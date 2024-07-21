РФ щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб. Нам потрібні засоби для знищення російської авіації, - Зеленський
Щомісяця Росія скидає близько 3 500 авіаційних бомб на цивільне населення України. Саме тому Силам оборони необхідно знищувати російські бомбардувальники на місцях їх базування.
Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни застосовують 3 500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто у світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО", - сказав очільник держави.
Зеленський зазначив, що Україні потрібні засоби для знищення російської авіації на військових аеродромах.
"Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками", - сказав український лідер.
Крім вищезгаданих засобів, Україна також потребує рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії, зокрема від Великої Британії.
"Ми потребуємо дуже великої підтримки з боку прем'єр-міністра (Великої Британії, - ред.). Ми потребуємо цього рішення про застосування далекобійної зброї. Воно нам дуже потрібне. Це про справедливі відповіді (відповідь України на обстріли РФ, - ред.), - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
"Я не тисну на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит, оцей (дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ, - ред.), - зазначив очільник Української держави.
Зеленський додав, що розраховує на лідерство Великої Британії у цьому питанні, позитивне рішення щодо якого підштовхне й інші країни.
Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський відвідав Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.
Наступного дня, 19 липня, міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в присутності Президента Володимира Зеленського підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Рамкова угода, зокрема, передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.
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Трампорнедомірок -нарцис шоумен-недонавчений! Зрозуміло, що Пінчук та Ахмєтов не ПРосто так вкладали в Трампа у минулій компанії!!! Вони не дурніші за Трампа викидати гроші на вітер - ось ти ПРЕЗІК тому підтвердження!
Ой, нас бамбят, памагіте. А ти дебіл с самого початку не знав, скільки у Рашки літаків я чим їх збивати. ПВО потрібно було зміцнювати і модифікувати з перших хвилин втрогнення, якщо просрав попередні три роки. А зараз - радвігай ягодіци і волай про допомогу!
Бо "клятий Порох" їх в твоїх друзів-рашиків купив за кеш для зміцненя ППО?!
Так рашисти над півднем України після цього літали як в себе на рязанщині.
до знову тремтячого перед Трампом недомірка з компроматом від Кремля?
https://www.youtube.com/watch?v=hp6swLOAeM4&t=1273s
Не дійде, тому він і не говорить цього... В нього навіть нема плану перемоги над лаптєстаном... "Формула миру" є (втім, він навіть погоджується на її кастрацію) а от "формули перемоги" - НЕМА. Не доганяє...
Бо про це Порох домовився,і гроші не вкрдеш?!