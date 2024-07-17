УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4407 відвідувачів онлайн
Новини
4 566 21

Майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили облікові дані, серед них понад 3 млн зробили це через Резерв+

Військовий квиток

4 690 496 військовозобов'язаних оновили облікові дані з 18 травня до 16 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мінісерства оборони.

У відомстві нагадали, що на вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.

За результатами оновлення, майже 4,7 млн українців виконали свій обов'язок.

З них військово-облікові дані оновили через:

  • Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 особи
  • Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб
  • Резерв+: 3 028 066 осіб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.

Читайте: Через "Резерв+" українці оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3140) оновлення (41) Резерв+ (79)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Отже ТЦК більше не потрібно, ТЦК може їхати на фронт. Час міняти хлопців на бугаїв із п'ятим розміром живота.
показати весь коментар
17.07.2024 18:56 Відповісти
+9
Учора завершилося так зване Оновлення Даних, яке ввійде в новітню історію як унікальний приклад рідкісного довбограйства держави.

Монструазна державонька, яка в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда, погнала його через усі кола бюрократичного пекла, аби індивід (не дай, боже, одягнувши шорти), явився на криваві очі репресивної махіни й сказав своє ім'я, по батькові, прізвище, день і рік народження, прописку, номер телефона й емейл (не обов'язково).

Можна подумати, в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда держава-монстр не знає простеньких паспортних даних свого громадянина.

Слухати телефони держава може, вести відеомоніторинг може, відстежувати геолокації може, збирати всю фактажну інформацію, передовсім фінансового характеру, може - а от банальні паспортні дані держава самостійно внести в свою же базу не може. Руки всохли. Мозги відшибло.

Оновлення Даних було б справедливо зробити двостороннім. Громадяни вже замильдувалися. Тепер те саме має зробити державонька - перед суспільством оновити дані про мародерство, обсяги розкрадань, розтрату державних коштів, відкритість прийняття рішень і все те, на що державонька давно наклала.

У Вільного Громадянина тепер уже 2 вороги.

Остап Дроздов
показати весь коментар
17.07.2024 19:15 Відповісти
+8
Буряти вciх виїбуть (якщо вiрити нафронтникам Подоляка)
показати весь коментар
17.07.2024 18:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ураааааа!!!!!
показати весь коментар
17.07.2024 18:41 Відповісти
Круто, який другий акт п'єси? Рушниця ж не дарма висіла
показати весь коментар
17.07.2024 18:43 Відповісти
Буряти вciх виїбуть (якщо вiрити нафронтникам Подоляка)
показати весь коментар
17.07.2024 18:49 Відповісти
Другий - штрафи.

Третій - конфіскація майна.

Четвертий - бусіфікація та утилізація колишнього власника в м'ясному штурмі щоб не заважав будувати країну мрій.

П'ятий - чинуші знову підвищують собі зарплатню та розміри хабарів для наступної хвилі "ухилянтів".
показати весь коментар
17.07.2024 20:07 Відповісти
Четвертий пункт насправді - це м'який і заспокійливий бекграунд, який супроводжує і присутній на всіх етапах
показати весь коментар
17.07.2024 21:02 Відповісти
шостий- завозять с десяток- другий лямiв темношкiрих щоб розгрузити захiдних партнерiв з мiгрантами та поповнити винищений в цiй вiйнi бiдний та середнiй клас.
показати весь коментар
18.07.2024 00:17 Відповісти
Якщо мобілізувати по 500т, вистачить на 10 років!
Треба тільки спочатку літніх брати, що б вік не вийшов.
показати весь коментар
17.07.2024 18:53 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2024 22:12 Відповісти
Отже ТЦК більше не потрібно, ТЦК може їхати на фронт. Час міняти хлопців на бугаїв із п'ятим розміром живота.
показати весь коментар
17.07.2024 18:56 Відповісти
Ага слідуючий крок Корупціонер+ і 2а місяця на оновлення хто встиг той .....
показати весь коментар
17.07.2024 20:39 Відповісти
Ідіть захищайте тих хто хоче узаконити корупцію.
показати весь коментар
17.07.2024 18:58 Відповісти
Учора завершилося так зване Оновлення Даних, яке ввійде в новітню історію як унікальний приклад рідкісного довбограйства держави.

Монструазна державонька, яка в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда, погнала його через усі кола бюрократичного пекла, аби індивід (не дай, боже, одягнувши шорти), явився на криваві очі репресивної махіни й сказав своє ім'я, по батькові, прізвище, день і рік народження, прописку, номер телефона й емейл (не обов'язково).

Можна подумати, в еру електронних баз і цифрових слідів індивіда держава-монстр не знає простеньких паспортних даних свого громадянина.

Слухати телефони держава може, вести відеомоніторинг може, відстежувати геолокації може, збирати всю фактажну інформацію, передовсім фінансового характеру, може - а от банальні паспортні дані держава самостійно внести в свою же базу не може. Руки всохли. Мозги відшибло.

Оновлення Даних було б справедливо зробити двостороннім. Громадяни вже замильдувалися. Тепер те саме має зробити державонька - перед суспільством оновити дані про мародерство, обсяги розкрадань, розтрату державних коштів, відкритість прийняття рішень і все те, на що державонька давно наклала.

У Вільного Громадянина тепер уже 2 вороги.

Остап Дроздов
показати весь коментар
17.07.2024 19:15 Відповісти
Тобто мінімум 3 мільйона х@й забили.
показати весь коментар
17.07.2024 19:25 Відповісти
Сумнівно, може і немає їх.
Вже з іншим громадянством ?
показати весь коментар
17.07.2024 19:34 Відповісти
А яка різниця? Якщо у влади немає зворотнього зв'язку з народом?
показати весь коментар
17.07.2024 20:42 Відповісти
З початку вторгнення Ішак не підписує вихід з громадянства. Так шо можеш бути хоть з трьома іншими громадянствами, а Ненці ти все одно винен
показати весь коментар
17.07.2024 22:14 Відповісти
Яких три ? Близько шести млн. Діючи депутати самі ж казали , що на початок року в Україні залишалось біля 10,5 млн чоловіків віком 18- 60.
показати весь коментар
17.07.2024 21:56 Відповісти
Из них ляма 2 военных и госслужащих, где-то лям с броней и отсрочками и которые заграницей обновлялись и ляма полтора блаженных коих хватит где-то на год. И лямов 8-9 котые забили на обновление. Ура, это успех😀
показати весь коментар
17.07.2024 20:16 Відповісти
А бусификация продолжается. Их не интересует обновление данных....
показати весь коментар
17.07.2024 21:48 Відповісти
 
 