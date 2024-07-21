Війська РФ концентрували зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса на Покровському напрямку, - Генштаб

Минулої доби, 20 липня 2024 року, ворожа активність зросла майже по всьому фронту - зафіксовано 172 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні (15 ракет), 66 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 87 КАБ) та 715 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4574 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 128 з них - із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Козача Лопань, Борщова, Слобожанське, Липці, Колісниківка, Глибоке, Піщане, Лиман, Сергіївка, Нескучне Харківської області; Ямпіль, Діброва, Північне, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Тимофіївка, Урожайне, Вугледар, Єлизаветівка, Вовче, Желанне, Роздільне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове і Кам’янське на Запоріжжі.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, артилерійську систему, радіолокаційну станцію та дев’ять районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

Генштаб нагадує, що загальні втрати російських загарбників минулої доби становили 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили дев’ять танків, 46 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники докладали в районах Берестового та Стельмахівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів в неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

"На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

Генштаб інформує, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

"На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ", - додають у Генштабі.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Водночас, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

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