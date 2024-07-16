РУС
В РФ будут платить по 100 тыс. рублей за вербовку родственников и друзей на войну против Украины

У Росії платять за вербування родичів та друзів на війну проти України

Власти Ярославской области РФ будут платить 100 тысяч рублей за каждого человека, которого россияне уговорят отправиться на войну против Украины.

Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

"Вознаграждение распространяется на всех, кто привлекает добровольцев в военкоматы или администрации региона для заключения контракта с Минобороны", - отметил он.

Отмечается, что деньги вербовщик получит после зачисления новобранца в воинскую часть.

По словам Евраева, ранее привлечение добровольца оценивалось в 30 тысяч рублей. Сумма была увеличена после новостей из Татарстана, где за вербовку на войну против Украины стали платить по 100 тысяч рублей. Вербовать разрешается всех россиян в возрасте от 18 лет, за исключением осужденных и подследственных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

Накануне в Татарстане состоялся 12-часовой вербовочный телемарафон "Вступай в армию победы", участники которого каждые 10 минут призывали заключить контракт в республике и получить 1,5 млн рублей или уговорить пойти на войну другого и заработать 100 тысяч рублей.

11 июля Минобороны РФ отчиталось, что с начала года контракты на отправку на войну против Украины заключили 190 тыс. добровольцев, а средний темп набора составляет около 1 тыс. человек в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ обманом вербуют иностранцев в "спецподразделения" для отправки на фронт, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (20679) россия (97399) вербовка (274)
Топ комментарии
+6
Здай мужа на СВО і отримай 100 тис. рублів-плюс бонус- неп'ющий таджик
16.07.2024 16:37 Ответить
+3
Акція від *****.
16.07.2024 16:34 Ответить
+2
Здай батю на смерть за 1000 баксов
16.07.2024 16:31 Ответить
utilizacija baranov. 100fubļei za golovu. samo-podvoz.
16.07.2024 16:30 Ответить
Здай батю на смерть за 1000 баксов
16.07.2024 16:31 Ответить
100 тис рублів це 1тис $?
16.07.2024 16:34 Ответить
Навіть трохи менше.
16.07.2024 16:40 Ответить
РОЗУМНИМ ПРОПОНУЮТЬ ШУКАТИ ДУРНІВ.
16.07.2024 16:32 Ответить
Акція від *****.
16.07.2024 16:34 Ответить
Здай мужа на СВО і отримай 100 тис. рублів-плюс бонус- неп'ющий таджик
16.07.2024 16:37 Ответить
Заохочення в розмірі 100 тисяч рублів - це виплата тим, хто залучає на службу добровольців. Ті, хто укладає контракт з Міноборони Росії в Ярославській області, отримують одноразову виплату з урахуванням регіональних і федеральних коштів у розмірі 505 тисяч рублів.
16.07.2024 16:48 Ответить
5 штук баксов? Ниачем.
16.07.2024 18:30 Ответить
Ото зараз баби погонять чоловіків на м'ясо...
16.07.2024 16:57 Ответить
Ехал рузкий на войну, покорять Европу,
А жена ему в окно показала жопу.
Ехал руззкий из войны, без двух ног, контужен,
А жена ему в лицо: Нахер ты мне нужен!

Из после военного фольклора, правда по другому поводу.
16.07.2024 17:52 Ответить
Продай друга за 100 тис ржублєй.
16.07.2024 18:05 Ответить
Одна половина лаптей бегает за другой половиной валенков уговаривая записаться в zакупанты. На след день меняются
16.07.2024 18:31 Ответить
 
 