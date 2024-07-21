Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві

За фактом руйнування будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенєвська) - садиби Зеленських - розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенєвська) розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

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Будівля перебувала під арештом

"Зазначимо, що на будівлю по вул. Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", - повідомили в ОГП.

Прокурори клопотали про накладення арешту оскільки, згідно Генерального плану м. Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

Попри це, протягом тривалого часу там проводились будівельні роботи, а саме - капітальне будівництво, під час якого можливе умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Будівельні роботи проводились без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

Руйнування садиби Зеленських

Однак 19 липня 2024 року, попри накладений арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

На даний час встановлене місце розміщення техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. На території, де вона перебувала, провели невідкладний обшук, в ході якого техніку вилучили. До суду подано клопотання про її арешт.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції м.Києва.

"Ще раз наголошуємо, що будівля по вул. Кониського 22, перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним", - додали в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.