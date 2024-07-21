Зеленський про втрати України на фронті: Зміни кожного дня, менше не стає
Президент України Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українських військовослужбовців на війні змінюється щодня, і не в позитивний бік.
Про це він розповів в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, чи знає він, скільки Україна втратила військових станом на зараз, очільник держави відповів:
"Я знаю скільки зараз. Я знаю скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання… Я кожного дня бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону, менше не стає. Я зараз не можу сказати вам цю кількість. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію".
Президент також розповів про співвідношення втрат в Україні та РФ. За його словами, в українському війську один вбитий на 6-8 поранених, тоді як у росіян гине кожен 2-3 поранений.
"Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою", - сказав український лідер.
На запитання, як довго Україна може продовжувати зазнавати таких значних втрат, Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати, але тривалість боротьби залежить від різних факторів.
"Це залежить від морального духу військових, від морального духу цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати разом", - наголосив очільник держави.
Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.
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"Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою", - сказав український лідер. Джерело:
Український фронт на Донбасі розвалюється: Росіяни захопили село Прогресhttps://republic.com.ua/article/ukra%d1%97nskij-front-na-donbasi-rozvalyu%d1%94tsya-rosiyani-zahopili-selo-progres.html#respond
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine
Російські війська захопили село Прогрес в Донецькій області.
Про це https://t.me/DeepStateUA/19927 повідомили аналітики DeepState.
Там розповіли, якими були останні 48 годин боїв за цей населений пункт. Зазначається, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за село.
Як розповіли аналітики, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і «фактично останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були».
Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад.
«Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає», - йдеться у повідомленні.
Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них - наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.
«Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга - це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом», - додали в DeepState.
Раніше повідомлялося, що за останні дні російські окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донбасі, що може свідчити про частковий розвал української оборони в цьому регіоні.
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics
Мар'яна Безугла, яка останнім часом часто критикує військове керівництво України, почала критикувати і президента Зеленського.
Його зустріч із екс-главкомом Залужним у Великій Британії вона прокоментувала так:
«Ну, за Урожайне», - підписала вона.
Розчищає не тільки від військового керівництва країни, але й від її президента. Така вже її торпедо-вибухова місія.
https://t.me/Ol_Sharp Шарп
Це недорікувате диво вже не намагається хоч якось формулювати свою думку. Бере кількістю слів.
З ТЦК.
народуфсб прислуговують моськовії
Бачу зебіл мало в розпачі ,, думає - от нагородив мене Бог впертющим народом , ну що не кажи йому , як не залякуй , а він і армія капітулювати відмовляються .
Огоссди...
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю *****!
Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні *** собі!
Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!
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"Це залежить від морального духу військових, від морального духу цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. Джерело:
Іншими словами, від Вови Боневтіка, від Уряду, від влади не залежить нічого, а спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх