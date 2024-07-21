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Новини
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Війська РФ втратили близько 20 тис. осіб під час наступу на Харківщині, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росіян під час наступу на Харківщині.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому живе 1,5 мільйони людей… Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт.

Вони зайшли, максимальна була точка поглиблення їх від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона – не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, ні, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь.

Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб. Нам потрібні засоби для знищення російської авіації, - Зеленський

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що в районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу.

Автор: 

армія рф (17143) Зеленський (23642) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+6
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21.07.2024 17:19
+6
А скільки МИ ВТРАТИЛИ "при російському наступі на Харківщині", від ваших розкраданнях на крові та фортифікації?!!

І про "окупацію Харкова" НЕ БРЕШИ - там у Рашки не було стільки військ та техніки, що би навіть сподіватися взяти велике місто. Рашка зробила (майже) те, на що і розраховувала:
Підійшла на відстань впевненого обстрілу та ЗНИЩЕННЯ міста бомбами, рсзв та артилерією.
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21.07.2024 17:24
+6
«Але ми зупинили цей наступ»
Ми - це дорогой Лєонід Ілліч (ой, Владімір Алєксандровіч) чи все ж таки ЗСУ всупереч вашим діям?
Це трохи і очне чіпляти на себе Зірки Героя!
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21.07.2024 17:30
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21.07.2024 17:19 Відповісти
ТРИ МІСЯЦІ ТОМУ

ТСН ❗ Будівництво фортифікацій триває! Зеленський інспектує на Чернігівщині і дав ІНТЕРВ'Ю
https://www.youtube.com/watch?v=s6aKuN-XiK4 https://www.youtube.com/watch?v=s6aKuN-XiK4

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21.07.2024 17:34 Відповісти
місяць після інтерв"ю вови - Буратіно

https://prm.ua/wp-content/uploads/2024/06/f2.jpg
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21.07.2024 17:35 Відповісти
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21.07.2024 17:36 Відповісти
яке низьке жахлие маніпулуювання на крові!!! Не вистачає лиш пропорції з тими, героями , кого ти вбив, як свій страх перед майбутнім!
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21.07.2024 17:21 Відповісти
Учора послухала маніпулятора П"яних у Залмаєва ... Котрий тупо правдиво каже, як команда Трампа може манімупулювати виборцями США , податки котрих грабувала влада ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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21.07.2024 17:24 Відповісти
,, Під час наступу на Харків із бюджету україни , не вкрадено жодної копійки!" Кінець цитати.
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21.07.2024 17:23 Відповісти
А скільки МИ ВТРАТИЛИ "при російському наступі на Харківщині", від ваших розкраданнях на крові та фортифікації?!!

І про "окупацію Харкова" НЕ БРЕШИ - там у Рашки не було стільки військ та техніки, що би навіть сподіватися взяти велике місто. Рашка зробила (майже) те, на що і розраховувала:
Підійшла на відстань впевненого обстрілу та ЗНИЩЕННЯ міста бомбами, рсзв та артилерією.
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21.07.2024 17:24 Відповісти
... могутні зе статист.
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21.07.2024 17:25 Відповісти
Потужний...
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21.07.2024 21:20 Відповісти
Сьогодні неділя, а вавє не дають відпочити, все тексти для озвучки підсовують
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21.07.2024 17:28 Відповісти
«Але ми зупинили цей наступ»
Ми - це дорогой Лєонід Ілліч (ой, Владімір Алєксандровіч) чи все ж таки ЗСУ всупереч вашим діям?
Це трохи і очне чіпляти на себе Зірки Героя!
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21.07.2024 17:30 Відповісти
Лично он остановил!!! Как в КНДР, любые достижение, это ЛИЧНЫЕ достижения Кимов.
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21.07.2024 18:43 Відповісти
«Боюся наврочити, але скоро будемо святкувати місяць, як Харківська ОВА не пи@ть гроші на деревині. З 26 червня усі тендери на поставку сосни виграють лісництва.

Ціна - 2500-3000 гривень за куб. Нагадаю, що в останньому тендері, який виграла компанія-прокладка, ціна була 8100 гривень. За офіційною версією, купували в приватників, бо лісництва не могли задовольнипи попит. Правда, перепродавали ту саму сосну лісництв, але то дрібниці.

А тут, виявляється, і деревина є.
І ціна в три рази нижча!
Чи відповість хтось за тупо сп@ині сотні мільйонів гривень?
Звісно, ні.»
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21.07.2024 19:11 Відповісти
Війська РФ втратили близько 20 тис. осіб під час наступу на Харківщині, - Зеленський
Джерело:
А якби за тебе, Вован, Харківшина не проголосувала у 2019 з результатом 86.88%, то зараз би йшла мова про те, як і де харків"яне проводять свою відпустку, а не про те скільки орків втратили твої оманські партнери з кремля на Харківщині, бо ти, підла курва, не готував ані Харківщину, ані решту України до війни, крав мільярдами на асфальті, а нашу оборонну промисловість припинив фінансувати, скоротив армію та напризначав агентів гру та фсб на керівні посади своїми указами.
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21.07.2024 19:43 Відповісти
Про втрати України каже військовий - https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY

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21.07.2024 20:59 Відповісти
 
 