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Відсьогодні у всіх чоловіків перевірятимуть наявність військово-облікового документа при виїзді з України, - ДПСУ

Прикордонники від 17 липня почнуть перевіряти наявність військово-облікових документів

З 17 липня 2024 року наявність військово-облікового документа під час перетину кордону обов’язкова умова для всіх військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Він нагадав, що з 00.00 17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 років під час виїзду з України.

"З початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій.

Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові. Звісно були й відмови в перетині кордону, але їхня кількість незначна, лише кілька десятків: хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав", - зазначив він.

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За словами речника ДПСУ, станом 7 ранку 17 липня зафіксовано майже 40 таких випадків.

"Водночас зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов у перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб. Також зазначу, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися", - резюмував Демченко.

Раніше повідомлялося, що з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

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Автор: 

кордон (4837) чоловіки (161) мобілізація (3140) Демченко Андрій (365)


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Топ коментарі
+18
А раньше не проверяли и выпускали всех подряд?
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17.07.2024 09:27 Відповісти
+14
Він ухилився від призову в армію, коли ще не був президентом.
Тимчасова посада президента не скасовує скоєне ним правопорушення.
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17.07.2024 09:38 Відповісти
+9
Невже і у Зеленського перевірять військово-облікові документи, коли він в черговий раз поїде в вояж за кордон?
Він же теж чоловік призовного віку.
Чи ні?
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17.07.2024 09:31 Відповісти
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А раньше не проверяли и выпускали всех подряд?
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17.07.2024 09:27 Відповісти
Невже і у Зеленського перевірять військово-облікові документи, коли він в черговий раз поїде в вояж за кордон?
Він же теж чоловік призовного віку.
Чи ні?
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17.07.2024 09:31 Відповісти
У меня тоже броня, но не выпустят, хотя я не пробывал
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17.07.2024 09:36 Відповісти
Він ухилився від призову в армію, коли ще не був президентом.
Тимчасова посада президента не скасовує скоєне ним правопорушення.
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17.07.2024 09:38 Відповісти
Там чисто админ нарушение и прошло уже почти 10 лет. Истек срок давности. Так что зельку можно только на уровне совести, которой у него нету, пожурить. Никаких последствий его четырежды ухилянство не несет в плане законов
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17.07.2024 09:41 Відповісти
Ага, дивна публікація. Щось з паралельної реальності...
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17.07.2024 09:33 Відповісти
Традиційна ранкова кава в Празі перед роботою на заводі скасовується(((
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17.07.2024 11:32 Відповісти
Які відмови? - кому "потрібно" - вже злиняли
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17.07.2024 09:30 Відповісти
А раньше как проверяли, выборочно?
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17.07.2024 09:30 Відповісти
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай обнагліли. Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
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17.07.2024 09:32 Відповісти
Правильно, ганьба тобі - ухилянт.
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17.07.2024 09:40 Відповісти
Я не ухилянт, я трансформер.😁
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17.07.2024 09:44 Відповісти
Не дивно, бо в дурці напевно багато трансформерів
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17.07.2024 09:47 Відповісти
Ти придурок. Боря придурок
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17.07.2024 10:07 Відповісти
Дуже приємно, що представився.😭
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17.07.2024 10:09 Відповісти
Зеленський у боти вже школоту набирає? Малявка, уроки не прогулюй! І не заважай мені спати, в мене 15 хвилин на першу ночі
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17.07.2024 10:16 Відповісти
Тепер ,потопельниками-ухилянтами, можна буде греблю ґатить ,на Тисі.😭
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17.07.2024 09:37 Відповісти
таким чином зменшиться поголівя зелених дегенератів
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17.07.2024 09:39 Відповісти
