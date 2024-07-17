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Новини Війна
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Особливий режим в’їзду та виїзду запроваджено на Херсонщині

На Херсонщині запроваджено особливий режим в'їзду та виїзду

Згідно з наказом коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою такого рішення є забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.

В ОВА повідомляються, що це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства.

"Згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected]", - додали в ОВА.

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Автор: 

Херсонська область (5937)


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Згідно з наказом коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області. Про це https://t.me/khersonskaODA/22000 повідомили в Херсонській ОВА
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Тупе питання, але... а чому запровадили 28 березня, а повiдомили про це через 4 мiсяцi?
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17.07.2024 17:42 Відповісти
Не по темі :
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Помолимся
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17.07.2024 17:43 Відповісти
буба, сі, чай, інсульт - достаньо стройна цепочка.....
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17.07.2024 17:48 Відповісти
Ой, а недавно Вітюша Орбан приїздив... а перед цим був у путіна... співпадіння?
Він правда ще "новачок" у цій справі, але думаю, що інструктаж пройшов у Чепіги з Мішкіним.
Ой, а він і до Трампа приїздив? Для чого?
Чайний посуд вже помили? Жаль...
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17.07.2024 20:37 Відповісти
Это чтобы остатки населения из города не сбежали когда его второй раз сдавать будут?
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17.07.2024 17:43 Відповісти
тобто все тіж самі хабарі...
та всі звикли вже...
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17.07.2024 17:44 Відповісти
А у Запорізькій області?

йухло її теж хотів "вадміністратівнихграніцах"...
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17.07.2024 17:44 Відповісти
Докина в'їздах до Київп стояв Легіон "Д" і прикордонники, були переврки авто та пасажирів, а зараз їх змінили менти. Тепер до Київа можно заіхать кому завгодно без перевірки. На блок постах ЖОДНОГО мента. ЖОДНОГО. Сидять по халабудам і все їм пофуй.
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17.07.2024 19:56 Відповісти
 
 