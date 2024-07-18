На Харківщині ворог продовжив штурми біля Глибокого та Вовчанська. Найбільше ворожих атак на Торецькому напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення на 11 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетного удару однією ракетою, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця, Синьківка Харківської області; Терни, Лиман, Макіївка, Спірне, Часів Яр, Добропілля, Північне, Торецьк, Олександропіль, Уманське, Покровськ, Желанне, Прогрес, Архангельське, Катеринівка, Урожайне та Водяне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове, Рівнопіль, Кам’янське і П’ятихатки на Запоріжжі.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двох ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще два важливих об’єкти противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобілі та сім одиниць спеціальної техніки.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

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На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили десять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

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На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

Ситуація на півдні

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали.

Обстановка на півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України.

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