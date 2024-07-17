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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС призначив 3 млн грн застави "слузі народу" Задорожньому у справі про вимагання відкату з ремонтних робіт на Сумщині

нардеп Задорожній Микола

17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього, викритого на вимаганні хабаря за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: Хабар не отримував, прагну об’єктивного розслідування

Автор: 

депутат (1784) САП (2247) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Задорожній Микола (12)


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Топ коментарі
+27
за вимагання хабаря в ₴3,4лмн - застава в ₴3,03лмн
А Роману Червінському - анізащо - аж ₴9,1лмн
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17.07.2024 20:30 Відповісти
+15
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17.07.2024 20:39 Відповісти
+15
Червінському 9-ть. мільйонів застави з яких цифр збитку порахували?
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17.07.2024 20:40 Відповісти
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Його оберігають від Українців, щоб не повісився з «горя та сорому»!?!
Корочку нардепа до лоба йому примотати скотчем, і поставити перед будівлею ВРУ на вул. Грушевського, щоб і стефанчуку з корнієнком та аброхамієм, видно було у вікно однодумця-однопартійця …
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17.07.2024 20:29 Відповісти
за вимагання хабаря в ₴3,4лмн - застава в ₴3,03лмн
А Роману Червінському - анізащо - аж ₴9,1лмн
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17.07.2024 20:30 Відповісти
Суворо... Родичам у кредити доведеться залізти і не маленькі, щоб витягнути додому. Звідки у простого депутата - відповідального з будівництва фортифікаційних споруд - такі гроші
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17.07.2024 21:00 Відповісти
Вот и вопрос, чья ныне власть, ворюг или патриотов, воюющих с врагом ?
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17.07.2024 21:08 Відповісти
***. ти як малеча. Влада узурпована ще у 20му році.
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17.07.2024 22:20 Відповісти
Так клиент даже в профиците, в плюсах
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18.07.2024 00:01 Відповісти
..Слава Богу, а то я уже переживать начал..
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17.07.2024 20:31 Відповісти
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17.07.2024 20:39 Відповісти
Червінському 9-ть. мільйонів застави з яких цифр збитку порахували?
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17.07.2024 20:40 Відповісти
Чим більше вкрав, тим менше застава! Реальні зелені пацани своїх не кидають...
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17.07.2024 20:48 Відповісти
а скільки тоді вісить на тому прикордоннику з 25 млн. застави?!
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17.07.2024 21:09 Відповісти
За Червінського 9 млн, практично, ні за що (буданова і малюка можна посадити на довічно за прой0бані операції - це війна), а за хабарника - 3 млн
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17.07.2024 21:04 Відповісти
Прикордоння потирає руки,новий ухилянт нові доходи
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17.07.2024 21:16 Відповісти
партія СН вже внесла заставу?
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17.07.2024 21:22 Відповісти
за таке під час війни розстрілювати треба - а вони бабло косять.
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17.07.2024 21:30 Відповісти
Стрелять таких, нафиг, всех. Вместе с родственниками(они там тоже при делах). В лоб - при попытке нападения, в затылок - при попытке бегства. Свидетели, служебное расследование, все дела. Меня ответственным за исполнение назначить.
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18.07.2024 01:59 Відповісти
 
 