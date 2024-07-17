ВАКС призначив 3 млн грн застави "слузі народу" Задорожньому у справі про вимагання відкату з ремонтних робіт на Сумщині
17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього, викритого на вимаганні хабаря за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.
Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
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