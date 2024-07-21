РФ щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб. Нам потрібні засоби для знищення російської авіації, - Зеленський

Щомісяця Росія скидає близько 3 500 авіаційних бомб на цивільне населення України. Саме тому Силам оборони необхідно знищувати російські бомбардувальники на місцях їх базування.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни застосовують 3 500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто у світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні засоби для знищення російської авіації на військових аеродромах.

"Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками", - сказав український лідер.

Крім вищезгаданих засобів, Україна також потребує рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії, зокрема від Великої Британії.

"Ми потребуємо дуже великої підтримки з боку прем'єр-міністра (Великої Британії, - ред.). Ми потребуємо цього рішення про застосування далекобійної зброї. Воно нам дуже потрібне. Це про справедливі відповіді (відповідь України на обстріли РФ, - ред.), - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Я не тисну на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит, оцей (дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ, - ред.), - зазначив очільник Української держави.

Зеленський додав, що розраховує на лідерство Великої Британії у цьому питанні, позитивне рішення щодо якого підштовхне й інші країни.

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Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський відвідав Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Наступного дня, 19 липня, міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в присутності Президента Володимира Зеленського підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Рамкова угода, зокрема, передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.

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