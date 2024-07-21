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Новини
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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві

У Києві знесли історичну садибу Зеленських

За фактом руйнування будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенєвська) - садиби Зеленських - розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенєвська) розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва знесли історичну садибу Зеленських: поліція з’ясовує обставини. ФОТОрепортаж

Будівля перебувала під арештом

"Зазначимо, що на будівлю по вул. Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", - повідомили в ОГП.

Прокурори клопотали про накладення арешту оскільки, згідно Генерального плану м. Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

Попри це, протягом тривалого часу там проводились будівельні роботи, а саме - капітальне будівництво, під час якого можливе умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Будівельні роботи проводились без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

Руйнування садиби Зеленських

Однак 19 липня 2024 року, попри накладений арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

На даний час встановлене місце розміщення техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. На території, де вона перебувала, провели невідкладний обшук, в ході якого техніку вилучили. До суду подано клопотання про її арешт.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції м.Києва.

"Ще раз наголошуємо, що будівля по вул. Кониського 22, перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним", - додали в Офісі Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт визнав садибу Барбана в Києві пам’яткою культури

Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: 

історія (1071) Київ (19400) знесення (103) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+16
І що, тепер Зеленським ніде жити?
Хай чешуть на Крим, там ще є одна садиба.
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21.07.2024 11:07
+11
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21.07.2024 11:14
+10
Невизначені особи сиділи за важелями екскаваторів. За п'ять хвилин все зруйнували,
загрузились на лафет і втекли. Що за маячня?
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21.07.2024 11:05
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Невизначені особи сиділи за важелями екскаваторів. За п'ять хвилин все зруйнували,
загрузились на лафет і втекли. Що за маячня?
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21.07.2024 11:05 Відповісти
Така ж сама, що у центрКиєва НІКОЛИ не заїзджає міліція на бобіках. Зносили, разом із вигрузкою, кускаватора, підготовчими роботами, руйнуванням ізворотнєю погрузкою не менше робочого дня.
І увсесь цей час Головний Київський Міліціонер нічого не чув
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21.07.2024 11:32 Відповісти
той будинок фіг знає скільки років вже напівзруйнований стояв - тому спочатку ніхто і не звернув уваги
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21.07.2024 11:55 Відповісти
І на гуркіт техніки теж?
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21.07.2024 12:11 Відповісти
то ж не шахед, щоб на всяку фігню увагу звертати
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21.07.2024 12:43 Відповісти
"...невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок. .."Джерело:

Ймовірно, вони думали, що в садибі Зеленських ваЗЕлін живе...
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21.07.2024 11:05 Відповісти
І що, тепер Зеленським ніде жити?
Хай чешуть на Крим, там ще є одна садиба.
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21.07.2024 11:07 Відповісти
У понеділок, 30 жовтня 2023 року, раніше націоналізовану квартиру президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени продали на відкритому аукціоні.

Нові власники заплатили за об'єкт в кримському місті Ялта 44,3 мільйона рублів - більш ніж на 20 мільйонів більше стартової ціни.
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21.07.2024 11:13 Відповісти
Щаз оголосимо всенародний збір на допомогу безхатьку Зеленьському.
А апартаменти в Лондоні і віллу на Італо- російському курорті , що належать Зеленьському, росіяни також кофіскували
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21.07.2024 11:40 Відповісти
Ой, божечки! А почитати щось, окрім дошки об'яв?
То ж не ті Зеленські!!!

"Будинок Зеленських

вулиця Олександра Кониського 22

Інформація про будівлю

Процес присвоєння охоронного статусу будівлі відбувається дуже повільно. Забудовник не полишає планів демонтажу об'єкта.

Роки побудови 1890-ті

Термін занепаду 3

Архітектурний стиль неоренесанс, історизм

Тип вланості будівлі приватна

Площа будівлі 340 м2

Зведений наприкінці ХІХ століття будинок зберіг більшу частину автентичного першого поверху з вхідною групою. Фасад оздоблений декором, модельованим у цеглі: пілястрами, лопатками, сандриками, сухариками.

У будівлі, зокрема, проживав літературознавець, освітній діяч кін. ХІХ - поч. ХХ ст., Василь Малінін. З 1912 р. власником садиби став почесний спадковий громадянин Євменій Микитович Зеленський".
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21.07.2024 11:54 Відповісти
То стьоб був
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21.07.2024 12:12 Відповісти
Так він і був родичем Невтікача ...
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21.07.2024 12:32 Відповісти
Ага! По Адаму та Єві!..
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21.07.2024 12:37 Відповісти
Нікого не цікавить,що там в Львові робиться зі спорудами,чи в іншому місті.При чому,найбільше це все цікавить не киян.
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21.07.2024 11:10 Відповісти
зе! конче необхідно прибрати Кличка й загарбати бюджет Києва. А там, як карта ляже - або все на офшори й втече, або все на офшори - й буде знущатись над українцями далі..

Ну і Кличко, як і Порох псують йому життя, як можуть))
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21.07.2024 11:27 Відповісти
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21.07.2024 11:14 Відповісти
ЗЕленые ***** на митинге, сами разрушали, теперь возмущаются. Со времен Донецкого Зека "громади" не имеют никакого отношения на выдачу разрешений на строительство - все в руках стоящих у власти, т.е. ЗЕленых ******.
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21.07.2024 13:07 Відповісти
... буде будувати нове,ще краще.
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21.07.2024 11:21 Відповісти
Брешеш!!
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21.07.2024 12:34 Відповісти
Порохоботи переплутали садиби😁
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21.07.2024 11:28 Відповісти
Главное, что тебе не снесли ***** - ЗЕленая ГНИДА.
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21.07.2024 13:09 Відповісти
Як це захисники старини прошляпили? - це ж такии ****
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21.07.2024 11:33 Відповісти
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21.07.2024 11:38 Відповісти
Невстановленим особам закон не писаний? А мер і правоохоронні органи в місті є?
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21.07.2024 11:39 Відповісти
Ви статтю не читали??
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21.07.2024 12:13 Відповісти
Так він і встановленим неписаний
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21.07.2024 12:15 Відповісти
Прокуратура розпочала... І що з того? Свавілля забудовників буде продовжуватися поки за це не почнеться люте покарання з дуже малою ймовірністю його уникнути. Чому б, наприклад, не мобілізовувати всіх причетних (від замовників та керівників будівельних компаній до останнього виконавця) в штурмові штрафні бригади на фронт з принципом: перший свій автомат маєш сам здобути в бою, а поки що підеш в атаку з тесаком (як непальські гурки в британській армії часів 2-ї світової).
І взагалі, до закінчення війни мають бути дозволені лише 2 типи будівельних робіт: відновлення зруйнованого в наслідок б/д та будівництво фортифікаційних споруд. У воюючій Україні хіба є зайві гроші для всіляких елітних "таунів" та ТРК?
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21.07.2024 11:44 Відповісти
"Прокуратура розпочала..."
А будинку - красивого та історичного - вже немає. І що, реставрують з нуля (як багато міст у Європі після Другої мирової), чи таки розчистять площу та віддадуть під черговий супермаркет?
Та прокуратура може тільки махати кулаками після бійки. Як завжди.
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21.07.2024 11:59 Відповісти
Реставрація, навіть не з нуля дорожча, ніж снесення та відбудови нової хріноетажки.
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21.07.2024 12:15 Відповісти
Саме тому і треба примусити відновити, і з автентичних матеріалів! А не ******* ''репліку, а-ля старовина''.
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21.07.2024 12:33 Відповісти
Чиїм коштом?
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21.07.2024 12:34 Відповісти
"ЗНЕСЛИ САДИБУ ..."

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21.07.2024 12:01 Відповісти
«Прокуратура розпочала…» звучить грізно.
А толку так само, як від «будім фсєх бамбіть»…
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21.07.2024 12:17 Відповісти
зачем сносить, когда можно было отдать многодетным семьям,которые усыновили удочерили много детей
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21.07.2024 12:28 Відповісти
Ви як з іншого виміру.
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21.07.2024 12:30 Відповісти
влада кличка,це внутрішня окупація!
За час її керування ,Київ втратив історичних пам'яток більше ніж за всіх зовнішніх окупантів..
На черзі забудова Китаїва,Грлосієва,Подолу ...депутатська мерзота з ЄС,удару,голосу++++уже проголосували(
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21.07.2024 12:30 Відповісти
Не п@зди. Ще скажи - Салій, Косаківський, Омеля, Льоня-космос - кращі були
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21.07.2024 12:33 Відповісти
Я Киянин
Я знаю
Тому піди провітри свою п@изду....кличком від неї смердить
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21.07.2024 12:36 Відповісти
Если ты ******* "киянин", то должен знать, что ни Клычко ни какой другой мер не имеют никакого отношения к выдаче разрешений на строительство - все в руках центральной власти, т.е. ЗЕленых ******.
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21.07.2024 13:11 Відповісти
Не 3,@4зди!
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21.07.2024 13:21 Відповісти
О, еще одна ЗЕленая ГНИДА выползла. То же наверное "киянин" из КРИВОГА РАГУ.
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21.07.2024 16:05 Відповісти
Ні, він, Лідор, нічого не вкраде. І не крав. Це бабуся у Кривому Рогу залишила скарб під фундаментом сінагоги. І мільярди йому теж не занесли з коштів МВФ. ВсЬо, бабця нажила на свинофермі.
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21.07.2024 12:37 Відповісти
Вся стратегия шмуклеров - наворовать и улететь в Оман
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21.07.2024 12:40 Відповісти
Ця фігня буде продовжуватись поки Кличка не посадять років на 10 з повною конфіскацією.
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21.07.2024 13:20 Відповісти
там дєдушка Сєня жив, а у Кривий Ріг на роботу їздив?
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21.07.2024 14:05 Відповісти
 
 