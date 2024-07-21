На півдні за добу знищено 99 окупантів, 45 одиниць озброєння й військової техніки та 3 вогневі позиції
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 особи. Також ворог втратив 45 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 2 бойові броньовані машини
- 5 гармат
- 2 міномети
- 26 одиниць автомобільної техніки
- 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня
- 1 комплекс РЕБ
- 4 човни
Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 1 пункт управління БпЛА, 3 вогневі позиції.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 710 російських загарбників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль