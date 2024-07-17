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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття рейсу MH17, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у десяту річницю катастрофи малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 над Донбасом заявив, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за скоєне. За цей злочин має відповісти увесь командний склад.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю South China Morning Post.

Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що Україна доклала значних зусиль для розслідування аварії, тоді як Росія роками брехала й маніпулювала громадською думкою, намагаючись уникнути відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди у 10-ту річницю збиття Росією рейсу MH17: Докладатимемо зусиль для досягнення справедливості

МЗС України заявило, що до відповідальності мають бути притягнуті увесь командний склад, який віддав накази про збиття MH17.

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", - додав Кулеба.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Читайте також: ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію

Автор: 

росія (66417) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Як і зеленій владі зрадників України.
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17.07.2024 14:11 Відповісти
+2
Десять років вдавалося та зараз раптом не вдасться.

Та їм начхати на все міжнародне право та на санкції. Тарампон взагалі вже почав їм обіцяти, що санкції зніме, бо не любить заборони. Пздць якийсь в голові у цього рудого.
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17.07.2024 14:12 Відповісти
+1
це він про наступне століття?
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17.07.2024 14:17 Відповісти
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Як і зеленій владі зрадників України.
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17.07.2024 14:11 Відповісти
Ані кацапи не відповідатимуть за жодний злочин, ні блаЗЄнські...
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17.07.2024 14:14 Відповісти
Воно то так, але...ні.
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17.07.2024 14:12 Відповісти
Десять років вдавалося та зараз раптом не вдасться.

Та їм начхати на все міжнародне право та на санкції. Тарампон взагалі вже почав їм обіцяти, що санкції зніме, бо не любить заборони. Пздць якийсь в голові у цього рудого.
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17.07.2024 14:12 Відповісти
це він про наступне століття?
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17.07.2024 14:17 Відповісти
Яким чином ,,не вдасться", цікаво?!
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17.07.2024 14:20 Відповісти
Росіяни вже заробили собі вічний абонемент у Пекло.
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17.07.2024 14:28 Відповісти
А Ірану теж не вдасться уникнути за збиття літака МАУ в 2020 році? Чого про це мовчать?
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17.07.2024 15:03 Відповісти
Зелена політика.Пацаньі.

Люди загинули ні за що. Все одно Х@йло почало війну.
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17.07.2024 15:14 Відповісти
Ти розкажи нам про контрабанду цигарок в МЗС. Добре, що ще до наркоти не дійшли, як кацапський мід .?
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17.07.2024 15:10 Відповісти
Гигант мыслей
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17.07.2024 16:53 Відповісти
 
 