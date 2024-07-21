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На півдні за добу знищено 99 окупантів, 45 одиниць озброєння й військової техніки та 3 вогневі позиції

Сили оборони півдня знищують ворога

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 особи. Також ворог втратив 45 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 2 бойові броньовані машини
  •  5 гармат
  • 2 міномети
  • 26 одиниць автомобільної техніки
  • 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня
  • 1 комплекс РЕБ
  • 4 човни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами: На Півдні відбито 7 російських штурмів

Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 1 пункт управління БпЛА, 3 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 710 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17143) знищення (7114) Сили оборони півдня (320)


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