У РФ платитимуть по 100 тис. рублів за вербування родичів та друзів на війну проти України

Влада Ярославської області РФ платитиме 100 тисяч рублів за кожну людину, яку росіяни вмовлять вирушити на війну проти України.

Про це повідомив губернатор області Михайло Євраєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

"Винагорода поширюється на всіх, хто залучає добровольців у військкомати або адміністрації регіону для укладання контракту з Міноборони", - зазначив він.

Зазначається, що гроші вербувальник отримає після зарахування новобранця до військової частини.

За словами Євраєва, раніше залучення добровольця оцінювалося в 30 тисяч рублів. Суму було збільшено після новин з Татарстану, де за вербування на війну проти України стали платити по 100 тисяч рублів. Вербувати дозволяється всіх росіян віком від 18 років, за винятком засуджених і підслідних.

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Напередодні в Татарстані відбувся 12-годинний вербувальний телемарафон "Вступай в армію перемоги", учасники якого кожні 10 хвилин закликали укласти контракт у республіці та отримати 1,5 млн рублів або вмовити піти на війну іншого і заробити 100 тисяч рублів.

11 липня Міноборони РФ відзвітувало, що від початку року контракти на відправлення на війну проти України уклали 190 тис. добровольців, а середній темп набору становить близько 1 тис. осіб на добу.

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