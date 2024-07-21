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Новини Війна
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Окупанти перемістили додаткові штурмові групи у район Глибокого, - ОТУ "Харків"

Армія рф стягує додаткові сили на Харківщину

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Також ворог використовує БпЛА для дистанційного мінування місцевості.

За даними ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Муром, що на території РФ, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

Читайте: Армія РФ перегруповується та готується до нових штурмів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

"В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій. Також підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії ЗС РФ виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби в операційній зоні ОТУ "Харків" відбулося 7 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, завдав 4 ракетні удари та 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій Сил оборони України.

Також інформується, що від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.

Також дивіться: Окупанти за два місяці ущент зруйнували Вовчанськ. ВIДЕО

Окрім того, наголошується, що російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Автор: 

армія рф (17143) Харківщина (6054) Вовчанськ (411)


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Це масовка для рімейку "Глибока горлянка 2"
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21.07.2024 12:25 Відповісти
... мочіть кацапів.
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21.07.2024 12:26 Відповісти
Виишло шо забігаилівка "За обі щоки" - це закусочна а не бордель - стидно - догола розділась - а мені пельмені принесли
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21.07.2024 12:33 Відповісти
Скільки вже скарг як кацапи підловлюють наших на ротаціях,а про їх ротації з нашого боку самі розповіді.
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21.07.2024 12:41 Відповісти
тю, а как же угледар и стандартный разйоб 155 от 72?) и так и так эту лузерскую 155 надо будет 10 раз переуклемпентовывать
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21.07.2024 12:46 Відповісти
Звідки вони бкруть стільки найманців, якщо наша влада малює більше тисячі їх загиблих?
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21.07.2024 14:11 Відповісти
 
 