Майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили облікові дані, серед них понад 3 млн зробили це через Резерв+
4 690 496 військовозобов'язаних оновили облікові дані з 18 травня до 16 липня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мінісерства оборони.
У відомстві нагадали, що на вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.
За результатами оновлення, майже 4,7 млн українців виконали свій обов'язок.
З них військово-облікові дані оновили через:
- Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 особи
- Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб
- Резерв+: 3 028 066 осіб
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.
Топ коментарі
+16 valson762
показати весь коментар17.07.2024 18:56 Відповісти Посилання
+9 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар17.07.2024 19:15 Відповісти Посилання
+8 Тимми Трампет
показати весь коментар17.07.2024 18:49 Відповісти Посилання
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Третій - конфіскація майна.
Четвертий - бусіфікація та утилізація колишнього власника в м'ясному штурмі щоб не заважав будувати країну мрій.
П'ятий - чинуші знову підвищують собі зарплатню та розміри хабарів для наступної хвилі "ухилянтів".
Треба тільки спочатку літніх брати, що б вік не вийшов.
Монструазна державонька, яка в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда, погнала його через усі кола бюрократичного пекла, аби індивід (не дай, боже, одягнувши шорти), явився на криваві очі репресивної махіни й сказав своє ім'я, по батькові, прізвище, день і рік народження, прописку, номер телефона й емейл (не обов'язково).
Можна подумати, в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда держава-монстр не знає простеньких паспортних даних свого громадянина.
Слухати телефони держава може, вести відеомоніторинг може, відстежувати геолокації може, збирати всю фактажну інформацію, передовсім фінансового характеру, може - а от банальні паспортні дані держава самостійно внести в свою же базу не може. Руки всохли. Мозги відшибло.
Оновлення Даних було б справедливо зробити двостороннім. Громадяни вже замильдувалися. Тепер те саме має зробити державонька - перед суспільством оновити дані про мародерство, обсяги розкрадань, розтрату державних коштів, відкритість прийняття рішень і все те, на що державонька давно наклала.
У Вільного Громадянина тепер уже 2 вороги.
Остап Дроздов
Вже з іншим громадянством ?