Минобороны работает над запуском услуги еБронирование

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над запуском услуги еБронирование.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем вместе с нашими партнерами - с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над еБронированием. Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований. Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должны делать предприятия - укреплять наш ВВП", - отметила заместитель министра.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронного бронирования. Оно продлится несколько недель, после чего состоится релиз онлайн-услуги.

