Майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили облікові дані, серед них понад 3 млн зробили це через Резерв+

4 690 496 військовозобов'язаних оновили облікові дані з 18 травня до 16 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мінісерства оборони.

У відомстві нагадали, що на вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.

За результатами оновлення, майже 4,7 млн українців виконали свій обов'язок.

З них військово-облікові дані оновили через:

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 особи

Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб

Резерв+: 3 028 066 осіб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.

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