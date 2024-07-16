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На Харківщині ворожий розвіддрон: можлива робота ППО, - Повітряні сили

ППО на Харківщині

Вдень 16 липня 2024 року на Харківщині зафіксовано ворожий розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Харківська область - можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві та в низці регіонів була тривога: Повітряні сили інформували про ракету в напрямку Київщини (оновлено)

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ППО (3326) Харківщина (6054) дрони (4997) Повітряні сили (2808)


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