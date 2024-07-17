Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття рейсу MH17, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у десяту річницю катастрофи малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 над Донбасом заявив, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за скоєне. За цей злочин має відповісти увесь командний склад.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю South China Morning Post.

Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що Україна доклала значних зусиль для розслідування аварії, тоді як Росія роками брехала й маніпулювала громадською думкою, намагаючись уникнути відповідальності.

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МЗС України заявило, що до відповідальності мають бути притягнуті увесь командний склад, який віддав накази про збиття MH17.

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", - додав Кулеба.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

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