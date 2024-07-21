За тиждень ліквідовано 7620 окупантів та знищено 1391 одиницю озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня із 14 по 21 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 7620 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 60 танків;
- 152 бойові броньовані машини;
- 324 артилерійські системи;
- 2 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 498 одиниць автотехніки;
- 50 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили ворожий літак, 4 ракети та 294 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 566 710 російських загарбників.
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Алекс Скела
показати весь коментар21.07.2024 12:31 Відповісти Мені подобається 0
gr1959
показати весь коментар21.07.2024 12:59 Відповісти Мені подобається 0
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Міла Шаталова
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Геннадій Нанкевич #583653
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