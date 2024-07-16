РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6565 посетителей онлайн
Новости
2 145 7

Минобороны работает над запуском услуги еБронирование

міноборони

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над запуском услуги еБронирование.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем вместе с нашими партнерами - с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над еБронированием. Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований. Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должны делать предприятия - укреплять наш ВВП", - отметила заместитель министра.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронного бронирования. Оно продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.

Читайте: Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию как избыточные

Автор: 

Минобороны (9586) бронирование (165)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте тоді і е-армію уже, у вас вийде.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:01 Ответить
Цирк та й годі... Але чомусь не смішно....
показать весь комментарий
16.07.2024 19:01 Ответить
А коли буде запущено послугу ************?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:04 Ответить
А нахріна був той ажіотаж з Резерв+?? І нафіга срачно до 16 липня всім зареєструватись?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:07 Ответить
Потому что "дурак" всегда не стратег, он тактик. Поэтому все делается просто чтобы делать без какого либо просчёта. Вот типа, а давайте сделаем так. И делают.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:59 Ответить
коли небудь буде додаток еЗаїбали e?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:21 Ответить
А прайс за ту послугу там буде прикріплений?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:46 Ответить
 
 