці (( скільки це у фунтах ? ((
16.07.2024 21:50 Ответить
штука +
16.07.2024 21:52 Ответить
паунди це на самому ділі...
16.07.2024 21:53 Ответить
моя неправда була...
16.07.2024 22:03 Ответить
в вас яка вага?
от і спробуйте на себе 400+ кг повісити і постяти на статевий акт,
мова вже не йде про фрікції...
16.07.2024 21:32 Ответить
Та звісно хабарів не брав - сидить, він, та уся йього родина на хлібі та воді. Пухнуть від недоїдання. Там жеж оті плімена, шо давали гарантії безпеки кажуть - все шо слуги не доїдають, висилайте нам, по DHL.
16.07.2024 14:46 Ответить
Зрозуміло, що не отримував, ти ПРОСТО ВИМОГАВ ХАБАР.
=================
"Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области Источник:
16.07.2024 14:47 Ответить
Ще і війскову футболку зкомуниздил падлюка, у боневтіка такаж разом мародёрят армію
16.07.2024 17:12 Ответить
От вірю кожному його слову, бути такого не може!! Руки геть від патріота!!
16.07.2024 14:49 Ответить
гарний сарказм!
16.07.2024 19:21 Ответить
вуха за щоками!
це наша відповідь крукам!
16.07.2024 14:49 Ответить
⁉️ Ця мерзотна істота "прагне об'єктивного розслідування", тобто впевнений, що питання гарантовано перетреться і буде вирішено
16.07.2024 14:52 Ответить
жодного дня без зашквара .....це Sвята людина ....відчепіться .......
16.07.2024 14:53 Ответить
Хіба це хабар, так на дрібні витрати, здрібніли слуги, не тримають планку.
16.07.2024 15:01 Ответить
Виперли за тупість. Просто тупо вимагав хабарі, ніяких схем.
16.07.2024 15:09 Ответить
Задорожній Микола Миколайович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Новоюлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Софіївський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) - український шоумен, ведучий та організатор святкових заходівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Працював в івент-агенції GB Event by https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB Kvartal 95 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mmzd1-2 [2] . Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 9-го скликання від провладної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

Цим все сказано.
16.07.2024 15:45 Ответить
Давно треба было зробити це: Народну депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу занесли в базу "Миротворця". Її картку https://myrotvorets.center/criminal/bezuhlaia-mariana-vladymyrovna/ опубліковано на порталі вдень 15 липня 2024 року. Того самого дня Безуглу https://gordonua.com/ukr/news/politics/bezuhlu-znjali-z-posadi-holovi-pidkomitetu-radi-z-pitan-demokratichnoho-tsivilnoho-kontrolju-vona-prokomentuvala-1713264.html відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки
16.07.2024 15:46 Ответить
Антошка, Антошка пошли копать картошку.
16.07.2024 15:57 Ответить
Весь хабарь уже в защечных мешках.....
16.07.2024 16:11 Ответить
І я не я і взятка не моя! Чому ж тоді так росте пика моя?
16.07.2024 16:18 Ответить
162 гий виборчий округ - ви просто вириваєте знамя ************ в оболонців! 🤣
16.07.2024 16:20 Ответить
Да похер, головне не порох!
16.07.2024 19:20 Ответить
👍
16.07.2024 19:23 Ответить
Згоден з попередніми коментарями, але є одне але. Сума замала. Таку - він би не став навіть обговорювати. Подивіться хоча б на його обличчя
16.07.2024 16:20 Ответить
мля, святий, як тищенко. канонізувати залишилось. слуги, мать вашу...
16.07.2024 16:48 Ответить
Для того шоб кононізувати треба спочатку вбити. Мученічески. Без цього ніяк. Конон такий.
16.07.2024 20:13 Ответить
Це ж чергова квартальна гнида, вибір мудрого_наріду.

16.07.2024 17:16 Ответить
дитя мічмана Шмідта, там в Раді щє штук 400 такиx самих..
16.07.2024 19:28 Ответить
А ОПа,КМ і сотні вселяких державних контор і конторок,це тисячи таких знедолених та виснажених слуг!!))
16.07.2024 19:43 Ответить
допомогаємо чим можемо, бачно ж малькік потребує вітамінів!
16.07.2024 19:45 Ответить
Щоб таку дупу від'їсти , треба мати здорові зуби .
16.07.2024 17:27 Ответить
сірота, голодающєє дітя 95 кварталу: "я нічєво нє крав, паетаму прашу виключити мене з фракції" зе-лідОр у 2019 привів із собою до влади таких самих покидьків, як він сам... Поки цих щурів та тарганів не вичистити з української влади, вони будуть жерти державу з середини, як той шашіль дерево, поки воно не впаде...
16.07.2024 17:28 Ответить
Ох, не встигли СБУшники перехопити справу та подоїти цього "народного обранця".
16.07.2024 18:32 Ответить
Подивись на рило, ось всі докази!
16.07.2024 19:18 Ответить
Все чесно зв%здить -- вимагав хабар, але так і не отримав
16.07.2024 19:29 Ответить
І я не я, і хата не моя ))))
16.07.2024 22:15 Ответить
Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував - а ряху на чім наїв, коли в країні війна тяжка?
16.07.2024 22:57 Ответить
Ну і є*ло.
17.07.2024 00:04 Ответить
 
 