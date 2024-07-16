В Харькове прогремел взрыв

Днем 16 июля в Харькове снова слышен взрыв.

Об этом сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ

В 13:38 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Харькове была серия взрывов.