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Новини
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Росія і Китай розпочали військово-морські навчання в Південно-Китайському морі

Військові навчання Росії та Китаю у Південно-Китайському морі

Китай та Росія розпочали військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Південно-Китайському морі у Тихому океані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

Російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.

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Зазначається, що навчання відбулися після завершення окремого спільного морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії, включаючи два корвети.

"Спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях", - заявив державному телеканалу CCTV представник ВМС Китаю Ван Гуанчжен.

Агентство додало, що в понеділок, 16 липня, кораблі вийшли з військово-морського порту Чжаньцзян в провінції Гуандун на півдні Китаю.

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Автор: 

Китай (4737) море (223) росія (66417) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+1
рашка показує шо краіна злетіла з котушок - може на два фронти
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17.07.2024 09:48 Відповісти
+1
Навіщо "віджимати" те що і так повністю контролюєш?
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17.07.2024 10:04 Відповісти
+1
спеціаліст по mature?
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17.07.2024 10:37 Відповісти
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кацапсіни знову щось втоплять або спалять
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17.07.2024 09:47 Відповісти
рашка показує шо краіна злетіла з котушок - може на два фронти
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17.07.2024 09:48 Відповісти
прівєтік трампу !!!!!!
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17.07.2024 11:00 Відповісти
У Китая є чудома можливість віджати у параши свої історичні землі , а вони туплять )
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17.07.2024 09:57 Відповісти
Китайозам ніякий "віджим" не потрібний. Вони і так хазяйнують на північ від Амуру та Уссурі як повноцінні хазяї, кладучи все що їм треба на кацапську владу.
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17.07.2024 10:01 Відповісти
Навіщо "віджимати" те що і так повністю контролюєш?
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17.07.2024 10:04 Відповісти
і НЕ платиш гарні китайську зарплату та пенсію аборигенам
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17.07.2024 11:01 Відповісти
Кацапи у ролі мішені для народно визвольної армії сі - хоч якась користь з них має бути
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17.07.2024 09:57 Відповісти
Якою мовою вони там спілкуються ?
- Жуй куй !
- Жуй сам !
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17.07.2024 09:59 Відповісти
Тренували морську облогу Тайваню?
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17.07.2024 10:16 Відповісти
спеціаліст по mature?
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17.07.2024 10:37 Відповісти
кацапи вчать своїх хозяїв як топити свої ж кробалі? думаю китайцям цей досвід незабаром знадобиться
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17.07.2024 10:30 Відповісти
 
 