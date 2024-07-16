В РФ будут платить по 100 тыс. рублей за вербовку родственников и друзей на войну против Украины

Власти Ярославской области РФ будут платить 100 тысяч рублей за каждого человека, которого россияне уговорят отправиться на войну против Украины.

Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

"Вознаграждение распространяется на всех, кто привлекает добровольцев в военкоматы или администрации региона для заключения контракта с Минобороны", - отметил он.

Отмечается, что деньги вербовщик получит после зачисления новобранца в воинскую часть.

По словам Евраева, ранее привлечение добровольца оценивалось в 30 тысяч рублей. Сумма была увеличена после новостей из Татарстана, где за вербовку на войну против Украины стали платить по 100 тысяч рублей. Вербовать разрешается всех россиян в возрасте от 18 лет, за исключением осужденных и подследственных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

Накануне в Татарстане состоялся 12-часовой вербовочный телемарафон "Вступай в армию победы", участники которого каждые 10 минут призывали заключить контракт в республике и получить 1,5 млн рублей или уговорить пойти на войну другого и заработать 100 тысяч рублей.

11 июля Минобороны РФ отчиталось, что с начала года контракты на отправку на войну против Украины заключили 190 тыс. добровольцев, а средний темп набора составляет около 1 тыс. человек в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ обманом вербуют иностранцев в "спецподразделения" для отправки на фронт, - британская разведка