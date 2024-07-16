РУС
В Харькове прогремел взрыв

Вибух у Харкові

Днем 16 июля в Харькове снова слышен взрыв.

Об этом сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ

В 13:38 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Читайте также: В Харькове раздались взрывы (обновлено)

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Харькове была серия взрывов.

