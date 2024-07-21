Зеленський про втрати України на фронті: Зміни кожного дня, менше не стає

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українських військовослужбовців на війні змінюється щодня, і не в позитивний бік.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи знає він, скільки Україна втратила військових станом на зараз, очільник держави відповів:

"Я знаю скільки зараз. Я знаю скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання… Я кожного дня бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону, менше не стає. Я зараз не можу сказати вам цю кількість. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію".

Президент також розповів про співвідношення втрат в Україні та РФ. За його словами, в українському війську один вбитий на 6-8 поранених, тоді як у росіян гине кожен 2-3 поранений.

"Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою", - сказав український лідер.

На запитання, як довго Україна може продовжувати зазнавати таких значних втрат, Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати, але тривалість боротьби залежить від різних факторів.

"Це залежить від морального духу військових, від морального духу цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати разом", - наголосив очільник держави.

Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

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