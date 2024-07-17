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Новини
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РНБО та суди зможуть позбавляти зрадників державних нагород: З’явився текст законопроєкту

Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань

Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію. 17 липня з'явився текст законопроєкту №11410.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.

Що передбачає?

Згідно з текстом законопроєкту, відповідне рішення пропонується ухвалюватися судом або Радою нацбезпеки та оборони через рішення про запровадження санкцій.

Також вказано, що державних нагород можуть позбавити у зв'язку з обвинувальним вироком суду, який стосується тяжких чи особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень проти основ безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

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Такі заходи зможуть залучити, якщо людина популяризує, пропагує дії Росії чи виправдовує та визнає правомірною окупацію українських територій.

Зеленський запропонував, щоб особи, яких позбавлено державних нагород, також втрачали право на всі пільги.

Відповідні зміни пропонується внести до низки законів та Податкового кодексу – це передбачено окремим законопроєктом № 11411.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники, а "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1282) РНБО (2298) державна зрада (1728)


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Топ коментарі
+4
мощно, потужно, незламно, невпинно
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17.07.2024 12:38 Відповісти
+4
кто ****** ядерное оружие и порезал технику !!!!!!!
первыми в списках !!!!
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17.07.2024 12:40 Відповісти
+3
Прийде час і Zєльонського позбавлять всіх нагород, осудять і посадять.
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17.07.2024 13:36 Відповісти
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мощно, потужно, незламно, невпинно
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17.07.2024 12:38 Відповісти
А саме головне як вчасно... Не пройшло і три роки
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17.07.2024 13:07 Відповісти
кто ****** ядерное оружие и порезал технику !!!!!!!
первыми в списках !!!!
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17.07.2024 12:40 Відповісти
на 10-му році війни?
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17.07.2024 12:40 Відповісти
Починайте із зелених!
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17.07.2024 12:43 Відповісти
Лялькова вистава триває!!))
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17.07.2024 12:44 Відповісти
Прийде час і Zєльонського позбавлять всіх нагород, осудять і посадять.
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17.07.2024 13:36 Відповісти
отакої!
там, всі друзі, простроченого зе!поца.
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17.07.2024 13:52 Відповісти
Юра Бойко повинен напрягтися чи йому пох?
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17.07.2024 14:01 Відповісти
Йде 875 день повномаштабного рашиського вторгнення і ось нарешті дійшло ,що треба позбавити звань і нагород колоборантів "дуже оперативно",це треба було зробити ще два роки тому ,але де там закон має внести лише "найвеличніший" хоч краще пізно чим ніколи.
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17.07.2024 14:58 Відповісти
Ух як жорстоко .
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17.07.2024 15:58 Відповісти
 
 