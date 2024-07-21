Республіканці у США завжди були антиросійськими, чому вони зараз мають підтримувати аргументи Путіна? - Кличко про можливе обрання Трампа
Республіканська партія завжди була антиросійською, тому не зрозуміло, чому вона має зараз підтримувати аргументи Путіна.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, коментуючи можливе обрання Трампа, передає Цензор.НЕТ.
"Нам доведеться з ним (із Трампом. – Ред.) працювати, якщо він буде обраний. Але я б не поспішав, адже ми зараз у пилу виборчої кампанії. Те, що говориться перед голосуванням і щодо України, після виборів буде зовсім іншим. А Республіканська партія завжди була антиросійською, я не розумію, чому вона має зараз підтримувати аргументи Путіна. Усі у Вашингтоні добре знають, що російська диктатура становить небезпеку для західних демократичних суспільств", – зазначив Кличко.
На переконання мера Києва, до американських виборів нічого конкретного статися не може, оскільки всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні.
"Путін говорить про шляхи для миру, але насправді він не поспішає, щоб окупувати всю Україну, завжди зраджує своїм обіцянкам. Путін все ще сподівається взяти Київ. Однак до американських виборів нічого конкретного статися не може. Сполучені Штати є фундаментальним партнером, який має гарантувати домовленості з Москвою, і всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні, перш ніж робити будь-який вибір", – сказав він.
Водночас Кличко вважає, що для України виходом із критичної ситуації було б створення коаліції національної єдності, оскільки ідею виборів ніхто не підтримує.
"Зараз їх ніхто не хоче (виборів. – Ред.), навіть ті, хто найбільш критично налаштовані щодо Президента. Внутрішньополітична боротьба може початися лише тоді, коли закінчиться війна з Росією. Сьогоднішні вибори тільки зіграли б на руку Путіну, вони розділили б Україну і послабили б нас перед обличчям ворога, який всіляко намагається нас знищити. Рішенням є створення коаліції національної єдності, яка допомагає керувати колегіально та поділяє важливі вибори, такі як дуже делікатне управління новим законом про мобілізацію", – наголосив він.
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В чому проблема коли політик говорить про політику?
По-друге - а ти друже хто? Може боксер раз обговорюєш боксера?
А може ти політик, раз говориш про політику?
По-третє - якщо ти слідкуєш за Кличком - то у нього дуже багато впливових друзів в США - той же колишній мер Нью-Йорка республіканець Джуліані.
Саме Джуліані не дав зеленим "з'їсти" Кличка як мера.
Тому Кличко знає про що говорить.
Короче - сідай - не здав політику - неук.
Касапська пропаганда навіть "опосередковано" робить свою роботу.
Є два принципи:
1. Не святі горшки глиняні ліплять - а смертні, недосконалі люди.
2. Ножиці Окамма - не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
... а також вирішити ВСІ проблеми людства за два-три дня одни дзвінком кудись-комусь
Особливо мені сподпбалось: "Але я б не поспішав, адже ми зараз у пилу виборчої кампанії. Те, що говориться перед голосуванням і щодо України, після виборів буде зовсім іншим." - Знає що каже... - писд*н!
Пане Віталію, вже де-факто, немає Республіканської партії США. Залишились лише її уламки, що концентруються біля партії ім. Трампа. І так, колись республіканці були антиросійські, войовничі, та несли демократію усім навкруги. А тепер це миші, що прагнуть лише сподобатись рудому кумиру, та мріють про Make America Great again, не розуміючи що саме вкладено в цих словах.
Можливо колись це зміниться, але зараз ця партія недієздатна, і працює лише як платформа для самозакоханості Трампа та осередком для фанатичних противників демократів.
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