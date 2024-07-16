Міноборони працює над запуском послуги єБронювання

Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над запуском послуги єБронювання.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо разом з нашими партнерами - з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням. Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є кілька сотень успішних бронювань. Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП", - зазанчила заступниця.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронного бронювання. Воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.

Читайте: Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію як надлишкові