У Харкові пролунав вибух
Вдень 16 липня у Харкові знову чутно вибух.
Про це повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ
О 13:38 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Раніше повідомлялося, що зранку вівторка у Харкові чутно серію вибухів.
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