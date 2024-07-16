РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости
347 0

На Харьковщине вражеский разведдрон: возможна работа ПВО, - Воздушные силы

ППО на Харківщині

Днем 16 июля 2024 года на Харьковщине зафиксирован вражеский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Харьковская область - возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и в ряде регионов тревога: ракета в направлении Киевщины (обновлено)

Автор: 

ПВО (3140) Харьковщина (5577) дроны (4817) Воздушные силы (2702)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 