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Новини
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На Дніпропетровщині та Донеччині скасовано аварійні знеструмлення

Екстрені відключення світла

Сьогодні, 17 липня, на Дніпропетровщині та Донеччині скасовано екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Повертаємось до графіків стабілізаційних відключень. Нагадаємо, вони сьогодні діють впродовж всієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Мільйони росіян залишились без світла через аварійне відключення енергоблоку АЕС

Раніше Цензор.НЕТ інформував, на Полтавщині скасовано аварійні знеструмлення. Напередодні повідомлялося, що вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: аварійні відключення електроенергії діють у семи областях.

Автор: 

Донецька область (8925) ДТЕК (1989) відключення світла (1100) Дніпропетровська область (3928)


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Це чистої води БРЕХНЯ! Вчора в Дніпрі світло було біля 2-х годин, а сьогодні взагалі нема! Ось воно яке скасування!
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17.07.2024 09:48 Відповісти
Читай уважно! "скасовано екстрені відключення світла." Про "планові" відключення не хто не казав
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17.07.2024 09:54 Відповісти
Ви, будь ласка, читайте УВАЖНО! В Дніпрі сьогодні світла немає! Скоріше всього не у всіх, но чималу у кого. С початку доби з 00:00 до 10 :00 ну за смамими людожерськими графіками світло повинонно було би бути.
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17.07.2024 10:06 Відповісти
на жаль за нас вирішує всяке лайно. А брехати це для них святе
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17.07.2024 14:42 Відповісти
Дали світло - на 20 хв.
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17.07.2024 21:52 Відповісти
Ну Дніпро зрозуміло, а ось на Донетчинні що там залишилось живого?
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17.07.2024 09:52 Відповісти
Зато Киев сандалит 6 часов без электричества - причём вечером с 18:00 до 24:00.
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17.07.2024 10:01 Відповісти
Є таке діло...
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17.07.2024 10:57 Відповісти
 
 