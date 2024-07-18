У Кринках зникло безвісти 788 українських військових, - ЗМІ
З жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го в селі Кринки, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області, зникло безвісти 788 українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на дані поліції.
У матеріалі видання йдеться, що зараз війна з росіянами іде на островах поблизу Кринок.
Видання поспілкувалося з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей.
Більшість з них каже, що оборона Кринок було з самого початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом.
"Особливо важко було туди заходити в жовтні на зиму", - розповів один зі співрозмовників "Слідство.Інфо".
Дехто з учасників висадки на Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм було можливо, але коли село стерли вщент, і не залишилось навіть руїн, то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох "дорогою в один кінець", хоч "Слідству.Інфо" вдалось відшукати людей, які в Кринках були тричі.
За даними правоохоронців, 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти у Кринках у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою - 262 захисників за цей період.
Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
Водночас у Морській піхоті ЗСУ заявили, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.
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Хто хоче думати головою той і зараз бачить реальні втрати по прапорам на цвинтарях та постах в соцмережах пошуку зниклих безвісті
Хотя, якого креативу від вас можна чекати? Всього поганого)!!!
А якщо врахувати що: "Під час війни правда настільки дорогоцінний скарб, що його повинен охороняти цілий легіон брехні!!!"....(**_)... То все стає на свої місця
П.С - щось мені підказує, що саме Україна виступає у ролі жертовного ягняти ще з 2014 року. Але Порошенко як не крути хитрий жук, і петляв як міг, хто ж знав що у 2019 році народ захоче веселого хлопаку з простими рішеннями
Та й все впирається в 2025 рік, ви не замітили?
Але бачу так зручніше (
Як звільняти територї потрібно повчитись в афганського талібану. Дві наддержави їх намагались окупувати(СССР і США). Без атакамсів і абрамсів. Вони діждались зміни правлячих эліт (Горбачов і Байден). Заморозка по лінії і чекати поки путін сдохне образно кажучи на мою думку самий прийнятний варіант.
Ви афганцям тількі таку маячню не кажіть. "Діждалися ..." Скільки афганців загинуло, допоки талібан чекав ??
потєрь нєтубитих у нас всього 30тис, і економія на виплатах рідним нєфігова получається.
Дебілам не можна казати про втрати особливо якщо нема територіальних здобутків - бо в нас кожен дивиться діпстей і вже бачить себе охєрєнним стратегом
покласти 800 воїнів, а потім волати "у нас некомплект 14 бригад"
" Мы не должны вести переговоры ни с кем и ни через кого, кроме Зеленского" (рос.) помічник президента РФ Патрушев, засідання Держради РФ. Росії критично важливо, щоб Зеленський і його режим якомога довше залишався при владі в Україні. Тільки з таким корумпованим, слабким, антинародним режимом у Росії є шанс на перемогу.
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44421
Голосування проводилось без обговорення. "ЗА" - 231. На момент голосування в залі знаходилось 90 народних депутатів.
а ви тут про якихось захисників проопавших ткрбуєтеся. Бабло пливе, аж гай горить
Просто зникли безвісті 1000 натренованих воїнів спецназу які могли кожен замінити 5-10 бусикізованих мобілізованих початківців. Яка гарна ідея, але нажаль її придумали не наші друзі.
Харон був перевізником, який перевозив через ріку на резиновій лодці в царство мертвих,
Пасажири човна повинні були заплатити Харону монету, яку традиційно клали в рот або на очі під час поховання заживо. наймати ще більше ботів, щоб опустити усіх навколо, якщо не можна вже підняти зерейтинг..
Зелені вбили дофіга народу. Наразі вони безсовісно крадуть. Крадуть і вбивають далі.
Влада відправляючи на вірну смерть військових в Кринках говорить , що військові зникли. Це дуже підло таке говорити.
Значить москалі правду казали, ми їх топимо, а вони пруть і пруть
залужнийне може не виконати вказівку від стратегів з Банкової, як могло бути раніше. З таким відношенням до солдата довго не провоюємо.