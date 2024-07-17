Особливий режим в’їзду та виїзду запроваджено на Херсонщині
Згідно з наказом коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, метою такого рішення є забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.
В ОВА повідомляються, що це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства.
"Згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected]", - додали в ОВА.
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Тупе питання, але... а чому запровадили 28 березня, а повiдомили про це через 4 мiсяцi?
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Помолимся
Він правда ще "новачок" у цій справі, але думаю, що інструктаж пройшов у Чепіги з Мішкіним.
Ой, а він і до Трампа приїздив? Для чого?
Чайний посуд вже помили? Жаль...
та всі звикли вже...
йухло її теж хотів "вадміністратівнихграніцах"...