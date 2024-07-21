Війська РФ втратили близько 20 тис. осіб під час наступу на Харківщині, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росіян під час наступу на Харківщині.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому живе 1,5 мільйони людей… Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт.

Вони зайшли, максимальна була точка поглиблення їх від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона – не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, ні, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь.

Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що в районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу.