У Кринках зникло безвісти 788 українських військових, - ЗМІ

З жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го в селі Кринки, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області, зникло безвісти 788 українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на дані поліції.

У матеріалі видання йдеться, що зараз війна з росіянами іде на островах поблизу Кринок.

Видання поспілкувалося з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей.

Більшість з них каже, що оборона Кринок було з самого початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом.

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"Особливо важко було туди заходити в жовтні на зиму", - розповів один зі співрозмовників "Слідство.Інфо".

Дехто з учасників висадки на Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм було можливо, але коли село стерли вщент, і не залишилось навіть руїн, то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох "дорогою в один кінець", хоч "Слідству.Інфо" вдалось відшукати людей, які в Кринках були тричі.

За даними правоохоронців, 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти у Кринках у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою - 262 захисників за цей період.

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Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Водночас у Морській піхоті ЗСУ заявили, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.