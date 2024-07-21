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Новини Війна
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РФ щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб. Нам потрібні засоби для знищення російської авіації, - Зеленський

РФ щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб. Нам потрібні засоби для знищення російської авіації, - Зеленський

Щомісяця Росія скидає близько 3 500 авіаційних бомб на цивільне населення України. Саме тому Силам оборони необхідно знищувати російські бомбардувальники на місцях їх базування.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни застосовують 3 500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто у світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні засоби для знищення російської авіації на військових аеродромах.

"Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками", - сказав український лідер.

Крім вищезгаданих засобів, Україна також потребує рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії, зокрема від Великої Британії.

"Ми потребуємо дуже великої підтримки з боку прем'єр-міністра (Великої Британії, - ред.). Ми потребуємо цього рішення про застосування далекобійної зброї. Воно нам дуже потрібне. Це про справедливі відповіді (відповідь України на обстріли РФ, - ред.), - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Я не тисну на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит, оцей (дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ, - ред.), - зазначив очільник Української держави.

Зеленський додав, що розраховує на лідерство Великої Британії у цьому питанні, позитивне рішення щодо якого підштовхне й інші країни.

Читайте також: Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та необхідність надання Україні далекобійної зброї

Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський відвідав Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти. 

Наступного дня, 19 липня, міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в присутності Президента Володимира Зеленського підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Рамкова угода, зокрема, передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.

Читайте також: Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів: підписано угоду

Автор: 

бомба (232) Велика Британія (5534) Зеленський (23642) зброя (7430) росія (64846)


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Топ коментарі
+11
...що ж ти робив весь час до війни,заглядав в оч.. путіну... .
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21.07.2024 16:43
+8
А хіба асфальтом не збиваються? Хто б мін подумати?!)
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21.07.2024 17:05
+6
Вілічнейший із Усіх головоккомів...
Ой, нас бамбят, памагіте. А ти дебіл с самого початку не знав, скільки у Рашки літаків я чим їх збивати. ПВО потрібно було зміцнювати і модифікувати з перших хвилин втрогнення, якщо просрав попередні три роки. А зараз - радвігай ягодіци і волай про допомогу!
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21.07.2024 16:44
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Разколупай свій великобудівний бітум Бацьки, продай йому взад й роби ракети !

Трампорнедомірок -нарцис шоумен-недонавчений! Зрозуміло, що Пінчук та Ахмєтов не ПРосто так вкладали в Трампа у минулій компанії!!! Вони не дурніші за Трампа викидати гроші на вітер - ось ти ПРЕЗІК тому підтвердження!
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21.07.2024 16:40 Відповісти
...що ж ти робив весь час до війни,заглядав в оч.. путіну... .
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21.07.2024 16:43 Відповісти
Йому навіть турок казав :"Вова це був не глаз!"
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21.07.2024 19:54 Відповісти
Вілічнейший із Усіх головоккомів...
Ой, нас бамбят, памагіте. А ти дебіл с самого початку не знав, скільки у Рашки літаків я чим їх збивати. ПВО потрібно було зміцнювати і модифікувати з перших хвилин втрогнення, якщо просрав попередні три роки. А зараз - радвігай ягодіци і волай про допомогу!
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21.07.2024 16:44 Відповісти
І навіщо до кінця травня 2022 клістрони С300 "маринував" у ДБР,які зняли з систем ППО?
Бо "клятий Порох" їх в твоїх друзів-рашиків купив за кеш для зміцненя ППО?!
Так рашисти над півднем України після цього літали як в себе на рязанщині.
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21.07.2024 19:46 Відповісти
Можливо треба в першу чергу розраховувати на власні сили ,а не скиглити безперервно,за два роки вже можна було збудувати гектари підземних заводів ,аеродромів і всяких інших підземних потрібних речей.
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21.07.2024 16:45 Відповісти
РОЗРАХОВУВАТИ? Ви з цим до кого? до граюхєм? до "батьківщина - порно зірка"? javascript:void(0);до гей-гей козаки в лосинах? до преза з тз міністром ЗС сином дружбана-кореша батька розвідника РФ по Афгану? до вибивці в ЗСУ команди генералів найдосвідченішої на сьогодні армії світу?
до знову тремтячого перед Трампом недомірка з компроматом від Кремля?
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21.07.2024 16:59 Відповісти
🤯 Звонок Трампу это ошибка Зеленского и сигнал Путину // Рашкин у Узловой // Еженедельный Обзор
https://www.youtube.com/watch?v=hp6swLOAeM4&t=1273s
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21.07.2024 17:02 Відповісти
От тільки з "батьківщиною" ви трохи погарячкували. Не батьківщина йому Україна, хоч і народилося ЦЕ в Україні, і ніколи батьківщиною не була.
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21.07.2024 17:25 Відповісти
А ще нам потрібен верховний головнокомандувач.
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21.07.2024 18:07 Відповісти
До нього ніколи не дійде, що Україна сама, навіть з союзницькою зброєю ніколи не вбережеться від касапських атак українських цивільних, міст та сіл, не те що нашої військової, а й цивільної інфраструктури. І що для припинення таких обстрілів потрібно всім цивілізованим світом примусити касапів до капітуляції. І що це можна зробити лише способом вступу у війну як в наземних, так і повітряних і навіть морських операціях на сувереній території України наших союзників (якщо не всіх, то більшості) - мова передовсім за країни G7, більшості країн НАТО (зрозуміло, без мад'ярів, тощо - хоча і там влада може помінятись), більшості Євросоюзу (без т.зв. "нейтральних" штибу Австрії, тощо).

Не дійде, тому він і не говорить цього... В нього навіть нема плану перемоги над лаптєстаном... "Формула миру" є (втім, він навіть погоджується на її кастрацію) а от "формули перемоги" - НЕМА. Не доганяє...
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21.07.2024 16:53 Відповісти
Томагавки Байден не дасть доки не буде обраним вдруге.
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21.07.2024 16:56 Відповісти
А ще мангали для шашликів ...
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21.07.2024 17:02 Відповісти
А хіба асфальтом не збиваються? Хто б мін подумати?!)
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21.07.2024 17:05 Відповісти
А щоб ти подавився асфальтом і шашликами...
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21.07.2024 17:07 Відповісти
Асфальт,найпотужніша.універсальна зброя,на будь які випадки!!))
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21.07.2024 17:11 Відповісти
Чомусь арсенали з усілякими ************ бомбами не згоріли, на відміну від відомих нам арсеналів, парадокс. Замість того, ловили різних алкашів-наркоманів з вагнеру. До речі, і зараз не дуже чутно двіжухи на болотах.
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21.07.2024 17:26 Відповісти
Більш цікаво,чому гниди здавшиї південь України,розмінувавши Чонгар,досі на волі і непогано себе почувають !!))
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21.07.2024 17:41 Відповісти
це мабуть тому що петріоти тільки тебе захищають. якби одна установка раз на місяць виєжджала на фронт і мінусувала по 3-5 літаків то все було б інакше. але ж ти не відпустиш
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21.07.2024 19:51 Відповісти
То чому відмовився від спільної з турками розробки аналога ПРО петріота?!
Бо про це Порох домовився,і гроші не вкрдеш?!
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21.07.2024 19:51 Відповісти
Асфальтом спробуй!
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21.07.2024 20:41 Відповісти
Бери Вова, свою стратегічну зброю - асфальт. Ти ж три роки його накопичував, витративши всі бюджетні гроші, то ми зрозуміли, що якраз це те, що потрібно під час війни.
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21.07.2024 21:05 Відповісти
 
 