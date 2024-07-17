РНБО та суди зможуть позбавляти зрадників державних нагород: З’явився текст законопроєкту

Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію. 17 липня з'явився текст законопроєкту №11410.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.

Що передбачає?

Згідно з текстом законопроєкту, відповідне рішення пропонується ухвалюватися судом або Радою нацбезпеки та оборони через рішення про запровадження санкцій.

Також вказано, що державних нагород можуть позбавити у зв'язку з обвинувальним вироком суду, який стосується тяжких чи особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень проти основ безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

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Такі заходи зможуть залучити, якщо людина популяризує, пропагує дії Росії чи виправдовує та визнає правомірною окупацію українських територій.

Зеленський запропонував, щоб особи, яких позбавлено державних нагород, також втрачали право на всі пільги.

Відповідні зміни пропонується внести до низки законів та Податкового кодексу – це передбачено окремим законопроєктом № 11411.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу тим, що такі люди заслуговують тільки на одне "звання": зрадники, а "нагородою", за його словами, їм буде відповідальність перед Україною за все скоєне проти держави.

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