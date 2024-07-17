Росія і Китай розпочали військово-морські навчання в Південно-Китайському морі

Китай та Росія розпочали військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Південно-Китайському морі у Тихому океані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

Російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.

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Зазначається, що навчання відбулися після завершення окремого спільного морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії, включаючи два корвети.

"Спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях", - заявив державному телеканалу CCTV представник ВМС Китаю Ван Гуанчжен.

Агентство додало, що в понеділок, 16 липня, кораблі вийшли з військово-морського порту Чжаньцзян в провінції Гуандун на півдні Китаю.

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