На Харківщині ворожий розвіддрон: можлива робота ППО, - Повітряні сили
Вдень 16 липня 2024 року на Харківщині зафіксовано ворожий розвідувальний безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Харківська область - можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.
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