Відсьогодні у всіх чоловіків перевірятимуть наявність військово-облікового документа при виїзді з України, - ДПСУ

З 17 липня 2024 року наявність військово-облікового документа під час перетину кордону обов’язкова умова для всіх військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Він нагадав, що з 00.00 17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 років під час виїзду з України.

"З початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій.

Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові. Звісно були й відмови в перетині кордону, але їхня кількість незначна, лише кілька десятків: хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав", - зазначив він.

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За словами речника ДПСУ, станом 7 ранку 17 липня зафіксовано майже 40 таких випадків.

"Водночас зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов у перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб. Також зазначу, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися", - резюмував Демченко.

Раніше повідомлялося, що з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

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