П’ять людей постраждали внаслідок обстрілу окупантами Антонівки та Білозерки на Херсонщині (оновлено)
Сьогодні, 17 липня, російські війська кілька разів обстріляли Антонівку, а також Білозерку в Херсонській області. Є поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до лікарні звернулася жителька Антонівки, котра постраждала внаслідок російського обстрілу. У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму. Їй надають необхідну допомогу.
Увечері стало відомо, що окупаційні війська знову атакували Антонівку, унаслідок чого постраждав 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
Крім того, до лікарні шпиталізували жительку Білозерки, котра постраждала через російський обстріл. 33-річна жінка дістала вибухову й черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілій надають медичну допомогу.
Оновлення щодо постраждалих в Антонівці
Пізніше в ОВА повідомили, що росіяни не припиняють обстрілювати Антонівку з артилерії.
Під удар потрапили ще двоє місцевих жителів - чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.
Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ ударили по Дніпровському району в Херсоні.
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