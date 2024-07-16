На Харьковщине вражеский разведдрон: возможна работа ПВО, - Воздушные силы
Днем 16 июля 2024 года на Харьковщине зафиксирован вражеский разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Харьковская область - возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.
