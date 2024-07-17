На Дніпропетровщині та Донеччині скасовано аварійні знеструмлення

Сьогодні, 17 липня, на Дніпропетровщині та Донеччині скасовано екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Повертаємось до графіків стабілізаційних відключень. Нагадаємо, вони сьогодні діють впродовж всієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, на Полтавщині скасовано аварійні знеструмлення. Напередодні повідомлялося, що вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: аварійні відключення електроенергії діють у семи областях.