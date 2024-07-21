На півдні за добу знищено 99 окупантів, 45 одиниць озброєння й військової техніки та 3 вогневі позиції

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 99 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 особи. Також ворог втратив 45 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

2 бойові броньовані машини

5 гармат

2 міномети

26 одиниць автомобільної техніки

5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня

1 комплекс РЕБ

4 човни

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Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 1 пункт управління БпЛА, 3 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 710 російських загарбників.