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У Кринках зникло безвісти 788 українських військових, - ЗМІ

Кринки

З жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го в селі Кринки, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області, зникло безвісти 788 українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на дані поліції.

У матеріалі видання йдеться, що зараз війна з росіянами іде на островах поблизу Кринок.

Видання поспілкувалося з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей.

Більшість з них каже, що оборона Кринок було з самого початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом.

Читайте: У Єдиному реєстрі зниклих безвісти у розшуку перебувають 42 тис. осіб, - МВС

"Особливо важко було туди заходити в жовтні на зиму", - розповів один зі співрозмовників "Слідство.Інфо".

Дехто з учасників висадки на Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм було можливо, але коли село стерли вщент, і не залишилось навіть руїн, то десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох "дорогою в один кінець", хоч "Слідству.Інфо" вдалось відшукати людей, які в Кринках були тричі.

За даними правоохоронців, 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти у Кринках у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою - 262 захисників за цей період.

Також читайте: 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України, - Лубінець

Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Водночас у Морській піхоті ЗСУ заявили, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.

Автор: 

військовослужбовці (4831) зниклий безвісти (214) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+59
ШОК !

здогадувався що наших полягло там багато, але ТИСЯЧА Воїнів....
то занадто !

Кринки мали сенс при наступі на південь влітку-восени 2023 р., але потім це вже був НЕ плацдарм......

Честь і Слава Воїнам, які виконали свій обов'язок перед Україною.

За надмірні втрати в Кринках мають відповідати: ЗЄленський (верховний головнокомандувач), Сирський (головнокомандувач), Содоль (командувач напрямком і морською піхотою) та решта командирів, які посилали Солдатів на безглузду смерть з кінця осені 2023 року
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18.07.2024 00:41 Відповісти
+53
Кринки це Маріуполь-2 - безглузда фанфаронна оборона чогось із зазлегідь визначеною поразкою.

так НЕ воюють, панове Генерали і ваша височність Найвеличніший !
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18.07.2024 00:47 Відповісти
+47
Я ще можу зрозуміти, чутки, що операція в Кринках була відволікаючим маневром для десантної операції через Дніпро, хай би наскільки важкою та малоймовірною та не була. Але зараз ми маємо результат, за який хочеться запитати - воно було того варте? І хто відповість за загибель воїнів?
І це питання як до Сирського, так і до Залужного. Ну і до Потужного звісно.
Тримати там людей до останнього, і навіть більше, і одночасно читати про "відступили на більш вигідні позиції" відносно інших місцин....
P.S. В Кринках загинув мій колега. Єдине, що хоч тіло евакуювали, і не потрапив в список зниклих безвісті. Але чи це було варте того?
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18.07.2024 00:41 Відповісти
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Та більшості буде пох... головне щоб їх не призвали та можна героїчно репостити патріотичні гасла про наступ на Москву та що все ІПСО навколо...

Хто хоче думати головою той і зараз бачить реальні втрати по прапорам на цвинтарях та постах в соцмережах пошуку зниклих безвісті
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18.07.2024 08:34 Відповісти
І вони будуть найбільше ще нити в соцмережах чому ми рашу не розвалили, хоча самі в час війни ховаються за бронями та білими білетами або взагалі втікли закордоном і звідти показують свій "героїзм"
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18.07.2024 08:38 Відповісти
Ето все отсутствие F-16 и ПВО. Рашисты просто утюжили Крынки КАБами. Как и все остальные наши позиции. Если завтра не будет F-16 то послезавтра они уже нахер не нужны будут
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18.07.2024 08:04 Відповісти
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18.07.2024 09:53 Відповісти
А мы ставим? Я только и слышу от наших властей, мирный план, переговоры, самит мира. Где здесь хоть слово про победу? Представьте себе где то на другом континенте какая то Уганда или Сирия постоянно говорит про мир и переговоры и что хочет мира. И Ну хочешь мира так мы тебе поможем чем сможем, посадим тебя за стол переговоров. Поетому может нам самим нужно для начала говорить про победу и только про победу а не про мир с рашкой и не проводить опросы на какие границы и компромисы мы согласны.
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18.07.2024 10:02 Відповісти
Нужно формировать бригады именно с таких мотивированных людей как вы, снять возрастной ценз. А то у нас много охочих повоевать чужими руками. Если вы с окопа пишете, тогда это замечание не к вам
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18.07.2024 10:41 Відповісти
А вы видимо ждун. Мечтаете вступить в ряды росийской армии. А потом с половинкой кирпича бежать на танки НАТО на Берлин и Ламанш. Потому что другого быть не может.
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18.07.2024 10:57 Відповісти
А тебя, значит, и рашисты тоже оставят строчить гневные опусы в интернетах?
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18.07.2024 21:13 Відповісти
Ще треба згадати що ці зниклі військові то в більшості свої елітна морська піхота або добровольці з великим бойовим досвідом... яких можна було використати в зовсім інший спосіб чим сидіти і чекали наступного прильоту
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18.07.2024 08:30 Відповісти
Повна згода, їх тренували і екіпірували найкраще, читав статтю як розповідали що це недорозуміння генСол, французкими броневиками приказував атакувати, а вони під арт обстрім детонують, висновок а бо це кончений довбойо..б або кацапська агентура( а чого агентура, так він хлопці кажуть україномовних бендерівцями називав, бо сам з Чугуєва родом як пишуть а там всі україномовні до 2014 були бендерами
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18.07.2024 17:45 Відповісти
Бидло ж повірило в 3 серії пропагандонії "Слуга народу", повірить і цій. Бо ж в тирнеті прописано.
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18.07.2024 08:53 Відповісти
ну що ж змістовна відповідь)
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18.07.2024 10:48 Відповісти
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18.07.2024 13:13 Відповісти
Бидло іншої не заслуговує.
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18.07.2024 13:25 Відповісти
ахаха))) якщо чесно тупий наїзд у вашому виконанні)))...
Хотя, якого креативу від вас можна чекати? Всього поганого)!!!
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18.07.2024 13:30 Відповісти
Тільки чогось потерли твій комент а не його. Зелепупику
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18.07.2024 16:52 Відповісти
Ще один ура-патріот пенсійного віку).... Де вас стільки наплодилось? Ви там коментар який вас ображає, що усі скопом позначаєте як спам?)
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18.07.2024 16:58 Відповісти
Хотя маю підозри чого видалили.... Тому наврядчи ви тому причина) все винні цифри....
А якщо врахувати що: "Під час війни правда настільки дорогоцінний скарб, що його повинен охороняти цілий легіон брехні!!!"....(**_)... То все стає на свої місця
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18.07.2024 17:03 Відповісти
І просте запитання до Верховного Головнокомандувача, навіщо нам були ті Кринки? Як плцдрм, то для чого? Для піару по марафону і за кордоном? Пройшло, але ціною величезних і непотрібних втрат чужих для Херпіду життів.Хто буде нести відповідальність? Бо крім людських втрат, там знищено багато військового озброєння, аа головне імідж. Поки військом буде командувати Янелох Херпідович, доти і будуть такі втрати, але ці втрати марафон буде подавати як нашу перемогу і зебарани будуть радіти і ще дужче цокотіки своїми копитцями, коли будуть бігти включити улюблений марафон та насолоджуватися нашими віртульними, брехливими перемогами, бо ворог кожного дня просувається і просувається по Донецькій і Луганській облстях, вибивє ракетами і дронами критичну інфрастуктуру.
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18.07.2024 09:33 Відповісти
Тому і люди закінчуються що операції ведуться за принципом політичної доцільності. Будуть так і далі вестись закінчаться всі
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18.07.2024 09:52 Відповісти
Ну так то ж не їхня кров. Он лисий з кварталу не воює, бо боїться снайперів (а шо, так можна було?).
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18.07.2024 11:19 Відповісти
Так. І за таким розкладом наступними будуть 18тирічні хлопці, потім жінки. Далі можна пенсів відправити. "Вперед до перемоги"
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19.07.2024 00:16 Відповісти
На мою думку брехні з усіх сторін дуже багато. Правди ніхто не пише. Ну а кацапськиї блтів,наших малоросів-гнид,хоть відбавляй. І це тому,що правлять нами шулери, томади і квартальникі.
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18.07.2024 10:21 Відповісти
Як звільняти територї потрібно повчитись в афганського талібану. Дві наддержави їх намагались окупувати(СССР і США). Без атакамсів і абрамсів. Вони діждались зміни правлячих эліт (Горбачов і Байден). Заморозка по лінії і чекати поки путін сдохне образно кажучи на мою думку самий прийнятний варіант.
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18.07.2024 10:24 Відповісти
хом'ячкам не зайде, їм на дивані уж дуже потрібен Луганськ і Донецьк вже в 2024
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18.07.2024 10:26 Відповісти
Ні безумовно, війна в першу чергу бізнес.
П.С - щось мені підказує, що саме Україна виступає у ролі жертовного ягняти ще з 2014 року. Але Порошенко як не крути хитрий жук, і петляв як міг, хто ж знав що у 2019 році народ захоче веселого хлопаку з простими рішеннями
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18.07.2024 12:13 Відповісти
доречі, думаю стамбульський договір таки скоріше був і є підписаний, просто на той час його підписання не прийняв би народ. Тож справа таки торкається хом'ячків....
Та й все впирається в 2025 рік, ви не замітили?
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18.07.2024 12:22 Відповісти
Дебілам забули пояснити що робили совки з Афганом всі 10 років. І що ніхто із наступників уйла нікуди добровільне не піде.
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18.07.2024 13:58 Відповісти
є одна цікава річ яку звісно усі опускають згадуючи злочини совка)....
Але бачу так зручніше (
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18.07.2024 14:32 Відповісти
Ну то так, только путька сдохнет лет через 20. К тому времени, если ничего не делать, война будет на Карпатских перевалах идти
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18.07.2024 14:33 Відповісти


