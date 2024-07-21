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Республіканці у США завжди були антиросійськими, чому вони зараз мають підтримувати аргументи Путіна? - Кличко про можливе обрання Трампа

мер Києва Віталій Кличко

Республіканська партія завжди була антиросійською, тому не зрозуміло, чому вона має зараз підтримувати аргументи Путіна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, коментуючи можливе обрання Трампа, передає Цензор.НЕТ.

"Нам доведеться з ним (із Трампом. – Ред.) працювати, якщо він буде обраний. Але я б не поспішав, адже ми зараз у пилу виборчої кампанії. Те, що говориться перед голосуванням і щодо України, після виборів буде зовсім іншим. А Республіканська партія завжди була антиросійською, я не розумію, чому вона має зараз підтримувати аргументи Путіна. Усі у Вашингтоні добре знають, що російська диктатура становить небезпеку для західних демократичних суспільств", – зазначив Кличко.

На переконання мера Києва, до американських виборів нічого конкретного статися не може, оскільки всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні.

Читайте: Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні

"Путін говорить про шляхи для миру, але насправді він не поспішає, щоб окупувати всю Україну, завжди зраджує своїм обіцянкам. Путін все ще сподівається взяти Київ. Однак до американських виборів нічого конкретного статися не може. Сполучені Штати є фундаментальним партнером, який має гарантувати домовленості з Москвою, і всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні, перш ніж робити будь-який вибір", – сказав він.

Водночас Кличко вважає, що для України виходом із критичної ситуації було б створення коаліції національної єдності, оскільки ідею виборів ніхто не підтримує.

"Зараз їх ніхто не хоче (виборів. – Ред.), навіть ті, хто найбільш критично налаштовані щодо Президента. Внутрішньополітична боротьба може початися лише тоді, коли закінчиться війна з Росією. Сьогоднішні вибори тільки зіграли б на руку Путіну, вони розділили б Україну і послабили б нас перед обличчям ворога, який всіляко намагається нас знищити. Рішенням є створення коаліції національної єдності, яка допомагає керувати колегіально та поділяє важливі вибори, такі як дуже делікатне управління новим законом про мобілізацію", – наголосив він.

Також читайте: Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну

Автор: 

