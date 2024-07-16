"Слуга народа" Задорожний прокомментировал подозрение от НАБУ: Взятку не получал, стремлюсь к объективному расследованию

Нардеп "Слуги народа" Николай Задорожний заявил, что не получал неправомерную выгоду.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю обществу и избирателям 162 округа, что сегодня мне вручено подозрение детективами НАБУ! Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал!

Стремлюсь к объективному расследованию и установлению истины. Никоим образом не препятствую досудебному расследованию. Для деполитизации данного процесса попросил приостановить членство во фракции и партии! Также, для сохранения положительных наработок и с целью ограничить влияние сегодняшних событий на изучение и аналитику информации, что является предметом работы двух Временных комиссий, где я работаю. Попросил руководство фракции исключить меня из их состава", - отметил парламентарий.

Подозрение "слуге народа" Николаю Задорожнему

Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.

Впоследствии Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".

