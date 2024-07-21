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Новини Війна
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Зеленський про втрати України на фронті: Зміни кожного дня, менше не стає

Зеленський про втрати України на фронті: Зміни кожного дня, і менше не стає

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українських військовослужбовців на війні змінюється щодня, і не в позитивний бік.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи знає він, скільки Україна втратила військових станом на зараз, очільник держави відповів:

"Я знаю скільки зараз. Я знаю скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання… Я кожного дня бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону, менше не стає. Я зараз не можу сказати вам цю кількість. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію".

Президент також розповів про співвідношення втрат в Україні та РФ.  За його словами, в українському війську один вбитий на 6-8 поранених, тоді як у росіян гине кожен 2-3 поранений.

"Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою", - сказав український лідер.

На запитання, як довго Україна може продовжувати зазнавати таких значних втрат, Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати, але тривалість боротьби залежить від різних факторів.

"Це залежить від морального духу військових, від морального духу цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати разом", - наголосив очільник держави.

Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

Читайте також: У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні

Автор: 

Зеленський (23642) втрати (4380) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+31
коли ти нарешті своїми шашликами вдавишся
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21.07.2024 17:40
+31
зеПАДЛО!!! А скідьки життів могла зберегти ця людина ? ТИ ГНОЇШ ЇЇ У СВОЄМУ ГІВНІ ОБСЬОРНОГО СТРАХУ!!!

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21.07.2024 17:41
+27
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21.07.2024 17:56
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Президент також розповів про співвідношення втрат в Україні та РФ. За його словами, в українському війську один вбитий на 6-8 поранених, тоді як у росіян гине кожен 2-3 поранений.

"Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою", - сказав український лідер. Джерело:
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21.07.2024 17:38 Відповісти
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21.07.2024 17:56 Відповісти
то ти нарешті скажеш які в нас втрати? бо твої 30 000 з лишнім загиблих не канає.
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21.07.2024 17:39 Відповісти
він одиничку тоді забув 131
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21.07.2024 17:45 Відповісти
А скількі мирняка загинуло через здачу Маріка та Півдня України ??))
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21.07.2024 17:45 Відповісти
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21.07.2024 17:57 Відповісти
та йому хоча б дочекатися перемоги Трампа !!! А там до января ПРатянуть - це надзавдання від ВТАРОЙ ЯВО ПАЛАВІНКІ
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21.07.2024 17:51 Відповісти
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21.07.2024 17:39 Відповісти
зеПАДЛО!!! А скідьки життів могла зберегти ця людина ? ТИ ГНОЇШ ЇЇ У СВОЄМУ ГІВНІ ОБСЬОРНОГО СТРАХУ!!!

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21.07.2024 17:41 Відповісти
СЬОГОДНІ
Український фронт на Донбасі розвалюється: Росіяни захопили село Прогресhttps://republic.com.ua/article/ukra%d1%97nskij-front-na-donbasi-rozvalyu%d1%94tsya-rosiyani-zahopili-selo-progres.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine

Російські війська захопили село Прогрес в Донецькій області.

Про це https://t.me/DeepStateUA/19927 повідомили аналітики DeepState.

Там розповіли, якими були останні 48 годин боїв за цей населений пункт. Зазначається, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за село.

Як розповіли аналітики, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і «фактично останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були».

Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад.

«Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає», - йдеться у повідомленні.

Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них - наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

«Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга - це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом», - додали в DeepState.

Раніше повідомлялося, що за останні дні російські окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донбасі, що може свідчити про частковий розвал української оборони в цьому регіоні.
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21.07.2024 17:49 Відповісти
Звичайно, буде розвалюватись! Усі "патріёти" з під спідниць гівно на вентилятор накидають. Все знають все вміють. Під жінкиною спідницею.
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21.07.2024 20:26 Відповісти
для кого будувались дороги ? для рашиських танкістів ?

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21.07.2024 19:27 Відповісти
коли ти нарешті своїми шашликами вдавишся
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21.07.2024 17:40 Відповісти
Мар'яна Безугла почала критикувати і президента Зеленськогоhttps://republic.com.ua/article/maryana-bezugla-pochala-kritikuvati-i-prezidenta-zelenskogo.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics

Мар'яна Безугла, яка останнім часом часто критикує військове керівництво України, почала критикувати і президента Зеленського.

Його зустріч із екс-главкомом Залужним у Великій Британії вона прокоментувала так:

«Ну, за Урожайне», - підписала вона.
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21.07.2024 17:43 Відповісти
ЯК й на КОГО спрямований погляд керівника найнадійнішої для України ДЕРЖАВИ-ПАРТНЕРА?

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21.07.2024 17:45 Відповісти
Що стосується Безуглої, то вона груддю розчищає дорогу до владних клейнодів своєму босу - Єрмаку.

