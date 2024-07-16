В Харькове прогремел взрыв
Днем 16 июля в Харькове снова слышен взрыв.
Об этом сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ
В 13:38 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Харькове была серия взрывов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль