Особливий режим в’їзду та виїзду запроваджено на Херсонщині

Згідно з наказом коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, метою такого рішення є забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.



В ОВА повідомляються, що це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства.



"Згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected]", - додали в ОВА.

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