Кличко (3505) США (22395) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+15
Мер Киличко вибраний у 2020 році - уже 4 роки - для політика це великий термін.
По-друге - а ти друже хто? Може боксер раз обговорюєш боксера?
А може ти політик, раз говориш про політику?
По-третє - якщо ти слідкуєш за Кличком - то у нього дуже багато впливових друзів в США - той же колишній мер Нью-Йорка республіканець Джуліані.
Саме Джуліані не дав зеленим "з'їсти" Кличка як мера.
Тому Кличко знає про що говорить.
Короче - сідай - не здав політику - неук.
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21.07.2024 19:09
+12
Ну він же політик - бо обраний мер.
В чому проблема коли політик говорить про політику?
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21.07.2024 18:57
+9
Трамп, кажуть, не може прочитати 2-х сторінок і прослухати доповідь довше 1-ї хвилини. Так що Кличко ще й фори йому дасть.
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21.07.2024 19:02
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В респів керманич дуже бідовии - ше и Венса підтягнув
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21.07.2024 18:48 Відповісти
Віталька це той випадок коли краще промовчати. Експерт ти наш діамантовий.
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21.07.2024 18:49 Відповісти
Віталій хоче залишитися поза партійністю майбутнього вибору американців- як може так й намагається
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21.07.2024 18:53 Відповісти
А ти, чого тоді НЕ мовчиш, експерД дерев'яний?
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21.07.2024 19:11 Відповісти
Завжди цікаво послухати думку професійного боксера про геополітику. Головне не вживати слів, які мають більше ніж 5 букв. )
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21.07.2024 18:50 Відповісти
Ну він же політик - бо обраний мер.
В чому проблема коли політик говорить про політику?
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21.07.2024 18:57 Відповісти
Він політиком працює бєз году нєдєля, до цього пів життя махав кулаками, але тим не менше береться з розумним виглядом обговорювати політичний устрій США. Просто смішно. Таки Ленін був правий, - кухарки можуть управляти країною.
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21.07.2024 19:02 Відповісти
Мер Киличко вибраний у 2020 році - уже 4 роки - для політика це великий термін.
По-друге - а ти друже хто? Може боксер раз обговорюєш боксера?
А може ти політик, раз говориш про політику?
По-третє - якщо ти слідкуєш за Кличком - то у нього дуже багато впливових друзів в США - той же колишній мер Нью-Йорка республіканець Джуліані.
Саме Джуліані не дав зеленим "з'їсти" Кличка як мера.
Тому Кличко знає про що говорить.
Короче - сідай - не здав політику - неук.
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21.07.2024 19:09 Відповісти
Ви маєте повне право на свою точку зору, якою б вона не була.
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21.07.2024 19:43 Відповісти
Ви видаєте своє бажане за дійсне.
Касапська пропаганда навіть "опосередковано" робить свою роботу.
Є два принципи:
1. Не святі горшки глиняні ліплять - а смертні, недосконалі люди.
2. Ножиці Окамма - не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно.
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21.07.2024 20:15 Відповісти
Дуже дивно, що Мухамед Алі чи Майк Тайсон не пішли в політику. Ото було б видовище. Ну а нашому Вітальці не помішав би якийсь універ чи хоча б училище. Може і словниковий запас слів збільшився б. Але це тільки припущення. А взагалі, про його крилаті фрази вже легенди ходять. Хоча, як я бачу, є люди, яких його рівень розвитку влаштовує. Це я про вас, щоб було зрозуміло. Раптом ви теж якийсь спортсмен.
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21.07.2024 22:09 Відповісти
Трамп, кажуть, не може прочитати 2-х сторінок і прослухати доповідь довше 1-ї хвилини. Так що Кличко ще й фори йому дасть.
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21.07.2024 19:02 Відповісти
Трамп принаймі розуміє написане )
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21.07.2024 19:03 Відповісти
На відміну від тебе
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Чому? А хіба трамп республіканець? Це прохвост-популіст, який вліз у цю партію, бо в демократичну його не пропустили.
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21.07.2024 18:59 Відповісти
Ні - Трамп мільярдер як і путін що обіцяють плєбєям комунізм - справєдлівость, равенсво, братсво
... а також вирішити ВСІ проблеми людства за два-три дня одни дзвінком кудись-комусь
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21.07.2024 19:14 Відповісти
Як все швидко відбувається і часом важко це зрозуміти. Або республіканці дійсно антиросійські і Трамп у тому числі, або Кличко швиденько вирішив перефарбуватися.)
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21.07.2024 19:00 Відповісти
Такие антироссийские что пол года блокировали в сенате помощь Украине
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21.07.2024 19:02 Відповісти
коаліція нац єдності- з ким- зе-щурами, мародерами, наркоманом ?
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21.07.2024 19:02 Відповісти
Звісно = Кличко - боксер. Але він розумний, та спілкуеться з не простими перехожими. Тому варто його послухати іноді.
