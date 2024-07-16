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Новини Війна
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У Харкові пролунав вибух

Вибух у Харкові

Вдень 16 липня у Харкові знову чутно вибух. 

Про це повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ

О 13:38 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

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Раніше повідомлялося, що зранку вівторка у Харкові чутно серію вибухів.

Автор: 

вибух (4532) Харків (5740)


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