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У РФ платитимуть по 100 тис. рублів за вербування родичів та друзів на війну проти України

У Росії платять за вербування родичів та друзів на війну проти України

Влада Ярославської області РФ платитиме 100 тисяч рублів за кожну людину, яку росіяни вмовлять вирушити на війну проти України.

Про це повідомив губернатор області Михайло Євраєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

"Винагорода поширюється на всіх, хто залучає добровольців у військкомати або адміністрації регіону для укладання контракту з Міноборони", - зазначив він.

Зазначається, що гроші вербувальник отримає після зарахування новобранця до військової частини.

За словами Євраєва, раніше залучення добровольця оцінювалося в 30 тисяч рублів. Суму було збільшено після новин з Татарстану, де за вербування на війну проти України стали платити по 100 тисяч рублів. Вербувати дозволяється всіх росіян віком від 18 років, за винятком засуджених і підслідних.

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Напередодні в Татарстані відбувся 12-годинний вербувальний телемарафон "Вступай в армію перемоги", учасники якого кожні 10 хвилин закликали укласти контракт у республіці та отримати 1,5 млн рублів або вмовити піти на війну іншого і заробити 100 тисяч рублів.

11 липня Міноборони РФ відзвітувало, що від початку року контракти на відправлення на війну проти України уклали 190 тис. добровольців, а середній темп набору становить близько 1 тис. осіб на добу.

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Автор: 

армія рф (18034) росія (66417) вербування (251)


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Топ коментарі
+6
Здай мужа на СВО і отримай 100 тис. рублів-плюс бонус- неп'ющий таджик
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16.07.2024 16:37 Відповісти
+3
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16.07.2024 16:34 Відповісти
+2
Здай батю на смерть за 1000 баксов
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16.07.2024 16:31 Відповісти
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utilizacija baranov. 100fubļei za golovu. samo-podvoz.
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16.07.2024 16:30 Відповісти
Здай батю на смерть за 1000 баксов
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16.07.2024 16:31 Відповісти
100 тис рублів це 1тис $?
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16.07.2024 16:34 Відповісти
Навіть трохи менше.
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16.07.2024 16:40 Відповісти
РОЗУМНИМ ПРОПОНУЮТЬ ШУКАТИ ДУРНІВ.
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16.07.2024 16:32 Відповісти
Акція від *****.
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16.07.2024 16:34 Відповісти
Здай мужа на СВО і отримай 100 тис. рублів-плюс бонус- неп'ющий таджик
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16.07.2024 16:37 Відповісти
Заохочення в розмірі 100 тисяч рублів - це виплата тим, хто залучає на службу добровольців. Ті, хто укладає контракт з Міноборони Росії в Ярославській області, отримують одноразову виплату з урахуванням регіональних і федеральних коштів у розмірі 505 тисяч рублів.
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16.07.2024 16:48 Відповісти
5 штук баксов? Ниачем.
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16.07.2024 18:30 Відповісти
Ото зараз баби погонять чоловіків на м'ясо...
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16.07.2024 16:57 Відповісти
Ехал рузкий на войну, покорять Европу,
А жена ему в окно показала жопу.
Ехал руззкий из войны, без двух ног, контужен,
А жена ему в лицо: Нахер ты мне нужен!

Из после военного фольклора, правда по другому поводу.
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16.07.2024 17:52 Відповісти
Продай друга за 100 тис ржублєй.
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16.07.2024 18:05 Відповісти
Одна половина лаптей бегает за другой половиной валенков уговаривая записаться в zакупанты. На след день меняются
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16.07.2024 18:31 Відповісти
 
 