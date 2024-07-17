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П’ять людей постраждали внаслідок обстрілу окупантами Антонівки та Білозерки на Херсонщині (оновлено)

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 17 липня, російські війська кілька разів обстріляли Антонівку, а також Білозерку в Херсонській області. Є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до лікарні звернулася жителька Антонівки, котра постраждала внаслідок російського обстрілу. У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму. Їй надають необхідну допомогу.

Увечері стало відомо, що окупаційні війська знову атакували Антонівку, унаслідок чого постраждав 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Крім того, до лікарні шпиталізували жительку Білозерки, котра постраждала через російський обстріл. 33-річна жінка дістала вибухову й черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надають медичну допомогу.

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Оновлення щодо постраждалих в Антонівці

Пізніше в ОВА повідомили, що росіяни не припиняють обстрілювати Антонівку з артилерії.

Під удар потрапили ще двоє місцевих жителів - чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні. 

Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ ударили по Дніпровському району в Херсоні.

Автор: 

обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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