Кожний ухилянт, априорі - дегенерат, це істина.
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17.07.2024 09:40 Відповісти
Но 42 % граждан считают, что ухилянтом быть не стыдно. А 42 % это не мало и с их мнением придется считаться
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17.07.2024 09:43 Відповісти
Я завжди, казав що дегенератів до біса!
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17.07.2024 09:45 Відповісти
Насрати, що казав проплачений кусок гімна, який тут відбілює Зелефюрера. Я срав на незаконні вимоги придурків прикордонників. Привіт із пляжу в Маямі
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17.07.2024 10:08 Відповісти
Ти увімкнув ВПН, і зажмурив оченята?👺
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17.07.2024 10:12 Відповісти
Ну думай, що я із ВПН. Але на щастя для тебе, я пишу тобі зі спражньої Америки. Бо якби я був під ВПН, ти вже отримав би по морді протягом двох діб
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17.07.2024 10:17 Відповісти
Бу га га га,😁
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17.07.2024 10:18 Відповісти
і зеленський? він же чотирижди ухилянт.
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17.07.2024 09:43 Відповісти
Він не президент а ФАРАОН! Слава сонцесяйному сину богів!
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17.07.2024 10:01 Відповісти
то йди його захищати, чого сидиш в тилу? це твій святий обовязок! чуєш, розкажи мені краще згідно якого закону він зараз легітимний?
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17.07.2024 10:02 Відповісти
У ***** запитай, він вже давно ,про це всім розказує.😁
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17.07.2024 10:13 Відповісти
Мені твій шеф та твого Зеленського не цікави
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17.07.2024 10:37 Відповісти
Шо ж ти так, себе не любиш??))
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17.07.2024 09:44 Відповісти
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17.07.2024 09:44 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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17.07.2024 09:44 Відповісти
Млять, а раньше не проверяли что ли? Или ето специально чтобы лишний раз припугнуть. Да уже и так все пуганые и люди и економика а толку 0
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17.07.2024 09:55 Відповісти
На якій підставі? Ці придурки прикордонники вже принижували громадян як хотіли - то квіти дарували, то мордою в асфальт клали, то з поїздів викидали. Недавно писали, що не пропустили чоловіка, бо виникли підозри, що в нього фіктивний шлюб. Слухай, тебе, гівнюка, забули спитати, з ким людині одружуватися. Ти заплатив керівництву кілька тисяч баксів, щоб служити на польському кордоні, а не на російському. Пішов у сраку! Ще звітувати перед кожним порожнім місцем. Воно вчора ще у шкільному туалеті курило, а сьогодні автомат наперевес і гайда принижувати людей
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17.07.2024 10:12 Відповісти
З бидлуватими ухилянтами, ,треба пожоще.При Сталіні по закону воєнного часу, далі сам здогадайся ...
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17.07.2024 10:15 Відповісти
Я здогадувався, що Зеленський дрочить на сталіна. Виходить фанати квартального клоуна теж сталіністи Дійсно, це ж при сталіні закривали кордони і оголошували незгодних ворогами народу. Якого хєра ти називаєш мене "ухилянтом", придурок? Ти по мені вирок суду приніс, де мене засуджено за ст. 336 ККУ? Ну тоді ти вбивця, гвалтівник і обісральник могил
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17.07.2024 10:19 Відповісти
Я тебе, не називав, це в тебе шапка горить. В Маямі.😁
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17.07.2024 10:26 Відповісти
Ще раз кажу, кретине: не заважай, в мене ніч. Все, тебе в спам, я спати пішов
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17.07.2024 10:28 Відповісти
Не забудь ВПН вимкнути, а то проснешся опівночі,і думатимеш що на роботу треба збирається.Родичі в дурку оформлять.😁
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17.07.2024 10:34 Відповісти
Я проснувся, щоб послати тебе. А в тебе, дурня, зміна закінчилася. Скільки платять шльондрам офісу президента зараз?
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17.07.2024 15:13 Відповісти
Коли у людини з інвалідністю на візку чи тотально незрячого вимагають військовий квиток - це позорище на весь світ. чи може на кордоні досі не знають, щоб цій людині отримати той самий квиток треба пройти лікарняну комісію. на рівні з усіма! це маразмище.людина з інвалідністю, якій двадцять років тому призначили довічно першу групу і він не може самостійно себе обслуговувати, мусить знову проходити комісію. щоб довести ідіотам, що він не здоровий і не може взяти автомат в руки. бо рук нема. це не ганьба, це вирок цій країні
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17.07.2024 13:12 Відповісти
 
 