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Міноборони працює над запуском послуги єБронювання

міноборони

Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над запуском послуги єБронювання.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо разом з нашими партнерами - з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням. Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є кілька сотень успішних бронювань. Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП", - зазанчила заступниця.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронного бронювання. Воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.

Читайте: Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію як надлишкові

Автор: 

Міноборони (7513) бронювання (347)


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Давайте тоді і е-армію уже, у вас вийде.
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16.07.2024 19:01 Відповісти
Цирк та й годі... Але чомусь не смішно....
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16.07.2024 19:01 Відповісти
А коли буде запущено послугу ************?
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16.07.2024 19:04 Відповісти
А нахріна був той ажіотаж з Резерв+?? І нафіга срачно до 16 липня всім зареєструватись?
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16.07.2024 19:07 Відповісти
Потому что "дурак" всегда не стратег, он тактик. Поэтому все делается просто чтобы делать без какого либо просчёта. Вот типа, а давайте сделаем так. И делают.
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16.07.2024 22:59 Відповісти
коли небудь буде додаток еЗаїбали e?
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16.07.2024 19:21 Відповісти
А прайс за ту послугу там буде прикріплений?
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16.07.2024 19:46 Відповісти
 
 