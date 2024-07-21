Окупанти перемістили додаткові штурмові групи у район Глибокого, - ОТУ "Харків"

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Також ворог використовує БпЛА для дистанційного мінування місцевості.

За даними ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Муром, що на території РФ, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

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"В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій. Також підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії ЗС РФ виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби в операційній зоні ОТУ "Харків" відбулося 7 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, завдав 4 ракетні удари та 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій Сил оборони України.

Також інформується, що від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.

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Окрім того, наголошується, що російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.