Як звільняти територї потрібно повчитись в афганського талібану. Дві наддержави їх намагались окупувати(СССР і США). Без атакамсів і абрамсів. Вони діждались зміни правлячих эліт (Горбачов і Байден). Заморозка по лінії і чекати поки путін сдохне образно кажучи на мою думку самий прийнятний варіант.



Ви афганцям тількі таку маячню не кажіть. "Діждалися ..." Скільки афганців загинуло, допоки талібан чекав ??
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18.07.2024 20:00 Відповісти
Гадаю, що проходити підготовку до військових дій мусять саме генерали.ця радянщина, капелюхозакидство закінчаться погано
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18.07.2024 11:07 Відповісти
Генерали мусять проходити на пенсію а не підготовку. Перефразовуя відомий вислів - можна вивести генерала із совка, але совок із генерала - ніколи.
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18.07.2024 13:53 Відповісти
Які військово-стратегічні рішення може прийняти ухилянт, що не служив в армії ні дня, не вивчав військову стратегію, не тримав в руках автомат?
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18.07.2024 11:36 Відповісти
Це треба залужного з сирським питати з якого дива криворізький нікчемний нарком став для них найвидатнішим полководцем за всю історію України, що вони готові за його вказівкою поставити кожного українця під приціл московських гармат. Хоча насправді не його вказівкою, якщо ширма нарком-Z лише прикриття.
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18.07.2024 15:41 Відповісти
Це вже потужно, чи ще буде?
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18.07.2024 12:05 Відповісти
Прочитал,что в Крынках пропало 788 бойцов. Я имею 75,сам я украинец,но служил и жил в Прибалтике . Под Лашкаргах я потерял 6 бойцов из своей роты, именно в этод день,помню всех поимённо. Украина, ты сдурела так много терять.
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18.07.2024 13:20 Відповісти
Среди них родственников и бизнес-партнеров Зеленского нет. Так что не жалко.
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18.07.2024 20:18 Відповісти
Ради какой стратегической цели это? Кто ответит на этих погибших?
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18.07.2024 13:42 Відповісти
788 проти 262. Нормальне таке співвідношення. І на пресухі през може сміливо казати що потєрь нєт убитих у нас всього 30тис, і економія на виплатах рідним нєфігова получається.
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18.07.2024 13:49 Відповісти
Потужно же. Патерь нет, границы не закрыты. Все по плану. Ничего не напоминает?
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18.07.2024 14:01 Відповісти
Ну да, зачем бабки выплачивать. А вы ловко это придумали. Твари
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18.07.2024 13:58 Відповісти
Хом'яки перезбудились.

Дебілам не можна казати про втрати особливо якщо нема територіальних здобутків - бо в нас кожен дивиться діпстей і вже бачить себе охєрєнним стратегом
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18.07.2024 13:59 Відповісти
Тут вопрос не о дипстейт и школотронах в его чате. А о манипулировании информацией и экономии на выплатах семьям погибших.
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18.07.2024 14:03 Відповісти
так для цього треба приймати закон про те щоб можна було визнавати загиблим без судмедекспертизи.
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18.07.2024 16:13 Відповісти
цікаво, яка стратегічна необхіднісь була в утримання Кринок

покласти 800 воїнів, а потім волати "у нас некомплект 14 бригад"
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18.07.2024 14:55 Відповісти
Для когось це найкращий плацдарм для знищення особового складу ЗСУ замість, контролюючи два береги, навести понтонні переправи і атакувати ворога з найбільш вигідної для себе позиції і ущент провальної для ворога після знищення керченського мосту і побудованої залізниці щоб повністю обрізати йому постачання.
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18.07.2024 15:49 Відповісти
Це що, олівець, що він зник. І ви такими новинами і штрафами хочете загнати ще більше народу. ***....ни!
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18.07.2024 15:54 Відповісти
Еміне Джапарова забезпечивши виїзд свого Боголюбова з України і його прийом в Австрії написала заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ. Ось так призначенці Зеленського служать Україні .
" Мы не должны вести переговоры ни с кем и ни через кого, кроме Зеленского" (рос.) помічник президента РФ Патрушев, засідання Держради РФ. Росії критично важливо, щоб Зеленський і його режим якомога довше залишався при владі в Україні. Тільки з таким корумпованим, слабким, антинародним режимом у Росії є шанс на перемогу.


Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44421

Голосування проводилось без обговорення. "ЗА" - 231. На момент голосування в залі знаходилось 90 народних депутатів.

а ви тут про якихось захисників проопавших ткрбуєтеся. Бабло пливе, аж гай горить
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18.07.2024 17:04 Відповісти
І пливе воно до банків ху....ла.
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18.07.2024 17:25 Відповісти
Цікаво, яка курва накреслила отам місце, як плацдарм для подальшого успішного форсування Дніпра значними, ударними силами ЗСУ. Ще рік тому назад, бачучи якими засобами йде постачання і переприва військ, зброї, арти, б/к - там у прошлому році переправа одного бтра - на цензорі видавали як успішну військову операцію - ну звісно з слів якогось поца - а це була звичайна афера, нічого не розуміючих козацьких генералів ЗСУ. А по марофону - рюськіє тупі( як і рюські фільми про німців у Другу Світову). Життя військових для зеленского нічого не варте - чим більше їх загине, тим довше він та йього посіпаки будуть розкрадати з помічі всього світу - бо своє вже давно конвертоване у діаманти та виведене до російських банків - там же ху...ло чекає свій відсоток з смертей українців.
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18.07.2024 17:24 Відповісти
Справа у тому що не усі воїни однакові. Є еліта десанту. Кринки ідеальне місце для знищення елітних українських підрозділів, тіла ніколи не будуть повернуті, ніяких доказів не буде зібрано,

Просто зникли безвісті 1000 натренованих воїнів спецназу які могли кожен замінити 5-10 бусикізованих мобілізованих початківців. Яка гарна ідея, але нажаль її придумали не наші друзі.
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18.07.2024 17:36 Відповісти
Соціологи кажуть - залишити Кринки це удар по зерейтингу, тому треба "продолжать" ...

Харон був перевізником, який перевозив через ріку на резиновій лодці в царство мертвих,
Пасажири човна повинні були заплатити Харону монету, яку традиційно клали в рот або на очі під час поховання заживо. наймати ще більше ботів, щоб опустити усіх навколо, якщо не можна вже підняти зерейтинг..
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18.07.2024 17:46 Відповісти
І скільки таких Кринків у нас ?
Зелені вбили дофіга народу. Наразі вони безсовісно крадуть. Крадуть і вбивають далі.
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18.07.2024 19:18 Відповісти
Вони не зникли. Їх знищила російська армія. Питання для чого в Кринки відправлялися військові? На катерах знищувалися один за другим. Відповідальності ніякі , а знаяить продовжуємо далі.

Влада відправляючи на вірну смерть військових в Кринках говорить , що військові зникли. Це дуже підло таке говорити.
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18.07.2024 19:50 Відповісти
Так це не влада повідомляє, це "Слідство. Інфо"
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18.07.2024 20:05 Відповісти
Яка ганьба
Значить москалі правду казали, ми їх топимо, а вони пруть і пруть
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18.07.2024 20:01 Відповісти
Мабуть же ж це було найкраще, найвиваженіше рішення захопити плацдарм і утримувати його такою ціною. Колись наші славні козаки воювали хитрістю й розумом. Зараз, схоже ми, воюємо так само, як наш ворог з тією тільки різницею, що ми в обороні й наші втрати менші. Але ж головне, що тепер справжній генштаб знаходиться в ОП і ніякий там залужний не може не виконати вказівку від стратегів з Банкової, як могло бути раніше. З таким відношенням до солдата довго не провоюємо.
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18.07.2024 22:00 Відповісти
Шок!! Просто в голову не влазит! Тут с написанием текста ошибок точно нет?Про такое уже бы шумели везде,особенно в военных журналах
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19.07.2024 06:46 Відповісти
1000 чоловiк за рік це не багато. На інших напрямках втрати більші. Якщо б ми не вели свою наступальну операцію, то це робили би кацапи, і втрати були такими ж.
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19.07.2024 08:06 Відповісти
Головне це Люди-цвiт нацii та нашi Героi!
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19.11.2024 08:46 Відповісти
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