Війська РФ втратили близько 20 тис. осіб під час наступу на Харківщині, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росіян під час наступу на Харківщині.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.
"Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому живе 1,5 мільйони людей… Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт.
Вони зайшли, максимальна була точка поглиблення їх від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона – не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, ні, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь.
Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що в районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу.
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https://www.youtube.com/watch?v=s6aKuN-XiK4 https://www.youtube.com/watch?v=s6aKuN-XiK4
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І про "окупацію Харкова" НЕ БРЕШИ - там у Рашки не було стільки військ та техніки, що би навіть сподіватися взяти велике місто. Рашка зробила (майже) те, на що і розраховувала:
Підійшла на відстань впевненого обстрілу та ЗНИЩЕННЯ міста бомбами, рсзв та артилерією.
Ми - це дорогой Лєонід Ілліч (ой, Владімір Алєксандровіч) чи все ж таки ЗСУ всупереч вашим діям?
Це трохи і очне чіпляти на себе Зірки Героя!
Ціна - 2500-3000 гривень за куб. Нагадаю, що в останньому тендері, який виграла компанія-прокладка, ціна була 8100 гривень. За офіційною версією, купували в приватників, бо лісництва не могли задовольнипи попит. Правда, перепродавали ту саму сосну лісництв, але то дрібниці.
А тут, виявляється, і деревина є.
І ціна в три рази нижча!
Чи відповість хтось за тупо сп@ині сотні мільйонів гривень?
Звісно, ні.»
Джерело:
А якби за тебе, Вован, Харківшина не проголосувала у 2019 з результатом 86.88%, то зараз би йшла мова про те, як і де харків"яне проводять свою відпустку, а не про те скільки орків втратили твої оманські партнери з кремля на Харківщині, бо ти, підла курва, не готував ані Харківщину, ані решту України до війни, крав мільярдами на асфальті, а нашу оборонну промисловість припинив фінансувати, скоротив армію та напризначав агентів гру та фсб на керівні посади своїми указами.