Розчищає не тільки від військового керівництва країни, але й від її президента. Така вже її торпедо-вибухова місія.

https://t.me/Ol_Sharp Шарп
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21.07.2024 18:01 Відповісти
Значить, питання відсторонення Зеленського вже вирішено. наступник - Єрмак.
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21.07.2024 20:13 Відповісти
На людину котра виконала всі накази презедента.
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21.07.2024 20:50 Відповісти
За його словами, в українському війську один вбитий на 6-8 поранених, тоді як у росіян гине кожен 2-3 поранений. Джерело:

Це недорікувате диво вже не намагається хоч якось формулювати свою думку. Бере кількістю слів.
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21.07.2024 17:48 Відповісти
Тварюко 🤡 їди будь ласка 🙏 у відставку ,гад ,май совість ,віддай керівницьтво державою ,комітету порятунку...
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21.07.2024 17:49 Відповісти
слуги народу і ті хто за них голосував! де ви? чому не служите народові?
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21.07.2024 17:49 Відповісти
А вони всі воюють.
З ТЦК.
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21.07.2024 17:59 Відповісти
в ТЦК
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21.07.2024 19:20 Відповісти
Слуги народу фсб прислуговують моськовії
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21.07.2024 19:32 Відповісти
гниди продовжують далі здавати .алеж боротися.карати їх неначасі!!))
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21.07.2024 17:50 Відповісти
Я знаю скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання… Я кожного дня бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону, менше не стає. Я зараз не можу сказати вам цю кількість. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію". Джерело: Конспіратор чортів . Все що потрібно кацапам ти вже сказав . Їм , щоб зробити висновки - цих твоїх слів достатньо .

Бачу зебіл мало в розпачі ,, думає - от нагородив мене Бог впертющим народом , ну що не кажи йому , як не залякуй , а він і армія капітулювати відмовляються .
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21.07.2024 17:52 Відповісти
Воскресенье 21 июля 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 565222 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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21.07.2024 17:53 Відповісти
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21.07.2024 18:02 Відповісти
осколком пляшки по вуху вові , хочете сказати?
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21.07.2024 18:05 Відповісти
"всі ми преЗЄденти !"

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21.07.2024 19:40 Відповісти
Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати

Огоссди...
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21.07.2024 17:56 Відповісти
До чогось вже нас готують і самі готуються...
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21.07.2024 17:59 Відповісти
В Кринках поклали більше 1000 вбитими(А скільки було таких Кринок(
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21.07.2024 17:59 Відповісти
у Кринках офіційно лише 780 людей безвісти пропало, про кількість загиблих - невідомо.
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21.07.2024 18:45 Відповісти
Олена Трибушна вчора сказала,що вдалося забрати близько 300 тіл.
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21.07.2024 18:49 Відповісти
А від єдності народу і влади хіба нічого не залежить?
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21.07.2024 18:00 Відповісти
Якби зелена банда готувалась до війни і забезпечувала наших солдатів усім необхідним, то втрати були б в рази менше.
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21.07.2024 18:00 Відповісти
як би хочаб не мародерили зелені щурі
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21.07.2024 18:04 Відповісти
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21.07.2024 18:04 Відповісти
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21.07.2024 18:05 Відповісти
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21.07.2024 18:07 Відповісти
допишу-це творчість убогих хебілів
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21.07.2024 18:08 Відповісти
який в мене слабкий кругаЗЕзор в темі великолідАрства партнера Єрмака
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21.07.2024 18:12 Відповісти
Точно, що убогість
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21.07.2024 18:21 Відповісти
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21.07.2024 18:22 Відповісти
Всі мовчать так, що навіть стає ніяково.
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю *****!

Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні *** собі!

Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!

.
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21.07.2024 19:46 Відповісти
Так, у Митця вже давно це описане!
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21.07.2024 21:17 Відповісти
По селам вже мужиків нема. Втрати у нас приблизно такі ж. Ну ще сзч до третини мільйона.
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21.07.2024 18:26 Відповісти
На запитання, як довго Україна може продовжувати зазнавати таких значних втрат, відповів, що їх треба максимально мінімізувати, але тривалість боротьби залежить від різних факторів.

"Це залежить від морального духу військових, від морального духу цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. Джерело:
Іншими словами, від Вови Боневтіка, від Уряду, від влади не залежить нічого, а спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх
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21.07.2024 18:32 Відповісти
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21.07.2024 18:34 Відповісти
Ішак і є головною причиною всіх негараздів. Це чмо обовязково має бути покараним. На нари ішака безтолкового!
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21.07.2024 18:36 Відповісти
Як ти спиш, наркОманський?
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21.07.2024 18:37 Відповісти
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21.07.2024 19:18 Відповісти
То цей урод рюцкого міра недочекається? Шмара ФСБешна.
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21.07.2024 20:29 Відповісти
Як би нам "потерять" це зелечмо? Тоді би нащі втрати на фронті були менщі а повернутих земель більше
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Чоловіка з Германії на фронт відправити.
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21.07.2024 20:30 Відповісти
Насколько мне расказал знакомый, у нас огромные потери от рашистской авиации. Рашисты буквально сравнивают с землей наши позиции и всех кто на них находится. Практически стрелковых боев нету. Те же Крынки рашисты сровняли КАБами и ТОСами. Отсюда и такие потери. Почему не работают *блуждающие Петриоты* по рашистских самолетах? Где F-16 которые уже год!!! как все никак не доедут?
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21.07.2024 20:33 Відповісти
Кстати если сейчас от рашистские КАБы имеют точность попадания низкую и им удается сносить наши позиции количеством, то представьте если через некоторое время рашисты усовершенствуют систему наведения и увеличат точность. У нас не будет никаких шансов где либо держать оборону.
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21.07.2024 20:39 Відповісти
Треба було дороги менше асфальтувати!
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21.07.2024 20:38 Відповісти
 
 