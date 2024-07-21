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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За тиждень ліквідовано 7620 окупантів та знищено 1391 одиницю озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки РФ

Упродовж тижня із 14 по 21 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 7620 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 60 танків;
  • 152 бойові броньовані машини;
  • 324 артилерійські системи;
  • 2 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 498 одиниць автотехніки;
  • 50 одиниць спецтехніки.

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Втрати армії РФ за тиждень

Окрім цього, українські захисники знищили ворожий літак, 4 ракети та 294 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 566 710 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) знищення (7114) Павлюк Олександр (216)


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А скільки полягло наших вкупі зі зданими територіями?
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21.07.2024 12:31 Відповісти
ВсЬо, всЬо за допомогою підтримки Лідора й його папірців з саміту Миру.
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21.07.2024 12:59 Відповісти
І доки ще зермачня буде здавати село за селом, до Києва ? до Львова?
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21.07.2024 13:21 Відповісти
Люди ви вірите в ці цифри? В мене вже давно сумніви. Краще нехай напишуть скільки вже сел здали і кілометраж.
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21.07.2024 14:09 Відповісти
 
 