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21.07.2024 19:04 Відповісти
Так, як для боксера, то він досить розумний.)
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21.07.2024 19:07 Відповісти
Побільше розвішуйте вуха, перед виборами він вам ще не такого накаже
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21.07.2024 19:17 Відповісти
трампіздм - як полова інфекція, легко підхопити і довго лікувати
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21.07.2024 19:06 Відповісти
Гігант мислі висловився...
Особливо мені сподпбалось: "Але я б не поспішав, адже ми зараз у пилу виборчої кампанії. Те, що говориться перед голосуванням і щодо України, після виборів буде зовсім іншим." - Знає що каже... - писд*н!
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21.07.2024 19:13 Відповісти
Гигант мысли у тебя президент.
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21.07.2024 19:28 Відповісти
Віталя, ти і справді не розумієш і не слідкуєш за подіями. В Штатах, що демократи, що республіканці вони однаково не ******* кацапів. Проте зараз республіканська партія стає все більше трампівською. Нема вже тієї класичної респуліканської партії часів Рейгана. Якзо Рудий виграє вибори і разом з ними і Сенат, де призначаються ключові посади у Білий дім, то на всі ключові пости сенатор Венс розставить упоротих трампістів.
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21.07.2024 19:32 Відповісти
Проблема не в том что респы не любят кацапов, а в том что они видят в тебе вот кацапа. Так как ты отсталый бывший советский империалист.
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21.07.2024 19:38 Відповісти
ти шо куриш?
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21.07.2024 19:42 Відповісти
Для США мы такие же русские, которых они ненавидели до 91 года. Вот в Америке был популярен Чернобыль сериал и где там события происходят?
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21.07.2024 19:46 Відповісти
та ніт. не такі. кидай курити... Штати визнали Голодомор геноцидом українського народу.
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21.07.2024 19:51 Відповісти
Признали его правительства. А для людей мы просто бывшая советская колония. И ничего большего. И в чем они не правы? Они буквально видят как две странные чуждые им народы, которые выглядят одинаково дикарями радостно режут друг друга.
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21.07.2024 19:54 Відповісти
а правітєльства що, з неба падають? чи їх народ призначає, обираючи на посади у правітєльства вихідців із цього народу... тож не неси тут дичину. а ще краще, сходи трохи пролікуйся. а може і не трохи..
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21.07.2024 20:22 Відповісти
Я тебе написал отчего они не видят в нас кого-то еще. Мы для них все тот же советский союз, которого они ненавидели до 91 года.
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21.07.2024 22:07 Відповісти
ти написав просто свій тупий висєр, який до реальності не має абсолютно ніякого відношення.
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21.07.2024 22:56 Відповісти
Я читал комментарии американцев. Они видят в нас таких же русских, которых они ненавидели со времен Холодной войны. И наши не смогли обосновать чем же мы отличаемся.
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21.07.2024 22:57 Відповісти
та мені пох шо ти там чітав...
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21.07.2024 22:59 Відповісти
Ріпоїд, вернись на пляшку, аналітик з тебе як з гівна куля
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21.07.2024 20:28 Відповісти
ну довбойобам до кличка рости й дужать....а для довбойобі відомо що і Макейн був республіканцем.а демократи - то холуї кацапів вонючих гнилих.
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21.07.2024 19:39 Відповісти
Кличко має рацію !
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21.07.2024 19:42 Відповісти
Навіщо згадувати те що було? Хтось, колись був боксером, а зараз «інші часи», як казав один видатний піА.ніст-віртуоз.
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21.07.2024 20:20 Відповісти
Виталик , а что с мостами, что с переправой на Труханов что со строительством метро, что со сном исторических зданий? специалист международник ты наш.
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21.07.2024 20:31 Відповісти
Подауйте Кличку календар. Схоже він не помітив, що на дворі 2024 рік, а не 1980, чи наприклад 2004, чи....
Пане Віталію, вже де-факто, немає Республіканської партії США. Залишились лише її уламки, що концентруються біля партії ім. Трампа. І так, колись республіканці були антиросійські, войовничі, та несли демократію усім навкруги. А тепер це миші, що прагнуть лише сподобатись рудому кумиру, та мріють про Make America Great again, не розуміючи що саме вкладено в цих словах.
Можливо колись це зміниться, але зараз ця партія недієздатна, і працює лише як платформа для самозакоханості Трампа та осередком для фанатичних противників демократів.
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21.07.2024 20:54 Відповісти
Байден заявил, что снимется с предвыборной гонки, «только если Господь Всемогущий спустится с неба и скажет это сделать»

Это произошло https://t.me/c/1873261407/5154624
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21.07.2024 21:01 Відповісти
 
 